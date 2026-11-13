Digi ajunge la 35 de milioane de servicii active, dar pierde peste 54 de milioane de euro. Unde se duc banii companiei

România și Spania aduc cele mai mari creșteri

România rămâne cea mai mare piață a grupului, cu aproximativ 20,9 milioane de servicii active. Telefonia mobilă Digi a ajuns la 8,76 milioane de RGU, în creștere cu aproape 21%. Internetul fix numără 5,29 milioane, iar televiziunea cu plată, 6,06 milioane.

Extinderea Digi pe piețele europene continuă cu 12,65 milioane de servicii în Spania, cu aproximativ 22% mai multe decât anul trecut. Portugalia a depășit un milion, iar Italia a ajuns la 596.000 de servicii mobile.

Serghei Bulgac, directorul general al grupului, atribuie în principal României și Spaniei cele 4,2 milioane de relații contractuale adăugate într-un an. Pragul din Portugalia a fost atins la doi ani de la lansarea operațiunilor.

De ce veniturile mai mari nu au adus și profit

Raportul financiar Digi pentru trimestrul al treilea arată venituri de aproximativ 1,82 miliarde de euro în perioada ianuarie–septembrie, în creștere cu 11,3%. Profitul operațional a scăzut însă ușor, iar costurile nete de finanțare au urcat cu 37,3%.

Rezultatele Digi în primele nouă luni

Sume exprimate în milioane de euro Indicator 2025 2026 Venituri 1.637,73 1.823,51 Profit operațional 137,83 134,69 Costuri nete de finanțare 97,93 134,48 Rezultat net +31,30 −54,47 Sursa: Digi Communications, raportul financiar pentru T3 2026.

Rezultatul net pozitiv indică profit, iar cel negativ, pierdere.

Costurile de finanțare au absorbit aproape integral profitul operațional. La acestea s-au adăugat pierderi de 26,24 milioane de euro din entitățile asociate și cheltuieli cu impozitul pe profit de 28,43 milioane. Împreună, acestea explică trecerea rezultatului final pe minus.

Digi evidențiază și creșterea EBITDA ajustate, fără efectul leasingurilor operaționale, la aproximativ 528 de milioane de euro, cu 21% peste anul trecut. Acest indicator urmărește performanța activității înaintea unor costuri precum dobânzile, impozitele și amortizarea. De aceea, poate crește chiar dacă grupul înregistrează o pierdere netă.

La 30 septembrie, datoriile totale erau de 3,35 miliarde de euro, față de 3,25 miliarde la sfârșitul lui 2025, o creștere de aproximativ 3,1%. Activele totale au urcat de la 4,40 la 4,75 miliarde de euro.