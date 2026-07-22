Cât costă o cină la restaurantul din Londra frecventat de Simona Halep. Localul din Mayfair este preferatul vedetelor din toată lumea
Simona Halep a ales, înainte de apariția sa la Wimbledon 2026, unul dintre restaurantele italiene cunoscute din Mayfair, cartier londonez asociat cu hoteluri de lux, magazine ale marilor case de modă și localuri cu prețuri pe măsură. Fosta campioană a fost văzută la Cipriani London, iar o cină completă pentru două persoane într-un asemenea restaurant poate ajunge ușor la câteva sute de lire, mai ales dacă nota include vin și mai multe feluri de mâncare.
Cipriani London, un restaurant în inima cartierului Mayfair
Cipriani London se află pe Davies Street, la numerele 23-25, la câțiva pași de una dintre cele mai elegante zone comerciale ale Londrei. Restaurantul se prezintă drept un loc frecventat atât de londonezi, cât și de o clientelă internațională, iar meniul este construit în jurul specialităților italiene și al preparatelor devenite celebre la Harry’s Bar din Veneția.
Istoria brandului Cipriani începe în 1931, când Giuseppe Cipriani a deschis Harry’s Bar. De-a lungul timpului, localul venețian a fost asociat cu nume precum Ernest Hemingway, Orson Welles sau Truman Capote, iar familia Cipriani a transformat ulterior afacerea într-un grup internațional de restaurante și spații de ospitalitate.
Tot la Harry’s Bar au apărut două dintre creațiile culinare asociate astăzi cu numele Cipriani: carpaccio și cocktailul Bellini.
Ce se poate comanda la Cipriani London
Meniul disponibil în 2026 include mai multe preparate clasice ale grupului. Printre acestea se află Pasta e Fagioli, tagliolini de casă gratinați cu șuncă, tagliolini verzi cu ragu de vițel și Risotto alla Primavera.
Pentru felul principal, clienții pot alege preparate precum steak tartare, cotlet de vițel alla Milanese, file de vițel Milanese cu rucola și roșii cherry, ficat de vițel alla Veneziana sau burger din carne de vită scoțiană, servit cu cartofi prăjiți.
Oferta include și preparate din pește și fructe de mare, de la somon scoțian la creveți roșii cu sos yuzu și soia, scampi, cod negru cu miso sau limbă de mare pregătită în stil japonez.
Restaurantul este încadrat de platformele internaționale de rezervări în categoria de preț de peste 40 de lire sterline de persoană. Această clasificare reprezintă însă doar un reper general și nu costul unei cine complete cu băuturi.
Cât poate costa o cină pentru două persoane
Într-un restaurant de acest nivel din Mayfair, nota finală depinde în primul rând de numărul de preparate comandate și de alegerea băuturilor.
Dacă două persoane aleg câte un preparat principal sau paste, desert și băuturi, bugetul depășește cu ușurință 100 de lire. Pentru o cină mai amplă, cu aperitive, două feluri principale, deserturi și cocktailuri sau vin, suma poate urca spre 200-300 de lire sau chiar mai mult.
La cursurile valutare obișnuite, o notă de 250 de lire înseamnă aproximativ 1.450-1.500 de lei, în funcție de cursul folosit la plata cu cardul. Vinul poate schimba considerabil valoarea notei. În restaurantele premium din Mayfair, o sticlă aleasă dintr-o listă extinsă de vinuri poate adăuga zeci sau sute de lire la costul cinei. În cazul etichetelor rare sau al șampaniei premium, limita superioară a notei devine mult mai mare.
Prin urmare, nu se poate stabili concret cât au plătit Simona Halep și persoana care a însoțit-o fără bonul sau comanda exactă, ci doar putem estima.
Deserturile și Bellini, parte din identitatea Cipriani
La finalul mesei, selecția restaurantului include prăjituri ale casei și înghețată, iar printre deserturile asociate meniurilor Cipriani se regăsesc preparate precum tortul de ciocolată, tiramisu și bezeaua cu vanilie.
Un alt produs reprezentativ este Bellini, cocktail creat de Giuseppe Cipriani în 1948. Băutura, realizată în forma sa clasică din piure de piersici albe și Prosecco, a devenit una dintre emblemele Harry’s Bar și ale brandului Cipriani.
Pentru un client care comandă paste, un fel principal, desert și vin, experiența de la Cipriani London nu mai intră în categoria unei cine obișnuite în centrul Londrei. Prețul reflectă atât amplasarea în Mayfair și nivelul serviciilor, cât și notorietatea internațională a brandului.
Simona Halep a ajuns apoi în Loja Regală de la Wimbledon
Prezența Simonei Halep la Cipriani London a fost relatată în presa din România înainte ca fosta jucătoare să participe la finala feminină de la Wimbledon. Ulterior, campioana din 2019 a urmărit meciul din Loja Regală de pe Terenul Central, alături de invitați importanți din lumea tenisului.
În cazul cinei de la Mayfair, nu există informații publice despre preparatele comandate sau valoarea exactă a notei. Cert este că Cipriani London face parte din categoria restaurantelor premium ale capitalei britanice, iar o seară pentru două persoane, cu mai multe feluri de mâncare și vin, poate ajunge fără dificultate la câteva sute de lire.
Pentru un turist român, diferența față de o cină obișnuită nu vine doar din prețul unui preparat, ci mai ales din modul în care se adună aperitivele, felurile principale, deserturile și băuturile. La un restaurant de lux din Mayfair, vinul ales poate ajunge să coste cât întreaga mâncare comandată la masă.