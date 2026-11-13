China a prezentat primii roboți umanoizi din lume care pot prezenta știrile. Arată ca oamenii, au expresii faciale și sunt controlați de inteligența artificială

Numiți Xinyan și Xinyu, roboții au fost prezentați pe 5 noiembrie 2026, la Beijing, în cadrul celei de-a șaptea ediții a World Media Summit. Potrivit unui comunicat publicat de GlobeNewswire, aceștia sunt descriși de dezvoltatori drept primii prezentatori de știri umanoizi bionici din lume, rezultatul unei colaborări între agenția chineză Xinhua și compania de robotică UBTECH.

Cum funcționează roboții prezentatori și de ce seamănă atât de mult cu oamenii

Xinyan și Xinyu nu sunt simple personaje digitale generate pe calculator, ci roboți fizici, construiți la scară umană. Aceștia integrează tehnologii biomimetice, inclusiv piele artificială și mecanisme care permit reproducerea expresiilor faciale și a mișcărilor naturale.

Sistemele sunt dezvoltate de UBTECH, companie cunoscută pentru investițiile în roboți umanoizi capabili să interacționeze cu oamenii.

Un element interesant este implicarea celebrului regizor chinez Zhang Yimou, cunoscut pentru filme precum „Hero” și „House of Flying Daggers”. Acesta a coordonat identitatea vizuală a roboților, încercând să combine aspectul realist al unui om cu profesionalismul și sobrietatea necesare prezentării știrilor.

În spatele aparenței umane funcționează „Xinhua Yudian”, sistemul de inteligență artificială dezvoltat de agenția de presă Xinhua. Acesta este conectat la tehnologiile hardware și software ale UBTECH, inclusiv la modele lingvistice care coordonează expresiile și comportamentul roboților.

Practic, prezentatorii folosesc o arhitectură integrată care conectează procesarea informațiilor cu expresiile faciale și controlul mișcărilor. Astfel, pot transmite știri și interacționa cu publicul într-un mod mai apropiat de cel uman.

Inteligența artificială verifică informațiile înainte de a le prezenta

Una dintre cele mai importante caracteristici ale noului sistem este modul în care gestionează informațiile. Spre deosebire de modelele AI conversaționale obișnuite, care pot genera răspunsuri incorecte sau complet inventate, Xinhua susține că roboții folosesc informații preluate în timp real din surse verificate.

Această abordare urmărește reducerea fenomenului cunoscut drept „halucinații AI”, o problemă importantă pentru utilizarea inteligenței artificiale în jurnalism. Totuși, accesul la surse selectate nu garantează automat corectitudinea tuturor informațiilor, iar verificarea editorială rămâne esențială.

Qian Tong, directorul general al Centrului New Media din cadrul Xinhua, a explicat că roboții nu sunt concepuți pentru a deveni vedetele redacțiilor, ci pentru a sprijini activitatea jurnaliștilor și editorilor.

Aceștia ar urma să fie utilizați pentru prezentarea informațiilor, realizarea materialelor în mai multe limbi și interacțiunea directă cu publicul.

Tehnologia se înscrie într-o tendință mai amplă, în care roboții umanoizi devin capabili să execute sarcini tot mai complexe, depășind demonstrațiile spectaculoase din laboratoare.

Vor înlocui roboții prezentatorii de televiziune?

Deocamdată, Xinhua nu a anunțat un program regulat de știri care să fie prezentat exclusiv de Xinyan și Xinyu. Cei doi roboți au fost demonstrați public, însă utilizarea lor permanentă într-o redacție nu a fost confirmată.

Dezvoltatorii au însă planuri mai ample. Pe lângă televiziune, tehnologia ar putea fi folosită în instituții educaționale, spații publice, evenimente culturale internaționale și chiar pentru prezentarea informațiilor legate de explorarea spațiului.

Apariția acestor prezentatori ridică inevitabil întrebări despre viitorul jurnalismului. Dacă un robot poate citi știri, poate reproduce expresii și poate comunica în mai multe limbi, anumite activități de prezentare ar putea fi automatizate.

Cu toate acestea, documentarea, investigarea subiectelor, verificarea informațiilor și asumarea responsabilității editoriale rămân sarcini care necesită intervenție umană.

China a experimentat încă din 2018 prezentatori virtuali generați cu ajutorul AI, însă Xinyan și Xinyu duc conceptul mai departe, oferindu-i un corp fizic și posibilitatea interacțiunii directe cu oamenii.

Rămâne de văzut dacă publicul va accepta roboți cu aspect uman în rolul prezentatorilor de televiziune sau dacă aceștia vor rămâne, cel puțin pentru moment, o demonstrație a progreselor spectaculoase din robotică și inteligență artificială.