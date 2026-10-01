Marea Britanie își reconsideră relația cu Uniunea Europeană. Britanicii ar putea fi chemați din nou la urne pentru Brexit, ce înseamnă asta pentru români

Opțiunile discutate includ păstrarea situației actuale, apropierea de piața unică sau de uniunea vamală și revenirea deplină în UE. Burnham vrea să prezinte alternativele în contextul summitului dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, programat pentru noiembrie.

„Asta e cu mult înainte să ajungem măcar la ceva ce este prezentat publicului, acum este vorba doar de a analiza care sunt opțiunile generale pentru relația noastră”, a afirmat premierul în interviul BBC.

El a subliniat totodată că „a reveni la o propunere și la un referendum pe această temă nu ar fi lucrul corect de făcut acum”. Declarațiile descriu o posibilitate politică pentru viitor, fără să anunțe organizarea unui vot sau un calendar de revenire în Uniune.

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Ce drepturi au deja românii cu settled sau pre-settled status

Pentru românii stabiliți în Regatul Unit, contează în primul rând statutul de imigrare pe care îl dețin. Beneficiarii EU Settlement Scheme au deja drepturi recunoscute în legislația britanică, fără să fie nevoie să aștepte rezultatul unei eventuale dezbateri despre revenirea în UE.

Potrivit guvernului britanic, persoanele cu settled sau pre-settled status pot lucra, studia și călători în și din Regatul Unit. Accesul la servicii medicale, beneficii și pensii se exercită în condițiile de eligibilitate aplicabile. Settled status acordă dreptul de ședere permanentă.

Dacă locuiești acolo în baza unei vize, condițiile acesteia rămân cele care îți stabilesc drepturile. Declarațiile unui premier despre o posibilă schimbare de direcție nu înlocuiesc documentele de imigrare și nu elimină obligațiile existente.

Pentru cetățenii europeni care nu beneficiază de drepturi în baza acordului de retragere, regulile britanice actuale prevăd cerințe specifice pentru muncă sau studii. Cetățenia română, singură, nu oferă acces automat la un loc de muncă în Regatul Unit.