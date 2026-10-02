Ce înseamnă retrogradarea României în zona „junk” și cum ar fi afectați direct românii. Temerile BNR înaintea verdictului S&P

România se află în prezent la limita inferioară a categoriei „investment grade”, adică a statelor ale căror obligațiuni sunt considerate eligibile pentru investiții de către o categorie largă de investitori instituționali. O coborâre cu o treaptă ar muta ratingul S&P sub acest prag.

„Junk” nu înseamnă că România intră în incapacitate de plată și nici că statul nu se mai poate împrumuta. Înseamnă însă că investiția în datoria sa este considerată mai riscantă. În consecință, investitorii pot cere dobânzi mai mari, iar unele fonduri care, prin propriile reguli, nu pot deține obligațiuni sub investment grade pot fi obligate să își reducă expunerea.

Tocmai aceasta este una dintre marile mize ale deciziei de vineri.

Scenariul 1: S&P păstrează România în categoria recomandată investițiilor

Acesta ar însemna că România rămâne deasupra pragului „junk”. Nu ar rezolva automat problemele economice și nici nu ar garanta o scădere imediată a euro, însă ar elimina, cel puțin temporar, unul dintre riscurile care apasă asupra piețelor.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, consideră că există argumente pentru menținerea ratingului.

„Cert este că sunt argumente suficiente pentru a păstra ratingul de către S&P. Nu am semnale că ar urma ceva, dar, evident, decizia este a agenției”, a declarat acesta. Printre elementele favorabile menționate se numără scăderea inflației și reducerea deficitului, deși rămân semne de întrebare privind construcția bugetului pentru 2027.

Menținerea ratingului ar reduce riscul unor vânzări forțate de obligațiuni românești și ar putea calma o parte din tensiunea acumulată înaintea verdictului. Totuși, România ar rămâne vulnerabilă, în condițiile în care situația politică și continuarea consolidării fiscale sunt urmărite atent de agențiile de rating.

Scenariul 2: România este retrogradată în „junk”

Efectele nu ar apărea toate în dimineața următoare și nu există o formulă prin care să putem spune că o retrogradare va duce automat euro la o anumită valoare sau va majora ratele cu o anumită sumă.

Primul impact ar putea apărea însă pe piețele financiare. Investitorii ar putea cere randamente mai mari pentru a cumpăra obligațiuni românești, ceea ce ar însemna că statul se împrumută mai scump. În plus, anumite fonduri care au mandate restrictive privind activele sub investment grade ar putea vinde titluri românești. Riscul unor asemenea vânzări este urmărit deja de piață.