Sally intră în clasă din septembrie. Robotul umanoid de 57.000 de dolari care îi va ajuta pe profesori
Elevii unui liceu din statul New York vor avea un coleg neobișnuit din septembrie 2026. Sally este un robot umanoid echipat cu inteligență artificială. Acesta va participa la orele de programare, robotică și AI. Proiectul este prezentat drept unul dintre primele de acest tip din Statele Unite, potrivit anunțului publicat de Realbotix prin Business Wire.
Robotul va fi folosit de Salamanca City Central School District. Districtul este situat în vestul statului New York, pe teritoriul Seneca Nation. Conducerea școlii insistă că Sally nu va înlocui niciun profesor. Va fi doar un instrument suplimentar pentru lecții și exerciții.
Sally are piele artificială și un accent local
Sally va avea păr lung și castaniu. Chipul va fi acoperit cu o piele artificială realizată din silicon. Robotul va putea mișca brațele, mâinile și partea superioară a corpului. Va reproduce și diferite expresii faciale.
Picioarele nu îi permit să se deplaseze prin clasă. Sally va rămâne așezată pe un scaun. Districtul a cerut și o voce adaptată regiunii. Robotul va vorbi cu un accent specific vestului statului New York.
Costul proiectului este de aproximativ 57.600 de dolari. Suma include robotul M-Series produs de Realbotix și platforma educațională Optio. Modelul are, în mod normal, un preț de pornire de aproximativ 95.000 de dolari. Școala ar fi primit o reducere.
Sally nu este primul experiment în care un robot ajunge în fața elevilor. Un profesor-robot a predat lecții elevilor din Germania despre influența tehnologiei asupra societății. Proiectul american merge însă mai departe. Robotul va fi integrat în programa școlară pe o perioadă mai lungă.
Robotul nu va oferi pur și simplu răspunsurile
Primele clase implicate vor fi cele de a XI-a și a XII-a. Elevii urmează cursuri dezvoltate în cadrul programului Woz ED. Inițiativa a fost creată de Steve Wozniak, cofondatorul Apple. Aceasta pregătește tinerii pentru cariere în știință, tehnologie, inginerie și matematică.
Sally va răspunde întrebărilor despre inteligență artificială, programare și robotică. Totuși, sistemul nu a fost conceput pentru a rezolva automat fiecare exercițiu. Robotul ar trebui să răspundă prin alte întrebări și să îi încurajeze pe elevi să găsească singuri soluția.
Asistentul va avea acces la programa districtului. Un profesor îi va putea cere explicații suplimentare sau sugestii pentru continuarea lecției. Platforma Optio va fi disponibilă și pe laptopuri. Elevii vor putea primi sprijin la teme inclusiv după terminarea orelor.
Această abordare încearcă să rezolve una dintre marile probleme legate de inteligența artificială în educație. Un chatbot poate ajuta la învățare. Poate însă și să scrie tema în locul elevului. Salamanca vrea să ofere acces controlat la tehnologie, fără să transforme AI-ul într-o scurtătură pentru copiat.
Școala promite că datele elevilor vor rămâne protejate
Conducerea districtului spune că sistemul va funcționa într-un mediu închis. Sally nu va înregistra imagini sau conversații. Robotul nu va folosi recunoaștere facială. Datele personale nu vor fi trimise către Realbotix.
Elevii nu își vor spune numele. Fiecare va primi un cod unic de identificare. Sistemul va putea astfel să își amintească discuțiile și progresul anterior. Robotul ar putea continua o explicație începută în ziua precedentă, fără să cunoască identitatea reală a copilului.
Au fost introduse și filtre pentru răspunsurile nepotrivite. Sally ar trebui să recunoască atunci când nu cunoaște o informație. În loc să inventeze un răspuns, va spune că nu știe. Subiectele sensibile vor putea declanșa o alertă pentru personalul școlii.
Profesorii rămân responsabili pentru conținutul predat și pentru modul în care este folosit robotul. Proiectul va fi evaluat în funcție de reacția elevilor, rezultatele la cursuri și timpul economisit de cadrele didactice. Dacă testul va avea succes, platforma ar putea ajunge la aproximativ 500 de liceeni.
Instrumentele digitale pot avea rezultate bune atunci când sunt folosite cu reguli clare. Există deja numeroase unelte de inteligență artificială utile pentru elevi. Diferența este că Sally are un chip, o voce și stă fizic în clasă.
Districtul spune că interacțiunea umană nu va fi redusă. Robotul nu va lua locul profesorului. Va încerca doar să îi ajute pe elevi să înțeleagă tehnologia care le-ar putea defini viitoarele locuri de muncă.