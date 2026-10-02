Euro atinge un nou record, iar ROBOR urcă la maximul ultimelor luni. Ce înseamnă pentru rate, prețuri și vacanțe
Euro a atins vineri un nou maxim istoric în raport cu leul, într-un moment sensibil pentru economia României. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,3447 lei pentru un euro, în timp ce dolarul, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, la rândul lor. Mișcările vin înaintea unei decizii importante a agenției S&P privind ratingul de țară al României.
Euro trece de 5,34 lei
Cursul oficial anunțat de BNR a ajuns la 5,3447 lei/euro, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Presiunile asupra leului au fost vizibile încă de joi, când euro a depășit 5,34 lei pe piața interbancară și a câștigat aproximativ șapte bani în numai câteva ore.
Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat însă că evoluția nu ar trebui interpretată drept o „prăbușire” a monedei naționale. Potrivit acestuia, Banca Națională se aștepta la o perioadă de volatilitate.
Unul dintre factorii urmăriți cu atenție de investitori este decizia S&P privind ratingul suveran al României. În piață au apărut ipoteze potrivit cărora o parte dintre investitori ar putea reduce expunerea pe active românești de teama unei eventuale retrogradări. Economistul Adrian Negrescu a explicat că o posibilă ieșire de capital ar putea reprezenta una dintre explicațiile pentru presiunea asupra leului.
Dolarul a câștigat 10 bani în câteva zile
Mișcarea nu se limitează la euro. Dolarul american a ajuns la 4,7519 lei, după o creștere de aproximativ 10 bani în numai câteva zile. Francul elvețian a urcat până la 5,7347 lei, iar lira sterlină a ajuns la 6,2764 lei.
Pentru români, deprecierea leului poate avea efecte care depășesc simplul schimb valutar. Un euro mai scump înseamnă costuri mai mari pentru vacanțe, chirii sau alte plăți calculate în moneda europeană. În același timp, produsele importate pot deveni mai scumpe dacă deprecierea se menține, deoarece firmele trebuie să plătească mai mulți lei pentru mărfurile cumpărate în euro sau dolari.
Și aurul s-a scumpit puternic. BNR a calculat un preț de 639,2010 lei pentru un gram, cu 13,602 lei peste nivelul precedent.
Rezervele valutare ale BNR au scăzut
Evoluția cursului vine într-un moment în care rezervele valutare ale BNR au înregistrat o scădere importantă. La finalul lunii septembrie, acestea erau cu 4,8 miliarde de euro mai mici.
Rezervele valutare reprezintă, simplificat, „plasa de siguranță” în valută a băncii centrale. Ele pot fi folosite, printre altele, în administrarea lichidității valutare și în operațiuni prin care BNR încearcă să limiteze mișcările excesive ale cursului.
Cresc și dobânzile
Presiunea se vede și pe piața dobânzilor. ROBOR la trei luni a urcat de la 6,06% la 6,11%, iar ROBOR la șase luni a crescut de la 6,12% la 6,16%. ROBOR este relevant în special pentru românii care au credite în lei contractate înainte de introducerea IRCC. Atunci când indicele crește, rata lunară a unui credit cu dobândă variabilă legată de ROBOR poate crește la următoarea actualizare prevăzută în contract.
Pentru creditele mai noi, reperul este IRCC. În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026, acesta este de 5,57%, față de 5,56% anterior. Creșterea este foarte mică, însă menține costurile creditelor la un nivel ridicat.
Astfel, românii se confruntă simultan cu un leu mai slab și cu dobânzi ridicate. Următoarea evoluție importantă va depinde inclusiv de reacția piețelor după verdictul S&P și de modul în care investitorii vor evalua situația fiscală și economică a României.