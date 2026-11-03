Regulile de retur de Black Friday, explicate simplu. Când ai 14 zile să te răzgândești și cine plătește curierul
Black Friday îi găsește pe mulți români cu listele de cumpărături făcute și cu bugete pregătite special pentru telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, haine sau produse pentru casă cumpărate la preț redus. Graba de a prinde o ofertă poate duce însă și la achiziții pe care ulterior le regretăm. Vestea bună este că un produs cumpărat la reducere nu vine cu mai puține drepturi: în cazul comenzilor online, există situații în care îl poți returna chiar dacă funcționează perfect și pur și simplu te-ai răzgândit.
- Ai 14 zile să te răzgândești dacă ai cumpărat online
- Ai cumpărat din magazin? Regula este diferită
- Cine plătește curierul când returnezi produsul
- În cât timp trebuie să primești banii înapoi
- Ce se întâmplă dacă produsul cumpărat de Black Friday este defect
- Atenție la produsele cumpărate de pe Marketplace
- Ce faci dacă produsul ajunge spart sau deteriorat
Ai 14 zile să te răzgândești dacă ai cumpărat online
Una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să le cunoască cei care fac cumpărături de Black Friday este dreptul de retragere. În cazul unei achiziții făcute online, consumatorul are, în general, 14 zile pentru a anunța comerciantul că renunță la contract, fără să fie obligat să ofere un motiv.
Termenul începe, de regulă, din ziua în care cumpărătorul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia produsului.
Spre exemplu, dacă ai comandat de Black Friday un televizor de 3.000 de lei, îl primești și descoperi că este prea mare pentru camera ta, nu trebuie să demonstrezi că are un defect. Poți solicita retragerea în termenul prevăzut de lege.
Există însă excepții. Regula nu se aplică automat unor produse realizate după specificațiile clientului, anumitor produse de igienă desigilate sau unor forme de conținut digital, în condițiile prevăzute de lege.
Ai cumpărat din magazin? Regula este diferită
Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Cele 14 zile nu reprezintă un drept general de retur pentru orice produs cumpărat de oriunde.
Dreptul legal de retragere se aplică achizițiilor la distanță, inclusiv celor făcute online. Dacă mergi într-un magazin fizic, cumperi un produs fără defecte și ulterior te răzgândești, comerciantul nu este obligat automat de această regulă să îl primească înapoi.
Magazinul poate permite totuși returul prin propria politică comercială. De aceea, înainte de cumpărăturile de Black Friday, merită verificat dacă retailerul oferă 14, 30 sau chiar mai multe zile pentru retur și dacă aceleași condiții sunt valabile online și în magazinele fizice.
Cine plătește curierul când returnezi produsul
Nici transportul pentru retur nu este automat gratuit. În cazul retragerii dintr-un contract online, costul direct al trimiterii produsului înapoi poate reveni cumpărătorului dacă acesta a fost informat în prealabil. Unele magazine aleg însă să ofere retur gratuit, ca facilitate suplimentară.
De aceea, un preț cu 100 de lei mai mic nu reprezintă neapărat cea mai avantajoasă ofertă dacă un alt comerciant oferă transport gratuit, o perioadă mai lungă de retur sau condiții mai simple pentru returnarea produsului.
În cât timp trebuie să primești banii înapoi
După ce comerciantul este informat despre retragerea din contract, acesta trebuie să ramburseze sumele încasate în cel mult 14 zile.
Pentru produsele fizice există însă o precizare importantă: magazinul poate amâna rambursarea până când primește produsul înapoi sau până când cumpărătorul prezintă dovada expedierii, în funcție de situație. În principiu, banii sunt restituiți prin aceeași modalitate prin care s-a făcut plata, dacă clientul nu acceptă expres o altă variantă.
Desigur, este recomandat să păstrezi factura, confirmarea comenzii, solicitarea de retur și dovada predării coletului curierului până când banii ajung efectiv în cont.
Ce se întâmplă dacă produsul cumpărat de Black Friday este defect
Returul pentru că te-ai răzgândit nu trebuie confundat cu garanția legală de conformitate. Produsele noi cumpărate de la comercianți beneficiază, în general, de o garanție legală de conformitate de doi ani, iar reducerea de Black Friday nu anulează această protecție.
Așadar, dacă ai cumpărat un laptop redus de la 5.000 la 3.500 de lei și acesta se defectează din cauza unei neconformități, comerciantul nu poate respinge solicitarea doar pentru că produsul a fost cumpărat la promoție.
În funcție de situație, consumatorul poate avea dreptul la repararea sau înlocuirea produsului fără costuri. Dacă soluțiile respective nu pot fi aplicate în condițiile legii, se poate ajunge la reducerea prețului sau la rambursarea banilor.
Atenție la produsele cumpărate de pe Marketplace
Black Friday aduce și un număr foarte mare de oferte pe platformele de tip marketplace. Înainte de a apăsa butonul „Comandă”, este important să verifici rubrica „Vândut de”.
Produsul poate fi comercializat chiar de platformă sau de un partener. Dacă este vorba despre un comerciant terț, acesta este, în principiu, vânzătorul cu care închei contractul și cel responsabil pentru obligațiile legale privind conformitatea produsului.
Și mai important este dacă vânzătorul este o firmă sau o persoană fizică. Protecțiile specifice legislației consumatorilor nu se aplică automat în aceleași condiții unei achiziții făcute de la o persoană fizică.
Ce faci dacă produsul ajunge spart sau deteriorat
Dacă televizorul, telefonul sau electrocasnicul comandat ajunge deteriorat, este indicat să fotografiezi imediat coletul, ambalajul și produsul și să contactezi comerciantul cât mai repede.
Vânzătorul răspunde pentru deteriorarea produsului în timpul transportului până când acesta ajunge în posesia consumatorului. Clientul nu trebuie, așadar, să accepte automat explicația că problema trebuie rezolvată exclusiv cu firma de curierat.
Dacă magazinul refuză să respecte drepturile consumatorului, poate fi depusă o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Într-un Black Friday în care reducerile pot determina decizii luate în câteva minute, prețul nu ar trebui să fie singurul criteriu. Perioada de retur, costul transportului, identitatea vânzătorului și condițiile de garanție pot face diferența între o ofertă cu adevărat bună și o achiziție care ulterior aduce mai multe probleme decât economii.