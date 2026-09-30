AnimaWings scoate din operare cea mai mare parte a flotei. Ce se întâmplă cu zborurile din octombrie și ce trebuie să știe pasagerii

Motivul invocat îl reprezintă problemele tehnice repetate care au făcut ca aeronavele A220 să fie indisponibile pentru perioade lungi, inclusiv unele avioane livrate recent. Compania susține că dificultățile de disponibilitate nu sunt întâlnite doar în România, ci au afectat și alți operatori europeni care utilizează A220.

Decizia nu înseamnă însă că AnimaWings își suspendă activitatea. Compania încearcă să reorganizeze programul și să transfere o parte dintre curse pe aeronavele care rămân disponibile.

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile”, a transmis operatorul.

AnimaWings avertizează însă că „reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare”, iar pasagerii afectați vor fi informați direct pe măsură ce schimbările sunt stabilite.

Zborurile sunt deja afectate

Efectele au apărut încă din prima zi. Pe 29 septembrie, mai multe curse de pe Aeroportul Henri Coandă au fost anulate sau întârziate. Printre cele afectate s-au aflat zborurile către Iași și Oradea, în timp ce cursele către Timișoara și Rodos figurau cu întârzieri importante.

Problemele au continuat pe 30 septembrie. Potrivit datelor aeroportuare, cursa spre Antalya a decolat cu o întârziere de peste trei ore, iar și alte zboruri interne și internaționale au înregistrat întârzieri.

Situația nu pare să se limiteze la aceste două zile. Compania își reevaluează programul în funcție de aeronavele disponibile, iar Ziarul Financiar scrie că pot exista zboruri reprogramate, întârziate sau anulate și pe parcursul lunii octombrie.

Ce trebuie să faci dacă ai bilet AnimaWings

Pasagerii care urmează să zboare în următoarele zile sau săptămâni nu trebuie să considere automat că zborul lor este anulat. Programul este modificat punctual, iar unele curse pot fi preluate de alte aeronave.