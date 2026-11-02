Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții
Black Friday 2026 se apropie de momentul culminant în România, iar promisiunile unor reduceri spectaculoase vin la pachet cu riscul unor cumpărături făcute în grabă, sub presiunea timpului. Într-o perioadă în care magazinele online concurează pentru atenția clienților prin procente impresionante, cronometre și mesaje despre stocuri limitate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) transmite un avertisment important. Nu orice ofertă prezentată drept excepțională reprezintă o economie reală, iar cumpărătorii trebuie să verifice mai mult decât prețul afișat cu roșu.
Anul acesta, eMAG organizează Black Friday pe 6 noiembrie, cea mai timpurie ediție din istoria retailerului, în timp ce alți comercianți au început deja campaniile. Flanco a dat startul reducerilor pe 22 octombrie, Altex pe 29 octombrie, iar unele promoții vor continua până la sfârșitul lunii noiembrie. În acest context, ANPC atrage atenția asupra unor tehnici de marketing care pot transforma o achiziție aparent avantajoasă într-o cheltuială inutilă.
Avertismentul ANPC pentru Black Friday 2026. Cum sunt împinși românii să cumpere fără să gândească
Într-un mesaj publicat pe 22 octombrie 2026, reprezentanții ANPC au atras atenția asupra formulărilor folosite frecvent de comercianți pentru a crea senzația că o anumită ofertă nu poate fi ratată. Expresii precum „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” pot determina cumpărătorii să ia decizii rapide, fără să analizeze dacă produsul respectiv le este cu adevărat necesar sau dacă reducerea justifică achiziția.
Acest fenomen este asociat cu teama de a pierde o oportunitate, cunoscută și sub denumirea de FOMO, de la expresia engleză „fear of missing out”. Campaniile de marketing digital, notificările personalizate, mesajele promoționale trimise prin e-mail și numărătorile inverse pot accentua presiunea psihologică. ANPC subliniază însă că existența unei oferte limitate în timp nu demonstrează automat că aceasta este avantajoasă. În plus, prezentarea unei urgențe false poate constitui o practică comercială înșelătoare.
Un alt aspect asupra căruia insistă instituția este verificarea recomandărilor publicate pe rețelele sociale. O postare realizată de un influencer poate reprezenta, în realitate, o reclamă plătită, iar conținutul comercial trebuie identificat corespunzător. Popularitatea unui produs sau entuziasmul celui care îl promovează nu reprezintă garanții ale calității și nici ale celui mai bun preț.
ANPC recomandă stabilirea unui buget înainte de începerea cumpărăturilor și alcătuirea unei liste cu produse necesare. O achiziție realizată exclusiv pentru că reducerea pare impresionantă poate afecta bugetul personal mai mult decât o cumpărare planificată, chiar dacă suma plătită este mai mică decât prețul obișnuit.
Regula celor 30 de zile. Cum verifici dacă reducerea de Black Friday este reală
Una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să le respecte comercianții din România privește modul în care sunt calculate reducerile. Potrivit HG 947/2000, cu modificările ulterioare, prețul anterior folosit ca referință pentru anunțarea unei reduceri trebuie să reprezinte, de regulă, cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea promoției. Legislația prevede și anumite excepții, inclusiv pentru produsele perisabile și reducerile majorate progresiv în cadrul aceleiași campanii.
Prin urmare, dacă un televizor este prezentat cu o reducere de 40%, procentul trebuie analizat în raport cu prețul de referință legal, nu doar cu un preț de catalog sau cu o valoare recomandată de producător. Compararea istoricului de prețuri pe mai multe săptămâni sau luni poate oferi o imagine mai fidelă asupra economiei realizate. De asemenea, merită verificat dacă același produs este disponibil la un preț mai bun la alt comerciant, chiar și în afara unei campanii de Black Friday.
ANPC insistă și asupra verificării costului final al comenzii. Taxele de livrare, eventualele comisioane și condițiile de plată pot modifica semnificativ atractivitatea unei oferte. În cazul achizițiilor în rate, trebuie analizat costul total al finanțării, nu numai valoarea ratei lunare. Un produs cumpărat cu reducere poate deveni considerabil mai scump dacă finanțarea implică dobânzi sau alte costuri.
La fel de importantă este identitatea comerciantului. Înainte de finalizarea unei comenzi, site-ul trebuie verificat pentru existența datelor firmei, a informațiilor de contact și a condițiilor privind livrarea, garanția și returul. Atenția trebuie să fie sporită pe platformele de tip marketplace, unde produsul poate fi comercializat de o companie diferită de cea care administrează platforma.
Returul în 14 zile și garanția legală rămân valabile și de Black Friday
Un mesaj central al ANPC este că drepturile cumpărătorilor nu dispar odată cu începerea campaniilor promoționale. În cazul achizițiilor online de la comercianți profesioniști, consumatorii beneficiază, în general, de dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile de la primirea produsului, fără obligația de a justifica decizia. Există însă excepții prevăzute de lege, precum anumite produse personalizate sau bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă după desigilare.
Totodată, produsele noi beneficiază, în general, de o garanție legală de conformitate de doi ani, indiferent dacă sunt cumpărate la preț întreg sau cu reducere. Dacă un dispozitiv electronic, un electrocasnic sau un alt produs prezintă o neconformitate acoperită de lege, comerciantul nu poate refuza remedierea acesteia doar pentru că achiziția a fost efectuată de Black Friday.
Importanța protecției consumatorilor este evidențiată și de cele mai recente date publicate de ANPC. Potrivit raportului instituției pentru perioada ianuarie–septembrie 2026, au fost înregistrate 71.803 reclamații, comparativ cu 67.276 în perioada similară din 2025. În aceleași nouă luni, instituția a raportat 56.112 amenzi, în valoare totală de aproximativ 276,8 milioane de lei. Aceste cifre privesc întreaga activitate de protecție a consumatorilor, nu exclusiv comerțul online sau promoțiile de Black Friday.
Dacă apar probleme cu o comandă, consumatorii se pot adresa mai întâi comerciantului, iar ulterior pot depune o reclamație prin portalul electronic ANPC, la eservicii.anpc.ro. Este utilă păstrarea facturii, a confirmării comenzii și a capturilor de ecran cu oferta și prețul afișat. Pentru litigiile care implică un comerciant din alt stat membru al Uniunii Europene, Centrul European al Consumatorilor România poate oferi asistență.
În final, mesajul transmis de ANPC înainte de Black Friday 2026 este că o reducere mare nu trebuie confundată cu o oportunitate unică. Într-un calendar comercial în care promoțiile se întind deja pe mai multe săptămâni, compararea prețurilor, verificarea comerciantului și respectarea unui buget pot face diferența dintre o investiție inspirată și o cumpărătură regretată.