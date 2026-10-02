O particulă de sticlă de 100 de nanometri a fost „împletită” cu lumina: experimentul care apropie fizica cuantică de aplicații reale

O particulă de sticlă a fost ținută în aer doar cu ajutorul luminii

Echipa de cercetători coordonată de Francesco Marin, fizician la Universitatea din Florența, a folosit o tehnică numită pensetă optică. Un fascicul laser focalizat poate exercita o presiune de radiație suficientă pentru a menține nanoparticula suspendată și pentru a-i controla poziția, se arată în revista Science.

Bila de sticlă a fost plasată într-o cameră cu vid aproape complet, între două oglinzi care formează o cavitate optică. În aceste condiții, particula nu este prinsă de un suport fizic și poate oscila în jurul poziției sale de echilibru.

Cercetătorii nu au urmărit să controleze fiecare dintre zecile de milioane de atomi. Experimentul s-a concentrat asupra mișcării centrului de masă al întregii nanoparticule.

Apariția comportamentului cuantic este extrem de dificilă deoarece interacțiunea cu mediul înconjurător poate distruge rapid corelațiile fragile. Vidul aproape complet și levitația au redus aceste interferențe, dar echipa a trebuit să rezolve o altă problemă: răcirea particulei și crearea entanglementului necesitau efecte opuse.

Două lasere au avut roluri diferite în experiment

Pentru a aduce mișcarea nanoparticulei aproape de starea fundamentală cuantică, cercetătorii au folosit două lasere cu proprietăți diferite.

Primul fascicul, cu frecvența deplasată spre roșu față de o rezonanță a cavității optice, a răcit și stabilizat oscilațiile particulei. Al doilea, deplasat spre albastru, a fost folosit pentru a crea entanglementul dintre mișcarea sferei și lumină.

Cele două fascicule au fost combinate într-o singură „pensetă” optică bicoloră. Astfel, răcirea mișcării și interacțiunea necesară pentru entanglement au putut fi controlate separat.