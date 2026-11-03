Regulile de retur de Black Friday, explicate simplu. Când ai 14 zile să te răzgândești și cine plătește curierul

Termenul începe, de regulă, din ziua în care cumpărătorul sau persoana desemnată de acesta intră în posesia produsului.

Spre exemplu, dacă ai comandat de Black Friday un televizor de 3.000 de lei, îl primești și descoperi că este prea mare pentru camera ta, nu trebuie să demonstrezi că are un defect. Poți solicita retragerea în termenul prevăzut de lege.

Există însă excepții. Regula nu se aplică automat unor produse realizate după specificațiile clientului, anumitor produse de igienă desigilate sau unor forme de conținut digital, în condițiile prevăzute de lege.

Ai cumpărat din magazin? Regula este diferită

Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii. Cele 14 zile nu reprezintă un drept general de retur pentru orice produs cumpărat de oriunde.

Dreptul legal de retragere se aplică achizițiilor la distanță, inclusiv celor făcute online. Dacă mergi într-un magazin fizic, cumperi un produs fără defecte și ulterior te răzgândești, comerciantul nu este obligat automat de această regulă să îl primească înapoi.

Magazinul poate permite totuși returul prin propria politică comercială. De aceea, înainte de cumpărăturile de Black Friday, merită verificat dacă retailerul oferă 14, 30 sau chiar mai multe zile pentru retur și dacă aceleași condiții sunt valabile online și în magazinele fizice.

Cine plătește curierul când returnezi produsul

Nici transportul pentru retur nu este automat gratuit. În cazul retragerii dintr-un contract online, costul direct al trimiterii produsului înapoi poate reveni cumpărătorului dacă acesta a fost informat în prealabil. Unele magazine aleg însă să ofere retur gratuit, ca facilitate suplimentară.