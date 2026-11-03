Paul Bettany și-a spart zece vase de sânge în ochi în timpul filmărilor pentru VisionQuest. Actorul a regretat că a exagerat cu interpretarea

Cum a ajuns Paul Bettany să își rănească ochiul pe platoul de filmare

Scena care a provocat accidentarea presupunea ca actorul să interpreteze efectele unui dispozitiv fictiv montat pe capul personajului, care îi afecta creierul. Bettany a recunoscut că a dus reacția prea departe și a ajuns să spargă aproximativ zece vase de sânge în ochi.

„Jucam rolul cuiva care avea un dispozitiv pe cap, care îi făcea ceva creierului, și am exagerat teribil”, a povestit actorul. Ulterior, acesta a descris experiența drept o lecție despre principiul potrivit căruia mai puțin înseamnă uneori mai mult.

Prezentatorul Jimmy Kimmel a glumit pe seama capacității lui Bettany de a-și provoca o asemenea reacție la comandă. Gluma a fost urmată de fotografia ochiului stâng, care a transformat atmosfera amuzantă într-un moment ceva mai greu de privit pentru public.

Actorul a spus că a rămas cu ochiul afectat timp de două săptămâni. Situația a creat și o problemă suplimentară pentru producție, deoarece imaginea trebuia corectată digital în scenele filmate în acea perioadă. Bettany a remarcat ironic că efectul special trebuie să fi costat destul de mult.

De la vocea lui J.A.R.V.I.S. la rolul lui Vision în universul Marvel

Paul Bettany face parte din universul cinematografic Marvel încă din 2008, când a asigurat vocea lui J.A.R.V.I.S., asistentul AI al lui Tony Stark, interpretat de Robert Downey Jr., în primul film Iron Man.

Personajul a căpătat ulterior o formă fizică în Avengers: Age of Ultron, lansat în 2015. În poveste, Tony Stark și Bruce Banner, interpretat de Mark Ruffalo, transferă AI-ul într-un corp sintetic, dând naștere lui Vision.

De atunci, personajul a trecut prin mai multe transformări, inclusiv experiențe legate de moarte și revenire la viață. Aceste evenimente au pregătit terenul pentru serialul VisionQuest, în care Vision încearcă să își înțeleagă identitatea și ajunge din nou în conflict cu Ultron, interpretat de James Spader.