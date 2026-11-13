Prețurile produselor românești în SUA îi surprind pe cei de acasă. Cât costă zacusca, mălaiul și dulciurile

Pentru românii care locuiesc de ani întregi în Statele Unite, dorul de casă se simte uneori cel mai puternic atunci când vine vorba despre mâncare. Zacusca, mălaiul pentru mămăligă, muștarul românesc sau dulciurile copilăriei sunt produse obișnuite în magazinele din România, dar peste Ocean pot ajunge să coste de câteva ori mai mult. Cu toate acestea, mulți români sunt dispuși să plătească prețuri ridicate pentru a se bucura, măcar din când în când, de gusturile cu care au crescut.

Cât costă produsele europene într-un magazin din Carolina de Nord

Un membru al grupului de Facebook „America pe bune” a prezentat prețurile câtorva produse cumpărate dintr-un magazin din Carolina de Nord. Sumele au fost transformate aproximativ în lei și includ, potrivit autorului postării, o taxă de 2%.