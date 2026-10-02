România îmbătrânește singură. Problema uriașă pentru care România nu este încă pregătită: sistemul de îngrijire are doar un lucrător la 100 de seniori

Problema nu este însă doar că România îmbătrânește, ci și că îmbătrânește într-o perioadă în care familia tradițională, principalul sprijin al persoanelor vârstnice, s-a schimbat profund.

Generațiile tinere sunt mai puțin numeroase și mult mai mobile, iar migrația a trimis milioane de români la sute sau mii de kilometri de părinții lor.

1,35 milioane de vârstnici locuiesc singuri

Aproximativ unul din trei seniori români locuiește singur, ceea ce înseamnă că, potrivit estimărilor pentru 2025, circa 1,35 milioane de persoane se află în această situație. Faptul că un vârstnic trăiește singur nu înseamnă neapărat că se simte singur, însă datele despre relațiile sociale scot la iveală o problemă mult mai profundă.

În mediul urban, trei din cinci vârstnici se confruntă cu singurătatea, iar pentru aproape 310.000 fenomenul este estimat la un nivel foarte ridicat. Unul din patru seniori vorbește cu cel mult o persoană într-o lună, iar o treime spun că beneficiază foarte puțin sau deloc de sprijin moral și practic.

Copiii sunt tot mai departe de părinți

Aproape 29% dintre seniorii din mediul urban spun că nu își au copiii aproape, pentru că aceștia locuiesc în alt oraș sau în străinătate.

Tehnologia poate reduce distanța, dar numai până la un punct. Un apel video poate păstra legătura dintre copii și părinți, iar banii trimiși acasă pot acoperi facturi sau servicii. Nici telefonul, nici banii nu pot însă însoți un părinte la medic, nu îl pot ajuta după o cădere și nu pot observa de la o zi la alta pierderea autonomiei.

Aceasta este una dintre schimbările majore pe care România trebuie să le gestioneze: siguranța unui om la bătrânețe nu mai poate depinde exclusiv de faptul că fiul sau fiica sa locuiește în apropiere.