Euro atinge un nou record, iar ROBOR urcă la maximul ultimelor luni. Ce înseamnă pentru rate, prețuri și vacanțe

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat însă că evoluția nu ar trebui interpretată drept o „prăbușire” a monedei naționale. Potrivit acestuia, Banca Națională se aștepta la o perioadă de volatilitate.

Unul dintre factorii urmăriți cu atenție de investitori este decizia S&P privind ratingul suveran al României. În piață au apărut ipoteze potrivit cărora o parte dintre investitori ar putea reduce expunerea pe active românești de teama unei eventuale retrogradări. Economistul Adrian Negrescu a explicat că o posibilă ieșire de capital ar putea reprezenta una dintre explicațiile pentru presiunea asupra leului.

Dolarul a câștigat 10 bani în câteva zile

Mișcarea nu se limitează la euro. Dolarul american a ajuns la 4,7519 lei, după o creștere de aproximativ 10 bani în numai câteva zile. Francul elvețian a urcat până la 5,7347 lei, iar lira sterlină a ajuns la 6,2764 lei.

Pentru români, deprecierea leului poate avea efecte care depășesc simplul schimb valutar. Un euro mai scump înseamnă costuri mai mari pentru vacanțe, chirii sau alte plăți calculate în moneda europeană. În același timp, produsele importate pot deveni mai scumpe dacă deprecierea se menține, deoarece firmele trebuie să plătească mai mulți lei pentru mărfurile cumpărate în euro sau dolari.

Și aurul s-a scumpit puternic. BNR a calculat un preț de 639,2010 lei pentru un gram, cu 13,602 lei peste nivelul precedent.

Rezervele valutare ale BNR au scăzut

Evoluția cursului vine într-un moment în care rezervele valutare ale BNR au înregistrat o scădere importantă. La finalul lunii septembrie, acestea erau cu 4,8 miliarde de euro mai mici.

Rezervele valutare reprezintă, simplificat, „plasa de siguranță” în valută a băncii centrale. Ele pot fi folosite, printre altele, în administrarea lichidității valutare și în operațiuni prin care BNR încearcă să limiteze mișcările excesive ale cursului.