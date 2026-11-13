NVIDIA DLSS are un rival neașteptat. O nouă tehnologie promite mai multe FPS-uri, consum redus de memorie și funcționează inclusiv pe plăcile video AMD

Tehnologia se numește Apex Neural Rendering (ANR) și a fost prezentată în noiembrie 2026. Potrivit PCMag, care citează informații publicate de TechPowerUp, dezvoltatorii susțin că soluția poate depăși NVIDIA DLSS în anumite teste de performanță și calitate vizuală. Deocamdată, însă, doar componenta de generare a cadrelor este disponibilă în versiune beta, celelalte funcționalități fiind încă în dezvoltare.

Apex Neural Rendering promite performanțe mai bune decât NVIDIA DLSS

Apex Compute dezvoltă o suită de tehnologii bazate pe inteligență artificială, care include trei componente principale: Super Resolution, Frame Generation și Ray Reconstruction.

Super Resolution permite reconstruirea imaginilor la rezoluții mai mari, Frame Generation creează cadre suplimentare pentru o experiență vizuală mai fluidă, iar Ray Reconstruction urmărește îmbunătățirea calității efectelor de iluminare calculate prin ray tracing.

În prezent, compania a demonstrat doar funcționalitatea Frame Generation, însă rezultatele prezentate sunt promițătoare.

Într-un test realizat la rezoluție 4K, pe o placă video NVIDIA GeForce RTX 5090, ANR ar avea nevoie de numai 1,01 milisecunde pentru generarea unui cadru suplimentar în modul 2X, comparativ cu 1,26 milisecunde pentru NVIDIA DLSS Frame Generation.

Diferența devine și mai interesantă în privința consumului de memorie video. Potrivit Apex Compute, noul algoritm utilizează aproximativ 214 MB de VRAM, în timp ce soluția NVIDIA necesită 562 MB în condițiile testate. Aceasta înseamnă o reducere de aproximativ 62%.

Compania susține și că noua tehnologie produce mai puține artefacte vizuale, în special în jurul obiectelor aflate în mișcare, reducând efectele de imagine dublată sau distorsiunile.

Totuși, cifrele provin din testele dezvoltatorului și nu au fost confirmate încă prin evaluări independente. În plus, timpul necesar generării unui cadru nu reprezintă același lucru cu latența totală resimțită de jucător.

Noua tehnologie funcționează și pe AMD Radeon, Intel Arc și Steam Deck

Principalul avantaj al Apex Neural Rendering ar putea fi compatibilitatea extinsă cu hardware-ul existent.

Spre deosebire de anumite funcționalități DLSS, rezervate celor mai noi generații NVIDIA, ANR poate funcționa pe plăci GeForce RTX din seriile 20, 30, 40 și 50, dar și pe modelele mai vechi GTX 16.

Suportul include și plăcile AMD Radeon RX 5000, RX 6000, RX 7000 și RX 9000, precum și acceleratoarele grafice Intel Arc din seriile A și B.

Tehnologia este compatibilă inclusiv cu Steam Deck, ceea ce ar putea reprezenta un avantaj important pentru dispozitivele portabile de gaming, unde resursele hardware și consumul de energie sunt limitate.

La nivel software, ANR funcționează pe Windows 10, Windows 11 și Linux, inclusiv SteamOS prin Proton. Compatibilitatea cu un anumit GPU nu garantează însă funcționarea în toate jocurile.

Această abordare vine într-un moment în care NVIDIA DLSS 5 a început să funcționeze și pe plăcile AMD Radeon prin modificări neoficiale.

Spre deosebire de aceste proiecte, Apex Compute urmărește dezvoltarea unei tehnologii independente, concepute pentru mai multe arhitecturi grafice.

Când va fi disponibil ANR și ce înseamnă pentru jucători

Prima versiune beta a componentei ANR Frame Generation este deja disponibilă pentru testare prin proiectul oficial al dezvoltatorilor de pe GitHub.

Instalarea presupune integrarea tehnologiei în jocurile compatibile, inclusiv prin intermediul instrumentului OptiScaler. Procesul este mai complicat decât activarea unei opțiuni grafice din meniul unui joc și poate genera incompatibilități.

Celelalte două componente, Super Resolution și Ray Reconstruction, se află încă în etapa de antrenare a modelelor AI și urmează să fie lansate ulterior.

Apex Compute a anunțat și intenția de a publica sursa tehnologiei, însă codul propriu ANR nu era încă disponibil public la momentul prezentării.

Interesul pentru astfel de soluții a crescut considerabil în ultimele luni. Recent, un mod DLSS 5 pentru AMD Radeon a promis până la 64% mai multe FPS-uri, demonstrând interesul comunității pentru tehnologii care depășesc restricțiile impuse de producătorii hardware.

Dacă rezultatele anunțate de Apex Compute vor fi confirmate în teste independente, ANR ar putea deveni o alternativă importantă la DLSS, AMD FSR și Intel XeSS.

Pentru jucători, avantajul ar putea fi simplu: performanțe îmbunătățite fără obligația de a cumpăra o placă video de ultimă generație. Până atunci, Apex Neural Rendering rămâne o tehnologie experimentală, cu potențial considerabil, dar și cu multe aspecte care trebuie demonstrate în utilizarea reală.