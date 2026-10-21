NASA trimite un robot să investigheze o gaură misterioasă de pe Lună. Sub suprafață s-ar putea ascunde un adăpost natural pentru viitorii astronauți

Luna este acoperită de cratere și formațiuni geologice care dezvăluie miliarde de ani de istorie, însă una dintre găurile observate pe suprafața sa a atras în mod special atenția NASA. Cercetătorii bănuiesc că aceasta ar putea reprezenta intrarea într-un sistem subteran de tuneluri vulcanice, suficient de mare pentru a oferi, în viitor, protecție astronauților care vor locui pe satelitul natural al Pământului. Pentru a verifica ipoteza, agenția spațială americană a selectat o nouă investigație robotică.

Potrivit publicației IFLScience, misiunea se va concentra asupra formațiunii Marius Hills Pit, aflată pe fața vizibilă a Lunii, într-o regiune cu un trecut vulcanic intens. NASA intenționează să utilizeze instrumente geofizice instalate pe echipamente robotice pentru a analiza structura subterană și pentru a determina dacă deschiderea conduce către o cavitate mai mare.

Ce este Marius Hills Pit și de ce a atras atenția cercetătorilor NASA

Marius Hills Pit este o deschidere naturală din regiunea Marius Hills, situată pe partea Lunii orientată către Pământ. Zona este cunoscută pentru numeroasele sale formațiuni vulcanice, inclusiv canale sinuoase care traversează suprafața și care oferă indicii despre perioadele în care interiorul satelitului era mult mai activ decât în prezent.

În trecut, înainte ca misiunile Apollo să ofere informații detaliate despre geologia lunară, unele dintre aceste canale erau considerate posibile urme ale apei care ar fi curs la suprafață. Cercetările ulterioare au arătat însă că multe dintre ele au fost create de lavă, fie prin curgerea acesteia în canale deschise, fie prin formarea unor tuneluri subterane al căror plafon s-a prăbușit ulterior.

NASA consideră că Marius Hills Pit ar putea reprezenta tocmai o asemenea prăbușire. Deschiderea se află în apropierea unui canal sinuos, ceea ce sugerează că sub suprafață ar putea exista un tunel de lavă format în perioada activității vulcanice lunare.

O altă posibilitate este ca un impact meteoritic să fi perforat plafonul unui tunel deja existent, provocând apariția găurii observate astăzi. Deocamdată, niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată prin măsurători directe realizate la fața locului.

Interesul pentru formațiune nu este nou. Playtech a relatat anterior despre planurile NASA de a investiga gaura Marius Hills Pit și posibilitatea existenței unei peșteri lunare uriașe.

Peșterile lunare ar putea deveni adăposturi naturale pentru astronauți

Descoperirea unui sistem extins de tuneluri subterane ar putea avea implicații importante pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman. Spre deosebire de Pământ, Luna nu are o atmosferă densă care să ofere protecție eficientă împotriva radiațiilor cosmice, a particulelor energetice provenite de la Soare și a micrometeoriților.

În plus, temperaturile de la suprafață variază foarte mult între ziua și noaptea lunară. Aceste condiții obligă inginerii să proiecteze habitate cu sisteme avansate de protecție termică și împotriva radiațiilor, ceea ce poate crește semnificativ complexitatea și costul unei baze permanente.

Tunelurile de lavă ar putea oferi o soluție naturală. Straturile de rocă aflate deasupra unei asemenea cavități ar putea proteja astronauții de radiații și de impactul particulelor cosmice, în timp ce mediul subteran ar putea avea temperaturi mai stabile decât cele întâlnite la suprafață.

Confirmarea existenței unor spații subterane suficient de mari ar putea influența modul în care NASA și partenerii săi vor planifica viitoarele habitate lunare. Totuși, identificarea unei peșteri nu ar însemna automat că aceasta este sigură sau potrivită pentru locuire. Cercetătorii ar trebui să verifice stabilitatea plafonului, accesibilitatea și eventualele pericole geologice.

Aceste investigații fac parte din eforturile mai ample de pregătire a unei prezențe umane de lungă durată pe Lună. Pe măsură ce numărul misiunilor crește, NASA dezvoltă inclusiv soluții pentru gestionarea traficului spațial din apropierea Lunii, astfel încât vehiculele și echipamentele utilizate în explorare să poată opera în siguranță.

Misiunea GIMLI va analiza ce se ascunde sub suprafața Lunii

Pentru investigarea formațiunii Marius Hills Pit, NASA a selectat proiectul Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation, prescurtat GIMLI. Acesta este coordonat de Planetary Science Institute și beneficiază de finanțare prin programul PRISM, dedicat cercetărilor științifice realizate pe suprafața Lunii.

Instrumentele vor fi transportate prin inițiativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), prin care NASA colaborează cu firme private pentru livrarea echipamentelor științifice. Proiectul implică și compania Honeybee Robotics, parte a Blue Origin, care va contribui la dezvoltarea instrumentelor și integrarea acestora pe modulul de aselenizare și pe rover.

GIMLI va utiliza un radar capabil să pătrundă în sol, senzori seismici și un gravimetru pentru a analiza structura subterană. În același timp, camerele vor fotografia suprafața și pereții deschiderii, oferind cercetătorilor informații despre straturile geologice expuse.

Radarul va contribui la identificarea eventualelor spații goale, în timp ce măsurătorile seismice și gravimetrice vor ajuta la caracterizarea materialelor aflate sub suprafață. Combinația acestor instrumente ar putea permite nu doar confirmarea existenței unui tunel, ci și estimarea dimensiunilor sale.

Nathaniel Putzig, cercetător la Planetary Science Institute și coordonator al proiectului, a explicat că utilizarea metodelor seismice active reprezintă o direcție importantă pentru explorarea planetară. Tehnici asemănătoare au fost folosite de astronauții Apollo, însă aplicarea lor în investigațiile lunare moderne ar putea oferi informații mult mai detaliate datorită instrumentelor actuale.

Descoperirea ar putea explica și istoria vulcanică a Lunii

Dincolo de posibilitatea utilizării peșterilor drept adăposturi, misiunea GIMLI urmărește să ofere informații despre procesele geologice care au modelat Luna în trecut. Pereții formațiunii Marius Hills Pit expun straturi de regolit și roci vulcanice care, în mod normal, ar fi ascunse sub suprafață.

Analizarea acestor straturi ar putea dezvălui modul în care lava a circulat în interiorul Lunii, cât de intense au fost erupțiile și dacă între diferitele perioade de activitate vulcanică au existat intervale lungi de timp.

Cercetătorii pot compara asemenea structuri cu tunelurile de lavă întâlnite pe Pământ, unde erupțiile vulcanice bazaltice pot produce cavități extinse după scurgerea materialului topit. Identificarea unor formațiuni similare pe Lună ar contribui la înțelegerea evoluției geologice a satelitului.

Chiar dacă GIMLI nu va descoperi un tunel subteran, datele colectate vor putea explica mai bine originea deschiderii Marius Hills Pit. Informațiile sunt importante și pentru evaluarea riscurilor geologice asociate viitoarelor misiuni, într-un context în care NASA dezvoltă tehnologii și instrumente pentru protejarea astronauților în programul Artemis.

Deocamdată, NASA a confirmat selectarea proiectului GIMLI, dar nu a comunicat o dată precisă pentru desfășurarea investigației pe suprafața lunară. Misiunea nu presupune, în această etapă, trimiterea astronauților în interiorul unei peșteri, ci analizarea robotică a structurii subterane.

Dacă ipoteza cercetătorilor va fi confirmată, Marius Hills Pit ar putea deveni una dintre cele mai interesante regiuni pentru explorarea viitoare a Lunii. O deschidere care astăzi pare doar o gaură într-un peisaj plin de cratere s-ar putea dovedi intrarea către un sistem natural de adăposturi, capabil să influențeze modul în care oamenii vor construi primele baze permanente în afara Pământului.