Profesorul-robot intră în clasă. O școală din New York testează un umanoid care ajută elevii la teme

Sally va sta la catedră alături de profesori

Robotul va fi introdus la Salamanca City Central School District. Districtul se află în vestul statului New York. O parte din el este situată pe teritoriul Seneca Nation Reservation.

Sally face parte din seria M dezvoltată de Realbotix. Robotul are un aspect uman foarte realist. Poate mișca partea superioară a corpului. Poate schimba expresiile feței. Va rămâne însă așezat la un birou.

Elevii vor interacționa cu robotul în timpul orelor. Acesta va putea explica anumite concepte. Va putea repeta o lecție. Va răspunde și la întrebările legate de materia studiată.

Nu este primul astfel de experiment. Un profesor-robot a predat deja lecții elevilor din Germania. Mașinăria a participat atunci la discuții despre impactul AI asupra societății.

Elevii vor putea cere ajutor la teme la orice oră

Componenta principală a proiectului este un asistent AI numit Optio. Elevii îl vor putea accesa și de pe laptop. El va funcționa și în afara orelor de curs.

Sistemul poate oferi sprijin pentru teme 24 de ore din 24. Poate genera explicații adaptate fiecărui elev. Poate relua discuțiile anterioare. De asemenea, poate comunica în peste 100 de limbi.

Elevii vor folosi un cod individual. Astfel, sistemul va putea încărca informațiile despre progresul lor. Robotul poate continua o lecție începută anterior. Poate identifica și capitolele care au nevoie de mai multă atenție.