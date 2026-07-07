Noi zboruri AnimaWings. Unde poţi ajunge în doar câteva ore din Bucureşti sau Cluj-Napoca?
Compania aeriană românească AnimaWings își mărește rețeaua de destinații odată cu intrarea în flotă a celui de-al optulea avion, un Airbus A220-300. Odată cu recepționarea noii aeronave, operatorul anunță lansarea a cinci rute noi, care vor conecta Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara cu orașe importante din Europa. Primele zboruri vor începe chiar din a doua jumătate a lunii iulie.
Cinci rute noi vor fi inaugurate începând de săptămâna viitoare
AnimaWings a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va introduce cinci noi zboruri în programul său de operare, în contextul extinderii flotei cu un nou Airbus A220-300.
Noile conexiuni vor fi disponibile din trei aeroporturi din România și vor oferi pasagerilor posibilitatea de a ajunge direct în Olanda, Danemarca, Austria și Germania.
Programul debutează pe 13 iulie, când va fi inaugurată ruta dintre București și Rotterdam (RTM). Aceasta va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri.
La doar două zile distanță, pe 15 iulie, compania va introduce alte două destinații cu plecare din Timișoara.
Timișoara și Cluj-Napoca primesc noi conexiuni directe
Pasagerii din Timișoara vor avea la dispoziție zboruri directe către Copenhaga (CPH) și Rotterdam (RTM).
Ruta spre capitala Danemarcei va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de luni și miercuri, în timp ce legătura cu Rotterdam va avea două frecvențe săptămânale, în miercuri și duminică.
Și aeroportul din Cluj-Napoca își extinde oferta de zboruri directe prin două destinații noi.
Începând cu 17 iulie, AnimaWings va opera curse către Viena (VIE) și Frankfurt (FRA). Ambele rute vor avea câte două zboruri pe săptămână, programate în zilele de marți și vineri.
Compania precizează că zborurile operate din Cluj-Napoca vor putea fi rezervate inclusiv cu opțiunea Business Class.
Noul Airbus A220-300 permite extinderea rețelei
Lansarea noilor rute vine odată cu recepționarea celui de-al optulea avion din flota companiei, un Airbus A220-300.
Extinderea flotei face posibilă introducerea unor noi conexiuni internaționale și dezvoltarea programului de operare în mai multe aeroporturi din România. Potrivit comunicatului transmis de companie, toate cele cinci rute vor intra în operare în a doua jumătate a lunii iulie.
Ce este inclus în biletele pentru noile zboruri
AnimaWings precizează că pe toate noile curse pasagerii vor beneficia de serviciile full-service oferite de companie. Toate biletele includ selecția gratuită a locului, un bagaj de cabină de 8 kilograme și un obiect personal de până la 4 kilograme.
În plus, pentru rutele operate din Cluj-Napoca către Viena și Frankfurt, călătorii vor avea posibilitatea de a opta și pentru serviciile Business Class.
Prin introducerea acestor noi conexiuni, compania își extinde oferta de zboruri din București, Timișoara și Cluj-Napoca către mai multe destinații europene, folosind noua aeronavă Airbus A220-300 intrată recent în flotă.