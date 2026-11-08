Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii

Cum se orientează roboții și ce trebuie să recupereze

Echipele primesc o hartă tridimensională obținută prin scanare LiDAR, pe care o pot folosi pentru localizare și planificarea traseului. Trei lumini în culori primare, amplasate pe tavan, oferă repere vizuale suplimentare. Cerințele competiției permit atât soluții automate, cât și operarea asistată de oameni.

Roboții trebuie să adune mingi de tenis de masă și să le transporte într-o zonă desemnată, înainte de expirarea timpului. O minge aurie conține o etichetă NFC, a cărei citire adaugă o dificultate. Pentru îndeplinirea misiunii, mecanismele de prindere, detectarea obiectelor, orientarea și comunicațiile trebuie să funcționeze împreună.

Provocări asemănătoare de navigație apar și în alte proiecte ale tinerilor români. Un exemplu prezentat de Playtech este submarinul autonom AQUAS, construit de doi liceeni din București, conceput să detecteze obstacole și să colecteze date din mediul subacvatic.

Legătura cu Luna și cercetătorul japonez din juriu

Competiția a debutat între 21 și 23 noiembrie 2025. Bilanțul primei ediții, publicat de UPT, descrie testarea unor rovere semiautonome pe teren accidentat, în întuneric și fără GPS. Organizatorii au instalat o rețea wireless în peșteră și au realizat o transmisiune live cu specialiști din Japonia. La activitățile subterane au participat peste 50 de persoane, număr care îi includea pe concurenți, mentori, evaluatori și organizatori.

Președintele juriului este Kazuya Yoshida, profesor la Universitatea Tohoku din Japonia. După participarea online de anul trecut, ediția din 2026 îl aduce la Timișoara. UPT îi prezintă contribuțiile la misiunile Hayabusa, dedicate explorării asteroizilor, și experiența din competiția Google Lunar XPRIZE.

Yoshida a coordonat echipa HAKUTO, care a dezvoltat un rover destinat suprafeței Lunii. Cercetările sale urmăresc inclusiv sisteme robotice care ar putea ajuta la construirea și funcționarea unor baze lunare. Această experiență explică legătura competiției cu explorarea spațială: deplasarea, orientarea și manipularea obiectelor sunt probleme care trebuie rezolvate și dincolo de Pământ.

Evenimentul rămâne o competiție de inginerie, fără un anunț privind trimiterea acestor roboți pe Lună. În peșteră sunt testate soluții și abilități tehnice. Contextul local include și rezultatul României la RoboChallenge 2026, unde echipele românești au obținut 15 medalii și primul loc în clasamentul pe țări.