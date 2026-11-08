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Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii

Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii
1. Robot echipat cu un braț mecanic pentru manipularea obiectelor, testat în Peștera Românești la una dintre edițiile competiției. (Foto: Bestoftimisoara.ro)
Cristian Cojocaru
de Cristian Cojocaru
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Peștera Românești, din județul Timiș, a devenit teren de încercare pentru roboți construiți de elevi și studenți. Întunericul, obstacolele și lipsa semnalului GPS îi obligă să se orienteze cu ajutorul altor repere și să recupereze obiecte dintr-un spațiu dificil.

Testele fac parte din a doua ediție Space Engineering Challenge, cu probele din peșteră programate pe 7 noiembrie. Competiția este inclusă în UPT Nippon Autumn Fest – Kakehashi 2026, festivalul organizat de Universitatea Politehnica Timișoara între 6 și 9 noiembrie. Programul prezentat de Best of Timișoara reunește robotică spațială, întâlniri cu cercetători japonezi și proiecte de antreprenoriat.

Cum se orientează roboții și ce trebuie să recupereze

Echipele primesc o hartă tridimensională obținută prin scanare LiDAR, pe care o pot folosi pentru localizare și planificarea traseului. Trei lumini în culori primare, amplasate pe tavan, oferă repere vizuale suplimentare. Cerințele competiției permit atât soluții automate, cât și operarea asistată de oameni.

Roboții trebuie să adune mingi de tenis de masă și să le transporte într-o zonă desemnată, înainte de expirarea timpului. O minge aurie conține o etichetă NFC, a cărei citire adaugă o dificultate. Pentru îndeplinirea misiunii, mecanismele de prindere, detectarea obiectelor, orientarea și comunicațiile trebuie să funcționeze împreună.

Provocări asemănătoare de navigație apar și în alte proiecte ale tinerilor români. Un exemplu prezentat de Playtech este submarinul autonom AQUAS, construit de doi liceeni din București, conceput să detecteze obstacole și să colecteze date din mediul subacvatic.

Roboti studenti Timisoara pestera Luna 2

Participanți la una dintre edițiile competiției Space Engineering Challenge, în timpul probelor cu roboți desfășurate în Peștera Românești. (Foto: Bestoftimisoara.ro)

Legătura cu Luna și cercetătorul japonez din juriu

Competiția a debutat între 21 și 23 noiembrie 2025. Bilanțul primei ediții, publicat de UPT, descrie testarea unor rovere semiautonome pe teren accidentat, în întuneric și fără GPS. Organizatorii au instalat o rețea wireless în peșteră și au realizat o transmisiune live cu specialiști din Japonia. La activitățile subterane au participat peste 50 de persoane, număr care îi includea pe concurenți, mentori, evaluatori și organizatori.

Președintele juriului este Kazuya Yoshida, profesor la Universitatea Tohoku din Japonia. După participarea online de anul trecut, ediția din 2026 îl aduce la Timișoara. UPT îi prezintă contribuțiile la misiunile Hayabusa, dedicate explorării asteroizilor, și experiența din competiția Google Lunar XPRIZE.

Yoshida a coordonat echipa HAKUTO, care a dezvoltat un rover destinat suprafeței Lunii. Cercetările sale urmăresc inclusiv sisteme robotice care ar putea ajuta la construirea și funcționarea unor baze lunare. Această experiență explică legătura competiției cu explorarea spațială: deplasarea, orientarea și manipularea obiectelor sunt probleme care trebuie rezolvate și dincolo de Pământ.

Evenimentul rămâne o competiție de inginerie, fără un anunț privind trimiterea acestor roboți pe Lună. În peșteră sunt testate soluții și abilități tehnice. Contextul local include și rezultatul României la RoboChallenge 2026, unde echipele românești au obținut 15 medalii și primul loc în clasamentul pe țări.

Roboti studenti Timisoara pestera Luna 3

Rover testat pe traseul amenajat în Peștera Românești, la una dintre edițiile competiției Space Engineering Challenge. (Foto: Bestoftimisoara.ro)

Discuțiile despre explorarea spațiului continuă la Timișoara

Festivalul include și întâlniri deschise publicului. Luni, 9 noiembrie, de la ora 17:00, Kazuya Yoshida va susține la Centrul de Conferințe UPT o prezentare despre viitoarele misiuni lunare, rolul roboților și folosirea AI în explorarea spațiului.

Programul continuă cu profesoara Miwako Kitamura, de la Universitatea Tohoku, care va vorbi despre transformarea rezultatelor cercetării în proiecte și afaceri. Conferințele se desfășoară în limba engleză, iar programul complet este disponibil pe pagina evenimentului UPT.

Roboți testați într-o peșteră din România, în întuneric și fără GPS. Ce legătură au probele cu explorarea Lunii
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