Roboții inspirați de trompa elefanților se pot uni și forma o singură mașinărie uriașă. Cum funcționează TeCoBot

Roboții TeCoBots se mișcă asemenea unor viermi și se inspiră din trompa elefanților

Proiectul a fost dezvoltat de cercetătorii Departamentului de Inginerie Mecanică de la Colorado State University, coordonați de profesorul asociat Jianguo Zhao. Ideea a pornit de la o problemă întâlnită în proiectarea roboților: multe dintre sistemele existente folosesc materiale rezistente, dar rigide, care limitează capacitatea mașinăriilor de a se adapta la obstacole și de a manipula obiecte în condiții dificile.

Cercetătorii au căutat o soluție în natură, mai exact în structura trompei elefanților. Acest organ combină flexibilitatea cu o forță impresionantă, permițând animalelor să ridice obiecte foarte grele, dar și să execute mișcări delicate, precum desprinderea unei banane. Echipa a încercat să reproducă o parte din aceste proprietăți într-un sistem robotic care să poată atât să se deplaseze, cât și să manipuleze obiecte.

Fiecare TeCoBot are o lungime de aproximativ 58 de centimetri, un diametru de 10,9 centimetri și o greutate de aproximativ 600 de grame, fără baterii. Structura este realizată din șase tije de fibră de carbon și un sistem elastic, imprimat 3D, care menține componentele conectate.

Principiul mecanic folosit se numește tensegrity. În loc să fie fixate rigid unele de altele, tijele cilindrice sunt menținute în poziție de o rețea de cabluri aflate sub tensiune. Rezultatul este o structură care se poate îndoi în ambele direcții, se poate întinde asemenea unui acordeon și se poate comprima aproape complet.

În timpul testelor, un operator uman a controlat de la distanță un astfel de robot, care a reușit să treacă peste o creangă mare, să se rostogolească repetat peste propriul corp, să urce de-a lungul unei țevi și să se deplaseze prin mișcări asemănătoare celor ale unui șarpe.

Ghearele permit mai multor roboți să se conecteze și să lucreze împreună

Elementul care diferențiază TeCoBots de alte sisteme robotice flexibile este capacitatea lor de a se conecta între ei. Fiecare modul are gheare la ambele capete, care pot prinde și bloca mecanic ghearele unui alt robot. Astfel, mai multe unități pot forma o structură comună, fără să fie nevoie de conectori suplimentari, precum magneții, care pot fi mai predispuși la defecțiuni mecanice.

După conectare, roboții pot funcționa ca un singur sistem sau își pot păstra o parte din independență. Această arhitectură modulară le permite să își distribuie solicitările mecanice și să colaboreze pentru sarcini pe care o singură unitate nu le-ar putea îndeplini la fel de ușor.