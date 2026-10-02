Cel mai precis ceas atomic din lume ar putea schimba definiția secundei. Măsoară timpul până la a 19-a zecimală

De ce lutețiul permite măsurători atât de precise

Ceasurile atomice nu măsoară timpul cu rotițe sau cristale de cuarț. Ele folosesc frecvența extrem de stabilă asociată tranzițiilor dintre nivelurile de energie ale atomilor. În cazul noului sistem, cercetătorii utilizează ioni de lutețiu-176 și lasere reglate cu mare precizie.

Lutețiul are un avantaj important. Tranziția atomică folosită de cercetători este foarte puțin sensibilă la unele dintre perturbările care pot afecta alte ceasuri optice. Printre acestea se numără radiația termică și câmpurile magnetice.

Echipa a construit două sisteme independente și le-a comparat timp de sute de ore. Rezultatele au arătat o concordanță la nivelul de 10 la puterea minus 19. Cercetătorii susțin că această comparație oferă o verificare directă a nivelului extrem de redus de incertitudine.

Precizia nu înseamnă doar construirea unui ceas care „nu rămâne în urmă”. La aceste niveluri, oamenii de știință pot detecta diferențe produse de gravitație și pot testa fenomene pe care instrumentele obișnuite nu le pot măsura.

De ce ar putea fi redefinită secunda

Secunda este definită în prezent folosind atomul de cesiu-133. Standardul internațional se bazează pe 9.192.631.770 de perioade ale radiației asociate unei anumite tranziții atomice a cesiului.

Această definiție este folosită din 1967. Între timp, ceasurile optice au devenit mult mai precise decât sistemele bazate pe microunde și cesiu. Comunitatea internațională de metrologie pregătește acum o posibilă redefinire a secundei în jurul anului 2030.

Asta nu înseamnă că o secundă va deveni mai lungă sau mai scurtă în viața de zi cu zi. Noua definiție ar permite doar realizarea și compararea mult mai precisă a unității de timp.