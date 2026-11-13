Calendarul restricțiilor pentru mașinile vechi din București. Ce autoturisme nu vor mai putea circula din 2027 și până în 2032
Bucureștiul ar putea intra în rândul capitalelor europene care limitează circulația mașinilor poluante, după modelul aplicat deja în orașe precum Londra, Paris sau Bruxelles. Primăria Capitalei propune introducerea treptată a unor restricții pentru autoturismele vechi, începând cu 1 noiembrie 2027. Măsurile ar urma să fie extinse până în 2032, în funcție de norma de poluare a vehiculelor, și să afecteze atât șoferii care locuiesc în București, cât și persoanele care tranzitează Capitala. Deocamdată, însă, calendarul reprezintă o propunere aflată în consultare publică, nu o interdicție deja adoptată.
De ce vrea Primăria să limiteze circulația mașinilor vechi
Municipalitatea a inclus noile măsuri în planurile privind calitatea aerului pentru perioada 2026-2030, argumentând că poluarea reprezintă una dintre problemele majore ale Bucureștiului.
Potrivit datelor prezentate de autorități, în anumite situații au fost înregistrate depășiri de până la patru ori ale valorilor maxime admise pentru poluanții monitorizați.
O parte importantă a problemei este legată de traficul rutier și de numărul ridicat al vehiculelor vechi. În București și Ilfov erau înmatriculate, în 2025, aproximativ 2,87 milioane de autovehicule, dintre care aproape 1,3 milioane sunt încadrate de municipalitate în categorii considerate poluante. Dintre acestea, 461.251 sunt vehicule Non-Euro, Euro 1, Euro 2 sau Euro 3, iar alte 835.856 se încadrează în categoria Euro 4.
Calendarul restricțiilor auto din București, între 2027 și 2032
Noile reguli ar urma să fie introduse în două etape: mai întâi în zona centrală a Capitalei, apoi la nivelul întregului municipiu. Potrivit calendarului propus, restricțiile vor fi extinse anual:
|Data propusă
|Restricții în zona centrală
|Restricții în întregul București
|1 noiembrie 2027
|Non-Euro
|—
|1 noiembrie 2028
|Non-Euro, Euro 1
|Non-Euro
|1 noiembrie 2029
|Non-Euro – Euro 2
|Non-Euro, Euro 1
|1 noiembrie 2030
|Non-Euro – Euro 3
|Non-Euro – Euro 2
|1 noiembrie 2031
|Non-Euro – Euro 4
|Non-Euro – Euro 2*
|1 noiembrie 2032
|Non-Euro – Euro 5
|Non-Euro – Euro 3
Prima categorie afectată va fi cea a autoturismelor Non-Euro, în general vehicule foarte vechi, fără o normă europeană de emisii. Ulterior, restricțiile vor ajunge inclusiv la automobilele Euro 5, dar numai în zona centrală, potrivit calendarului actual.
Ce înseamnă restricțiile pentru șoferi
Norma de poluare poate fi verificată în cartea de identitate a vehiculului. Aceasta este diferită de anul fabricației, care nu stabilește întotdeauna cu exactitate categoria Euro.
Planul prevede și un sistem de monitorizare cu camere care recunosc automat numerele de înmatriculare. Detaliile privind eventualele excepții și sancțiunile aplicabile urmează să fie clarificate.
Bucureștiul urmează modelul altor capitale europene
Restricțiile propuse se înscriu într-o tendință europeană de limitare a traficului poluant. Londra utilizează sistemul ULEZ, Parisul are zone cu emisii reduse, iar Bruxelles-ul aplică restricții în funcție de norma de poluare.
Scopul acestor sisteme este reducerea emisiilor provenite din trafic și încurajarea utilizării transportului public sau a vehiculelor mai puțin poluante.
În București, municipalitatea propune și achiziționarea de autobuze electrice, extinderea benzilor dedicate transportului public și amenajarea unor noi trasee pentru biciclete.
Sprijin financiar pentru 15.000 de locuințe
Reforma propusă nu se limitează la automobile. Primăria vrea să reducă și poluarea produsă de încălzirea locuințelor cu lemne și cărbune. Prin programul „AER 2030 ACASĂ”, aproximativ 15.000 de gospodării ar putea beneficia de finanțare pentru înlocuirea sistemelor de încălzire cu alternative mai puțin poluante.
Programul ar urma să fie voluntar, iar fondurile să provină dintr-un parteneriat între Primăria Capitalei, Guvern și primăriile de sector.
Când vor fi aprobate noile reguli
Planurile PICA și PMCA se află în consultare publică. Cetățenii pot trimite observații la adresa plancalitateaer@pmb.ro, până pe 22 noiembrie pentru PMCA și 12 decembrie pentru PICA.
Ulterior, documentele vor fi supuse votului Consiliului General al Municipiului București. Până la adoptarea unor hotărâri și stabilirea regulilor de aplicare, restricțiile prezentate rămân propuneri, iar șoferii nu au încă obligația de a-și schimba mașinile.