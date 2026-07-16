Profesorul-robot intră în clasă. O școală din New York testează un umanoid care ajută elevii la teme
Un district școlar din statul New York testează un profesor-robot cu aspect uman. Proiectul este realizat împreună cu Realbotix. Sistemul va fi folosit la cursuri de inteligență artificială și robotică, potrivit New York Focus.
Robotul se numește Sally. El nu va înlocui profesorii. Va oferi explicații, exerciții și sprijin individual. Elevii vor putea primi ajutor și după terminarea programului școlar. Un asistent digital va fi disponibil permanent.
Sally va sta la catedră alături de profesori
Robotul va fi introdus la Salamanca City Central School District. Districtul se află în vestul statului New York. O parte din el este situată pe teritoriul Seneca Nation Reservation.
Sally face parte din seria M dezvoltată de Realbotix. Robotul are un aspect uman foarte realist. Poate mișca partea superioară a corpului. Poate schimba expresiile feței. Va rămâne însă așezat la un birou.
Elevii vor interacționa cu robotul în timpul orelor. Acesta va putea explica anumite concepte. Va putea repeta o lecție. Va răspunde și la întrebările legate de materia studiată.
Nu este primul astfel de experiment. Un profesor-robot a predat deja lecții elevilor din Germania. Mașinăria a participat atunci la discuții despre impactul AI asupra societății.
Elevii vor putea cere ajutor la teme la orice oră
Componenta principală a proiectului este un asistent AI numit Optio. Elevii îl vor putea accesa și de pe laptop. El va funcționa și în afara orelor de curs.
Sistemul poate oferi sprijin pentru teme 24 de ore din 24. Poate genera explicații adaptate fiecărui elev. Poate relua discuțiile anterioare. De asemenea, poate comunica în peste 100 de limbi.
Elevii vor folosi un cod individual. Astfel, sistemul va putea încărca informațiile despre progresul lor. Robotul poate continua o lecție începută anterior. Poate identifica și capitolele care au nevoie de mai multă atenție.
Folosirea AI pentru teme este deja răspândită. Mulți elevi apelează la chatboți pentru răspunsuri rapide. Tocmai de aceea, școlile încearcă să stabilească cum poate fi folosită AI în educație fără să încurajeze trișatul.
Sistemul nu va avea acces liber la internet
Conducerea districtului spune că siguranța elevilor este prioritară. Robotul nu va funcționa ca un chatbot obișnuit. El va folosi doar materialele aprobate de școală.
Sistemul nu va căuta răspunsuri pe internet. Nu va avea acces la orice sursă disponibilă online. Dacă nu cunoaște răspunsul, ar trebui să spună simplu că nu știe.
Sally nu va folosi recunoaștere facială. Nu va înregistra imagini sau conversații. Realbotix nu ar trebui să primească informații personale despre elevi. Școala susține că datele vor rămâne într-un sistem închis.
Au fost introduse și filtre pentru subiectele sensibile. Robotul ar trebui să redirecționeze conversațiile nepotrivite. În anumite situații grave, personalul școlii poate fi alertat. Măsura vizează amenințările, hărțuirea și riscurile pentru siguranța elevilor.
Profesorii nu vor fi înlocuiți de roboți
Reprezentanții Realbotix spun că Sally este un asistent. Robotul nu va conduce singur o clasă. Nu va acorda note. Nu va lua decizii importante despre educația copiilor.
Profesorul uman va rămâne responsabil pentru lecții. Acesta va putea folosi robotul pentru exerciții suplimentare. Sally poate ajuta și atunci când un elev are nevoie de explicații individuale.
Proiectul ar putea fi util în școlile cu resurse reduse. Nu toate familiile își permit un meditator. Un sistem disponibil permanent poate reduce o parte din diferențele dintre elevi. Totuși, calitatea explicațiilor trebuie verificată atent.
Alte țări au ales deja să introducă instrumentele AI direct în sistemul de învățământ. Estonia, de exemplu, îi învață pe elevi să folosească ChatGPT fără să își piardă gândirea critică.
Primele teste din New York vor arăta dacă un robot cu chip uman îi ajută pe elevi să învețe. Ele vor arăta și dacă tehnologia creează probleme noi. Pentru moment, Sally rămâne un experiment. Dar sala de clasă din viitor începe să semene tot mai mult cu un film SF.