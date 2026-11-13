Economia României, aproape pe loc față de anul trecut. Ce înseamnă creșterea modestă a PIB pentru salarii și locuri de muncă

Această evoluție reprezintă un semnal pozitiv, însă trebuie analizată în context. Comparativ cu trimestrul III din 2025, economia a crescut cu numai 0,1% pe seria brută și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

Practic, deși activitatea economică s-a intensificat față de lunile aprilie-iunie, România produce doar puțin mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, în primele nouă luni din 2026, economia s-a contractat cu 0,3% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier.

„În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier”, arată INS.

De ce românii nu simt neapărat creșterea economică

O creștere a PIB-ului nu înseamnă automat salarii mai mari, prețuri mai mici sau o îmbunătățire imediată a nivelului de trai. Indicatorul măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse în economie, nu banii care ajung direct în buzunarele populației.

În prezent, una dintre principalele probleme rămâne inflația. Potrivit Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației a ajuns la 6,94% în octombrie 2026, după scumpirea combustibililor și a unor produse alimentare.

Cu alte cuvinte, chiar dacă economia începe să crească, puterea de cumpărare a românilor poate continua să fie afectată. Familiile plătesc mai mult pentru alimente, energie și transport, iar majorările salariale care nu țin pasul cu inflația înseamnă, în realitate, o pierdere a puterii de cumpărare.

Dobânzile ridicate și consumul slab pun presiune pe economie

O altă dificultate este reprezentată de costul creditelor. BNR a decis, pe 12 noiembrie, să mențină dobânda de politică monetară la 6,50%, în încercarea de a limita presiunile inflaționiste. Pentru românii care au credite cu dobândă variabilă, acest context poate însemna rate în continuare ridicate. De asemenea, firmele care se împrumută pentru investiții trebuie să suporte costuri importante de finanțare.

În același timp, consumul populației, unul dintre motoarele economiei românești, a slăbit. BNR a semnalat o accentuare a scăderii consumului gospodăriilor în trimestrul al doilea, comparativ cu anul precedent.