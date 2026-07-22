Cât costă o cină la restaurantul din Londra frecventat de Simona Halep. Localul din Mayfair este preferatul vedetelor din toată lumea

Istoria brandului Cipriani începe în 1931, când Giuseppe Cipriani a deschis Harry’s Bar. De-a lungul timpului, localul venețian a fost asociat cu nume precum Ernest Hemingway, Orson Welles sau Truman Capote, iar familia Cipriani a transformat ulterior afacerea într-un grup internațional de restaurante și spații de ospitalitate.

Tot la Harry’s Bar au apărut două dintre creațiile culinare asociate astăzi cu numele Cipriani: carpaccio și cocktailul Bellini.

Ce se poate comanda la Cipriani London

Meniul disponibil în 2026 include mai multe preparate clasice ale grupului. Printre acestea se află Pasta e Fagioli, tagliolini de casă gratinați cu șuncă, tagliolini verzi cu ragu de vițel și Risotto alla Primavera.

Pentru felul principal, clienții pot alege preparate precum steak tartare, cotlet de vițel alla Milanese, file de vițel Milanese cu rucola și roșii cherry, ficat de vițel alla Veneziana sau burger din carne de vită scoțiană, servit cu cartofi prăjiți.

Oferta include și preparate din pește și fructe de mare, de la somon scoțian la creveți roșii cu sos yuzu și soia, scampi, cod negru cu miso sau limbă de mare pregătită în stil japonez.

Restaurantul este încadrat de platformele internaționale de rezervări în categoria de preț de peste 40 de lire sterline de persoană. Această clasificare reprezintă însă doar un reper general și nu costul unei cine complete cu băuturi.

Cât poate costa o cină pentru două persoane

Într-un restaurant de acest nivel din Mayfair, nota finală depinde în primul rând de numărul de preparate comandate și de alegerea băuturilor.