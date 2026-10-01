Marea Britanie își reconsideră relația cu Uniunea Europeană. Britanicii ar putea fi chemați din nou la urne pentru Brexit, ce înseamnă asta pentru români
Premierul britanic Andy Burnham a lăsat deschisă posibilitatea ca un viitor program electoral al Partidului Laburist să includă un referendum privind apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeană. El susține însă că un asemenea vot nu ar fi potrivit acum. Pentru românii din țară, declarațiile nu schimbă regulile actuale de ședere și muncă, dar o eventuală read aderare ar putea modifica pe termen lung accesul cetățenilor europeni la piața britanică a muncii.
Ce a spus Burnham despre un posibil referendum
În interviul acordat BBC, Burnham a explicat că dorește analizarea opțiunilor pentru relația cu UE în cadrul unui plan pe zece ani. Întrebat dacă un referendum ar putea apărea într-un viitor manifest electoral laburist, premierul a răspuns că „lucrurile sunt posibile”, potrivit Reuters.
Opțiunile discutate includ păstrarea situației actuale, apropierea de piața unică sau de uniunea vamală și revenirea deplină în UE. Burnham vrea să prezinte alternativele în contextul summitului dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, programat pentru noiembrie.
„Asta e cu mult înainte să ajungem măcar la ceva ce este prezentat publicului, acum este vorba doar de a analiza care sunt opțiunile generale pentru relația noastră”, a afirmat premierul în interviul BBC.
El a subliniat totodată că „a reveni la o propunere și la un referendum pe această temă nu ar fi lucrul corect de făcut acum”. Declarațiile descriu o posibilitate politică pentru viitor, fără să anunțe organizarea unui vot sau un calendar de revenire în Uniune.
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Ce drepturi au deja românii cu settled sau pre-settled status
Pentru românii stabiliți în Regatul Unit, contează în primul rând statutul de imigrare pe care îl dețin. Beneficiarii EU Settlement Scheme au deja drepturi recunoscute în legislația britanică, fără să fie nevoie să aștepte rezultatul unei eventuale dezbateri despre revenirea în UE.
Potrivit guvernului britanic, persoanele cu settled sau pre-settled status pot lucra, studia și călători în și din Regatul Unit. Accesul la servicii medicale, beneficii și pensii se exercită în condițiile de eligibilitate aplicabile. Settled status acordă dreptul de ședere permanentă.
Dacă locuiești acolo în baza unei vize, condițiile acesteia rămân cele care îți stabilesc drepturile. Declarațiile unui premier despre o posibilă schimbare de direcție nu înlocuiesc documentele de imigrare și nu elimină obligațiile existente.
Pentru cetățenii europeni care nu beneficiază de drepturi în baza acordului de retragere, regulile britanice actuale prevăd cerințe specifice pentru muncă sau studii. Cetățenia română, singură, nu oferă acces automat la un loc de muncă în Regatul Unit.
Ce ar putea schimba revenirea în UE pentru români
Dacă Regatul Unit ar redeveni membru și regulile europene privind libera circulație ar deveni aplicabile, românii ar putea beneficia din nou de acces la muncă în baza cetățeniei UE. În prezent, regulile europene permit cetățenilor Uniunii să lucreze într-un alt stat membru, ca salariați sau persoane independente, fără permis de muncă.
Pentru românii care ar dori să se mute în Regatul Unit, aceasta ar putea reprezenta o schimbare importantă față de sistemul actual de imigrare. Data aplicării și eventualele perioade de tranziție ar depinde însă de acordul de aderare.
Pentru cei deja stabiliți acolo, schimbările ar putea conta și în cazul mutării între state sau al venirii unor membri de familie. Normele europene prevăd drepturi pentru familiile cetățenilor care se deplasează într-un alt stat membru, dar acestea au condiții administrative și de eligibilitate.
Revenirea în UE nu ar permite, prin ea însăși, promisiuni despre salarii mai mari, taxe mai mici sau beneficii acordate tuturor. Dreptul de a munci, accesul la prestații sociale și obligațiile fiscale sunt aspecte distincte, reglementate separat.
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Un referendum nu ar însemna aderarea automată
O eventuală decizie favorabilă a alegătorilor britanici ar trebui urmată de procedura europeană de aderare. Articolul 50 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește că un stat care a părăsit Uniunea și solicită să revină urmează procedura prevăzută la articolul 49.
Aceasta presupune acordul unanim al statelor membre, aprobarea Parlamentului European și un acord privind condițiile aderării, ratificat de toate statele participante conform regulilor lor constituționale. O apropiere limitată, precum participarea la o uniune vamală, nu echivalează automat cu restabilirea dreptului de liberă circulație.