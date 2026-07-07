Noi zboruri AnimaWings. Unde poţi ajunge în doar câteva ore din Bucureşti sau Cluj-Napoca?

Noile conexiuni vor fi disponibile din trei aeroporturi din România și vor oferi pasagerilor posibilitatea de a ajunge direct în Olanda, Danemarca, Austria și Germania.

Programul debutează pe 13 iulie, când va fi inaugurată ruta dintre București și Rotterdam (RTM). Aceasta va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri.

La doar două zile distanță, pe 15 iulie, compania va introduce alte două destinații cu plecare din Timișoara.

Timișoara și Cluj-Napoca primesc noi conexiuni directe

Pasagerii din Timișoara vor avea la dispoziție zboruri directe către Copenhaga (CPH) și Rotterdam (RTM).

Ruta spre capitala Danemarcei va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de luni și miercuri, în timp ce legătura cu Rotterdam va avea două frecvențe săptămânale, în miercuri și duminică.

Și aeroportul din Cluj-Napoca își extinde oferta de zboruri directe prin două destinații noi.

Începând cu 17 iulie, AnimaWings va opera curse către Viena (VIE) și Frankfurt (FRA). Ambele rute vor avea câte două zboruri pe săptămână, programate în zilele de marți și vineri.