Digi ajunge la 35 de milioane de servicii active, dar pierde peste 54 de milioane de euro. Unde se duc banii companiei
Digi continuă să atragă clienți în România și în străinătate, însă creșterea afacerii nu se vede și în profitul final. Grupul a ajuns la 35,14 milioane de servicii generatoare de venituri la sfârșitul lui septembrie, cu 13,6% peste nivelul de acum un an, și a încheiat primele nouă luni din 2026 cu o pierdere netă de 54,47 milioane de euro.
Cifra de 35 de milioane trebuie citită cu o precizare: reprezintă relații contractuale, numite RGU în industria telecom, nu clienți diferiți. O persoană care are internet fix, televiziune și un abonament mobil poate fi numărată de trei ori. Datele apar în raportarea Digi transmisă Bursei de Valori București.
România și Spania aduc cele mai mari creșteri
România rămâne cea mai mare piață a grupului, cu aproximativ 20,9 milioane de servicii active. Telefonia mobilă Digi a ajuns la 8,76 milioane de RGU, în creștere cu aproape 21%. Internetul fix numără 5,29 milioane, iar televiziunea cu plată, 6,06 milioane.
Extinderea Digi pe piețele europene continuă cu 12,65 milioane de servicii în Spania, cu aproximativ 22% mai multe decât anul trecut. Portugalia a depășit un milion, iar Italia a ajuns la 596.000 de servicii mobile.
Serghei Bulgac, directorul general al grupului, atribuie în principal României și Spaniei cele 4,2 milioane de relații contractuale adăugate într-un an. Pragul din Portugalia a fost atins la doi ani de la lansarea operațiunilor.
De ce veniturile mai mari nu au adus și profit
Raportul financiar Digi pentru trimestrul al treilea arată venituri de aproximativ 1,82 miliarde de euro în perioada ianuarie–septembrie, în creștere cu 11,3%. Profitul operațional a scăzut însă ușor, iar costurile nete de finanțare au urcat cu 37,3%.
Costurile de finanțare au absorbit aproape integral profitul operațional. La acestea s-au adăugat pierderi de 26,24 milioane de euro din entitățile asociate și cheltuieli cu impozitul pe profit de 28,43 milioane. Împreună, acestea explică trecerea rezultatului final pe minus.
Digi evidențiază și creșterea EBITDA ajustate, fără efectul leasingurilor operaționale, la aproximativ 528 de milioane de euro, cu 21% peste anul trecut. Acest indicator urmărește performanța activității înaintea unor costuri precum dobânzile, impozitele și amortizarea. De aceea, poate crește chiar dacă grupul înregistrează o pierdere netă.
La 30 septembrie, datoriile totale erau de 3,35 miliarde de euro, față de 3,25 miliarde la sfârșitul lui 2025, o creștere de aproximativ 3,1%. Activele totale au urcat de la 4,40 la 4,75 miliarde de euro.