Motivul pentru care Simona Halep a stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon. Regula specială a Lojei Regale
Simona Halep a revenit la Wimbledon într-o postură diferită de cea cu care publicul s-a obișnuit în anii săi de competiție. Fosta lideră mondială a urmărit finala feminină din 2026 din Loja Regală a Terenului Central, la mică distanță de Kate Middleton, Prințesa de Wales și patroana All England Lawn Tennis Club. Poziția privilegiată a româncei nu este întâmplătoare, ci are legătură cu statutul pe care și l-a câștigat în istoria turneului după triumful din 2019.
De ce Simona Halep a primit loc în Loja Regală de la Wimbledon
Royal Box (Loja Regală) este una dintre cele mai exclusiviste zone ale complexului de la Wimbledon. Are doar 74 de locuri și este folosită încă din 1922 pentru invitații speciali ai turneului. Biletele pentru aceste locuri nu sunt puse în vânzare, iar accesul se face numai pe bază de invitație.
Potrivit regulilor prezentate chiar de Wimbledon, invitațiile sunt transmise de președintele All England Club, fiind luate în considerare și propunerile venite din partea comitetului de organizare, a Lawn Tennis Association și a altor structuri implicate în turneu. Printre cei care ajung în mod tradițional în Royal Box se numără membri ai familiilor regale, șefi de guvern, personalități publice și, foarte important în cazul Simonei Halep, reprezentanți de marcă ai lumii tenisului.
Așadar, nu există o regulă potrivit căreia orice fost câștigător are automat un loc rezervat pe viață în Loja Regală. În schimb, foștii campioni sunt printre personalitățile importante ale sportului invitate frecvent de organizatori.
Pentru Simona Halep, legătura cu Wimbledon este una specială. În 2019, românca a câștigat trofeul după una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale, impunându-se în finala disputată împotriva Serenei Williams. Titlul a transformat-o în prima jucătoare din România care a câștigat proba de simplu la Wimbledon.
La șapte ani de la acel moment, Halep rămâne parte din istoria competiției, iar prezența sa în Royal Box trebuie privită în primul rând prin prisma performanțelor sportive.
Kate Middleton a participat în calitate de patroană a All England Club
La finala feminină din 2026 a fost prezentă și Kate Middleton, care a atras atenția printr-o rochie roșie semnată Roland Mouret. Prințesa de Wales a urmărit partida dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, câștigată de cea din urmă, iar ulterior i-a înmânat trofeul noii campioane.
Prezența sa la Wimbledon are și un caracter oficial. Kate este patroana All England Lawn Tennis and Croquet Club din 2016 și participă în mod constant la turneu, inclusiv la ceremoniile de premiere. În 2026, ea a fost cea care a oferit trofeele câștigătorilor probelor de simplu.
Simona Halep a ocupat un loc pe al doilea rând al Lojei Regale, în apropierea Prințesei de Wales. Imaginea a atras atenția publicului din România, însă amplasarea fostei campioane reflectă statutul de care aceasta continuă să se bucure la Wimbledon chiar și după retragerea din activitatea competițională.
Dorin Mateiu, omul de afaceri prezent alături de Simona Halep
Alături de Simona Halep s-a aflat Dorin Mateiu, unul dintre investitorii cunoscuți din mediul de afaceri românesc. Presa din România a scris în ultimele săptămâni despre o posibilă relație între cei doi, după ce au fost văzuți împreună și în alte împrejurări, însă nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au confirmat public că formează un cuplu.
Mateiu și-a construit o parte importantă a averii în industria alimentară. El a fondat companiile Elit și Vericom, dezvoltate în sectorul cărnii și al preparatelor din carne. Afacerile au ajuns la distribuție națională și la peste o mie de angajați, înainte de a fi vândute către Smithfield România, parte a grupului internațional Smithfield Foods. Tranzacția de preluare a Elit și Vericom 2001 a fost autorizată de Consiliul Concurenței.
După ieșirea din industria în care și-a construit afacerile, Dorin Mateiu și-a orientat investițiile către sectorul imobiliar și alte plasamente financiare. Numele său a fost asociat cu participații în proiecte rezidențiale și comerciale importante, inclusiv cu investiții în One United Properties.
Estimările apărute în clasamentele dedicate averilor oamenilor de afaceri români au plasat averea lui Dorin Mateiu în jurul valorii de 65-70 de milioane de euro. Este însă vorba despre estimări din presă și clasamente economice, nu despre o valoare a averii confirmată oficial de omul de afaceri.
Simona Halep rămâne un nume important pentru Wimbledon
Apariția din 2026 arată că retragerea din tenisul profesionist nu a schimbat locul Simonei Halep în istoria turneului londonez. Pentru Wimbledon, românca rămâne campioana ediției din 2019 și una dintre fostele lidere mondiale care au marcat tenisul ultimului deceniu.
Loja Regală nu este o zonă în care accesul poate fi cumpărat, indiferent de averea sau notorietatea unui spectator. Invitațiile sunt controlate de All England Club, iar oamenii din lumea tenisului reprezintă una dintre categoriile tradițional prezente în această zonă.
În cazul Simonei Halep, explicația pentru locul ocupat atât de aproape de Kate Middleton este, înainte de orice speculație legată de viața personală, cariera sa. Titlul câștigat pe iarba londoneză în 2019 i-a asigurat un loc în istoria Wimbledonului, iar fosta campioană continuă să fie primită la turneu ca una dintre personalitățile importante ale tenisului.