Calendarul restricțiilor pentru mașinile vechi din București. Ce autoturisme nu vor mai putea circula din 2027 și până în 2032

Potrivit datelor prezentate de autorități, în anumite situații au fost înregistrate depășiri de până la patru ori ale valorilor maxime admise pentru poluanții monitorizați.

O parte importantă a problemei este legată de traficul rutier și de numărul ridicat al vehiculelor vechi. În București și Ilfov erau înmatriculate, în 2025, aproximativ 2,87 milioane de autovehicule, dintre care aproape 1,3 milioane sunt încadrate de municipalitate în categorii considerate poluante. Dintre acestea, 461.251 sunt vehicule Non-Euro, Euro 1, Euro 2 sau Euro 3, iar alte 835.856 se încadrează în categoria Euro 4.

Calendarul restricțiilor auto din București, între 2027 și 2032

Noile reguli ar urma să fie introduse în două etape: mai întâi în zona centrală a Capitalei, apoi la nivelul întregului municipiu. Potrivit calendarului propus, restricțiile vor fi extinse anual:

Data propusă Restricții în zona centrală Restricții în întregul București 1 noiembrie 2027 Non-Euro — 1 noiembrie 2028 Non-Euro, Euro 1 Non-Euro 1 noiembrie 2029 Non-Euro – Euro 2 Non-Euro, Euro 1 1 noiembrie 2030 Non-Euro – Euro 3 Non-Euro – Euro 2 1 noiembrie 2031 Non-Euro – Euro 4 Non-Euro – Euro 2* 1 noiembrie 2032 Non-Euro – Euro 5 Non-Euro – Euro 3 Prima categorie afectată va fi cea a autoturismelor Non-Euro, în general vehicule foarte vechi, fără o normă europeană de emisii. Ulterior, restricțiile vor ajunge inclusiv la automobilele Euro 5, dar numai în zona centrală, potrivit calendarului actual.

Ce înseamnă restricțiile pentru șoferi

Pentru proprietarii mașinilor vechi, schimbarea ar putea însemna imposibilitatea de a mai circula în anumite zone ale Capitalei, chiar dacă autoturismele sunt înmatriculate legal și au inspecția tehnică periodică valabilă.

Norma de poluare poate fi verificată în cartea de identitate a vehiculului. Aceasta este diferită de anul fabricației, care nu stabilește întotdeauna cu exactitate categoria Euro.

Planul prevede și un sistem de monitorizare cu camere care recunosc automat numerele de înmatriculare. Detaliile privind eventualele excepții și sancțiunile aplicabile urmează să fie clarificate.

Bucureștiul urmează modelul altor capitale europene

Restricțiile propuse se înscriu într-o tendință europeană de limitare a traficului poluant. Londra utilizează sistemul ULEZ, Parisul are zone cu emisii reduse, iar Bruxelles-ul aplică restricții în funcție de norma de poluare.

Scopul acestor sisteme este reducerea emisiilor provenite din trafic și încurajarea utilizării transportului public sau a vehiculelor mai puțin poluante.