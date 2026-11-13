Prețurile produselor românești în SUA îi surprind pe cei de acasă. Cât costă zacusca, mălaiul și dulciurile
Pentru românii care locuiesc de ani întregi în Statele Unite, dorul de casă se simte uneori cel mai puternic atunci când vine vorba despre mâncare. Zacusca, mălaiul pentru mămăligă, muștarul românesc sau dulciurile copilăriei sunt produse obișnuite în magazinele din România, dar peste Ocean pot ajunge să coste de câteva ori mai mult. Cu toate acestea, mulți români sunt dispuși să plătească prețuri ridicate pentru a se bucura, măcar din când în când, de gusturile cu care au crescut.
Cât costă produsele europene într-un magazin din Carolina de Nord
Un membru al grupului de Facebook „America pe bune” a prezentat prețurile câtorva produse cumpărate dintr-un magazin din Carolina de Nord. Sumele au fost transformate aproximativ în lei și includ, potrivit autorului postării, o taxă de 2%.
|Produs
|Preț aproximativ
|Cuburi de supă, 8 bucăți
|19,50 lei
|Biscuiți Petit Beurre
|19,50 lei
|Zacuscă
|48,80 lei
|Nuci umplute
|50,50 lei
|Mălai, 700 g
|29,30 lei
Persoana respectivă a cumpărat și ulei de floarea-soarelui, brânză și alte dulciuri, pentru care nu a precizat prețurile individuale. În total, cumpărăturile au costat 84 de dolari, echivalentul a aproximativ 402 lei, potrivit conversiei folosite în postare.
Deși unele produse pot fi găsite și în supermarketurile americane, variantele importate din Europa sunt adesea mai scumpe, din cauza transportului, distribuției și a volumelor mai mici de vânzare.
„Am plătit 100 de dolari, dar doar o viață avem”
Postarea a stârnit numeroase reacții din partea românilor stabiliți în America, care au povestit cât cheltuiesc pentru produsele preferate.
„Da, mai am și eu pofte din acestea cam la fiecare două luni. Magazinul european de aici s-a închis acum câțiva ani, așa că acum cumpăr online. Tocmai mi-a sosit un pachet cu zacuscă, tobă, cabanos, pateu, muștar de Tecuci și magiun de prune. Am plătit 100 de dolari, cu transport rapid”, a povestit o româncă.
Aceasta a descris și reacția soțului, inițial surprins de cheltuială.
„Soțul s-a încruntat puțin, după care a tăiat toba, a deschis muștarul, a pus masa și mi-a zis: «Hai să mâncăm. Ce să mai spunem, că doar o viață avem!»”
Pentru mulți români din diaspora, asemenea cumpărături reprezintă mai mult decât o simplă cheltuială. Sunt o modalitate de a păstra legătura cu familia, tradițiile și mesele de acasă.
Zacusca și mălaiul, printre produsele care au surprins prin preț
Diferențele față de România au provocat și reacții amuzate.
„Scumpă zacusca! În România, un borcan de zacuscă de marcă poate costa în jur de 6 lei”, a comentat un utilizator, oferind un exemplu personal de preț, nu o medie a pieței.
Altcineva a remarcat:
„În țara cu una dintre cele mai mari producții de porumb din lume, să plătești aproape 30 de lei pentru 700 de grame de mălai este greu de înțeles”.
Un alt român a explicat că prețurile pot varia chiar și între magazinele care comercializează același produs:
„La magazinul românesc de aici, mălaiul este mai scump decât la magazinul rusesc, deși este exact același mălai românesc”.
Cumpărături de sute de dolari pentru produsele preferate
O româncă stabilită în Nashville a povestit că merge aproximativ o dată la două luni la magazinele specializate în produse europene.
„Mă aprovizionez cu mezeluri europene, brânză, ulei, mălai, sare, condimente, dulciuri, zacuscă, pateuri, Delikat sau Vegeta. Nu scap fără un total de aproximativ 300–350 de dolari, dar și soțul poftește produse europene”, a explicat aceasta.
Alți români preferă să prepare zacusca acasă sau să caute alternative mai ieftine în magazinele internaționale.
Chiar dacă produsele importate sunt costisitoare, pentru cei plecați departe de România, un borcan de zacuscă sau o porție de mămăligă poate însemna mai mult decât prețul afișat pe raft. Este o mică întoarcere acasă, chiar și pentru câteva minute, la masa din familie.