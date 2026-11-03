Câte zile mai trebuie să meargă angajații la birou. Cum arată munca în sistem hibrid în companiile din România

Datele apar în sondajul „Future of Work”, realizat de Cluj Business Campus (CBC) în rândul companiilor sale chiriașe. Potrivit cercetării, 44% dintre companiile participante și-au menținut aproximativ neschimbată politica privind prezența la birou în ultimii doi ani. Cu alte cuvinte, o parte importantă dintre angajatorii analizați nu le-au cerut salariaților nici să vină mai des la sediu, dar nici nu au extins semnificativ posibilitatea de a lucra de acasă.

Este o informație importantă inclusiv pentru cei care își caută în prezent un loc de muncă și pentru care posibilitatea de a lucra remote sau hibrid reprezintă unul dintre criteriile luate în calcul atunci când aleg un angajator.

Câte zile mai trebuie să meargă angajații la birou

Nu există însă o regulă generală care să stabilească un anumit număr de zile de prezență la sediu pentru toate companiile. Sondajul CBC nu indică nici că firmele se îndreaptă în masă spre revenirea la programul clasic de cinci zile pe săptămână la birou.

Doar 17% dintre angajatorii participanți au crescut în ultimii doi ani numărul zilelor în care salariații trebuie să fie prezenți fizic la sediu. În același timp, un procent similar a mers în direcția opusă și a redus numărul zilelor petrecute la birou.

Celelalte companii au adoptat formule mai flexibile sau funcționează fără o politică formală care să precizeze exact câte zile trebuie să vină angajații la sediu. Practic, pentru cei care își caută un job hibrid, situația depinde în continuare foarte mult de angajator, de domeniul de activitate și de echipa în care vor lucra.

Munca de acasă nu dispare, dar nici birourile nu sunt abandonate

Rezultatele sugerează că perioada în care companiile experimentau constant cu diferite formule de lucru începe să se încheie. După trecerea de la remote la hibrid și după încercări de a aduce angajații mai des la sediu, o parte dintre firme par să fi ajuns la un model pe care îl consideră potrivit pe termen mai lung.

Trebuie precizat însă că sondajul nu este reprezentativ pentru întreaga piață a muncii din România. Cercetarea a fost realizată în rândul companiilor chiriașe CBC, iar respondenții provin în principal din top management, resurse umane și echipele care administrează spațiile de lucru. Companiile participante activează mai ales în IT, outsourcing și servicii profesionale.