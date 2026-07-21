Sally intră în clasă din septembrie. Robotul umanoid de 57.000 de dolari care îi va ajuta pe profesori

Sally are piele artificială și un accent local

Sally va avea păr lung și castaniu. Chipul va fi acoperit cu o piele artificială realizată din silicon. Robotul va putea mișca brațele, mâinile și partea superioară a corpului. Va reproduce și diferite expresii faciale.

Picioarele nu îi permit să se deplaseze prin clasă. Sally va rămâne așezată pe un scaun. Districtul a cerut și o voce adaptată regiunii. Robotul va vorbi cu un accent specific vestului statului New York.

Costul proiectului este de aproximativ 57.600 de dolari. Suma include robotul M-Series produs de Realbotix și platforma educațională Optio. Modelul are, în mod normal, un preț de pornire de aproximativ 95.000 de dolari. Școala ar fi primit o reducere.

Sally nu este primul experiment în care un robot ajunge în fața elevilor. Un profesor-robot a predat lecții elevilor din Germania despre influența tehnologiei asupra societății. Proiectul american merge însă mai departe. Robotul va fi integrat în programa școlară pe o perioadă mai lungă.

Robotul nu va oferi pur și simplu răspunsurile

Primele clase implicate vor fi cele de a XI-a și a XII-a. Elevii urmează cursuri dezvoltate în cadrul programului Woz ED. Inițiativa a fost creată de Steve Wozniak, cofondatorul Apple. Aceasta pregătește tinerii pentru cariere în știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Sally va răspunde întrebărilor despre inteligență artificială, programare și robotică. Totuși, sistemul nu a fost conceput pentru a rezolva automat fiecare exercițiu. Robotul ar trebui să răspundă prin alte întrebări și să îi încurajeze pe elevi să găsească singuri soluția.

Asistentul va avea acces la programa districtului. Un profesor îi va putea cere explicații suplimentare sau sugestii pentru continuarea lecției. Platforma Optio va fi disponibilă și pe laptopuri. Elevii vor putea primi sprijin la teme inclusiv după terminarea orelor.