Economia României, aproape pe loc față de anul trecut. Ce înseamnă creșterea modestă a PIB pentru salarii și locuri de muncă
Economia României a înregistrat o revenire în trimestrul al treilea din 2026, însă rezultatele arată că situația rămâne fragilă. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 2,1% față de trimestrul precedent, dar avansul față de aceeași perioadă din 2025 a fost de numai 0,1%. În același timp, bilanțul primelor nouă luni ale anului rămâne negativ, ceea ce indică dificultățile cu care se confruntă economia românească.
Economia a crescut în vară, dar rămâne aproape de nivelul din 2025
Datele INS arată că, în perioada iulie-septembrie 2026, PIB-ul României a fost cu 2,1% mai mare decât în trimestrul al doilea, potrivit seriei ajustate sezonier.
Această evoluție reprezintă un semnal pozitiv, însă trebuie analizată în context. Comparativ cu trimestrul III din 2025, economia a crescut cu numai 0,1% pe seria brută și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.
Practic, deși activitatea economică s-a intensificat față de lunile aprilie-iunie, România produce doar puțin mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, în primele nouă luni din 2026, economia s-a contractat cu 0,3% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier.
„În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier”, arată INS.
De ce românii nu simt neapărat creșterea economică
O creștere a PIB-ului nu înseamnă automat salarii mai mari, prețuri mai mici sau o îmbunătățire imediată a nivelului de trai. Indicatorul măsoară valoarea bunurilor și serviciilor produse în economie, nu banii care ajung direct în buzunarele populației.
În prezent, una dintre principalele probleme rămâne inflația. Potrivit Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației a ajuns la 6,94% în octombrie 2026, după scumpirea combustibililor și a unor produse alimentare.
Cu alte cuvinte, chiar dacă economia începe să crească, puterea de cumpărare a românilor poate continua să fie afectată. Familiile plătesc mai mult pentru alimente, energie și transport, iar majorările salariale care nu țin pasul cu inflația înseamnă, în realitate, o pierdere a puterii de cumpărare.
Dobânzile ridicate și consumul slab pun presiune pe economie
O altă dificultate este reprezentată de costul creditelor. BNR a decis, pe 12 noiembrie, să mențină dobânda de politică monetară la 6,50%, în încercarea de a limita presiunile inflaționiste. Pentru românii care au credite cu dobândă variabilă, acest context poate însemna rate în continuare ridicate. De asemenea, firmele care se împrumută pentru investiții trebuie să suporte costuri importante de finanțare.
În același timp, consumul populației, unul dintre motoarele economiei românești, a slăbit. BNR a semnalat o accentuare a scăderii consumului gospodăriilor în trimestrul al doilea, comparativ cu anul precedent.
Atunci când oamenii cumpără mai puțin, companiile pot înregistra vânzări mai slabe, ceea ce poate afecta investițiile, angajările și creșterile salariale.
Ce urmează pentru economia României
Datele publicate de INS reprezintă o estimare preliminară, iar rezultatele pot fi revizuite. De altfel, instituția a recalculat deja seriile ajustate sezonier, conform practicilor statistice europene. Practic, următoarele date vor arăta în ce măsură revenirea economică a fost susținută de consum, investiții sau exporturi.
Așadar, România înregistrează o revenire importantă față de trimestrul precedent, însă economia nu a depășit încă dificultățile acumulate în prima parte a anului. Pentru populație, adevărata îmbunătățire va deveni vizibilă atunci când creșterea economică va fi însoțită de venituri reale mai mari, inflație mai redusă și locuri de muncă stabile.