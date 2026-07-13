Motivul pentru care Simona Halep a stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon. Regula specială a Lojei Regale

Potrivit regulilor prezentate chiar de Wimbledon, invitațiile sunt transmise de președintele All England Club, fiind luate în considerare și propunerile venite din partea comitetului de organizare, a Lawn Tennis Association și a altor structuri implicate în turneu. Printre cei care ajung în mod tradițional în Royal Box se numără membri ai familiilor regale, șefi de guvern, personalități publice și, foarte important în cazul Simonei Halep, reprezentanți de marcă ai lumii tenisului.

Așadar, nu există o regulă potrivit căreia orice fost câștigător are automat un loc rezervat pe viață în Loja Regală. În schimb, foștii campioni sunt printre personalitățile importante ale sportului invitate frecvent de organizatori.

Pentru Simona Halep, legătura cu Wimbledon este una specială. În 2019, românca a câștigat trofeul după una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale, impunându-se în finala disputată împotriva Serenei Williams. Titlul a transformat-o în prima jucătoare din România care a câștigat proba de simplu la Wimbledon.

La șapte ani de la acel moment, Halep rămâne parte din istoria competiției, iar prezența sa în Royal Box trebuie privită în primul rând prin prisma performanțelor sportive.

Kate Middleton a participat în calitate de patroană a All England Club

La finala feminină din 2026 a fost prezentă și Kate Middleton, care a atras atenția printr-o rochie roșie semnată Roland Mouret. Prințesa de Wales a urmărit partida dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, câștigată de cea din urmă, iar ulterior i-a înmânat trofeul noii campioane.

Prezența sa la Wimbledon are și un caracter oficial. Kate este patroana All England Lawn Tennis and Croquet Club din 2016 și participă în mod constant la turneu, inclusiv la ceremoniile de premiere. În 2026, ea a fost cea care a oferit trofeele câștigătorilor probelor de simplu.

Simona Halep a ocupat un loc pe al doilea rând al Lojei Regale, în apropierea Prințesei de Wales. Imaginea a atras atenția publicului din România, însă amplasarea fostei campioane reflectă statutul de care aceasta continuă să se bucure la Wimbledon chiar și după retragerea din activitatea competițională.