AnimaWings scoate din operare cea mai mare parte a flotei. Ce se întâmplă cu zborurile din octombrie și ce trebuie să știe pasagerii
Românii care au cumpărat bilete AnimaWings pentru următoarea perioadă trebuie să urmărească atent situația zborurilor. Compania aeriană a decis să scoată treptat din operare aeronavele Airbus A220-300, ceea ce înseamnă că șase dintre cele opt avioane din flota proprie nu vor mai zbura. Primele efecte se văd deja: curse anulate, reprogramate sau cu întârzieri de câteva ore, iar problemele ar putea continua și în octombrie.
Șase dintre cele opt avioane AnimaWings sunt scoase din operare
Decizia AnimaWings a intrat în aplicare începând cu 29 septembrie 2026 și vizează toate cele șase aeronave Airbus A220-300 din flotă. Operatorul mai deține două Airbus A320.
Motivul invocat îl reprezintă problemele tehnice repetate care au făcut ca aeronavele A220 să fie indisponibile pentru perioade lungi, inclusiv unele avioane livrate recent. Compania susține că dificultățile de disponibilitate nu sunt întâlnite doar în România, ci au afectat și alți operatori europeni care utilizează A220.
Decizia nu înseamnă însă că AnimaWings își suspendă activitatea. Compania încearcă să reorganizeze programul și să transfere o parte dintre curse pe aeronavele care rămân disponibile.
„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile”, a transmis operatorul.
AnimaWings avertizează însă că „reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare”, iar pasagerii afectați vor fi informați direct pe măsură ce schimbările sunt stabilite.
Zborurile sunt deja afectate
Efectele au apărut încă din prima zi. Pe 29 septembrie, mai multe curse de pe Aeroportul Henri Coandă au fost anulate sau întârziate. Printre cele afectate s-au aflat zborurile către Iași și Oradea, în timp ce cursele către Timișoara și Rodos figurau cu întârzieri importante.
Problemele au continuat pe 30 septembrie. Potrivit datelor aeroportuare, cursa spre Antalya a decolat cu o întârziere de peste trei ore, iar și alte zboruri interne și internaționale au înregistrat întârzieri.
Situația nu pare să se limiteze la aceste două zile. Compania își reevaluează programul în funcție de aeronavele disponibile, iar Ziarul Financiar scrie că pot exista zboruri reprogramate, întârziate sau anulate și pe parcursul lunii octombrie.
Ce trebuie să faci dacă ai bilet AnimaWings
Pasagerii care urmează să zboare în următoarele zile sau săptămâni nu trebuie să considere automat că zborul lor este anulat. Programul este modificat punctual, iar unele curse pot fi preluate de alte aeronave.
Este însă important ca pasagerii să verifice periodic rezervarea, adresa de e-mail și numărul de telefon introduse la cumpărarea biletului, precum și situația cursei înainte de deplasarea la aeroport. AnimaWings precizează că modificările de program sunt comunicate prin mijloacele de contact disponibile.
Dacă biletul a fost cumpărat printr-o agenție de turism sau o platformă intermediară, pasagerul trebuie să urmărească și comunicările acesteia.
Ce drepturi ai dacă zborul este anulat
O anulare nu înseamnă că pasagerul pierde banii plătiți pe bilet. Regulamentul european 261/2004 prevede că, în cazul anulării, călătorul trebuie să aibă posibilitatea de a alege între rambursarea biletului și redirecționarea către destinația finală în condiții comparabile.
AnimaWings precizează la rândul său că, în cazul anulării sau al unei întârzieri mai mari de trei ore, poate transporta pasagerul cu următoarea cursă disponibilă, fără taxe suplimentare, sau poate restitui integral suma achitată pentru bilet.
În anumite condiții, pasagerii pot avea și dreptul la compensațiile prevăzute de legislația europeană. Acestea nu se acordă însă automat în orice situație, fiind importante cauza perturbării, momentul în care pasagerul a fost informat și alternativa de transport oferită.
Pentru cei care au zboruri AnimaWings în octombrie, perioada următoare rămâne, așadar, una în care programul trebuie verificat atent. Compania spune că operațiunile continuă, însă scoaterea din serviciu a șase dintre cele opt aeronave proprii obligă operatorul să își reorganizeze o parte importantă a curselor.