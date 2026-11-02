Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții

Avertismentul ANPC pentru Black Friday 2026. Cum sunt împinși românii să cumpere fără să gândească

Într-un mesaj publicat pe 22 octombrie 2026, reprezentanții ANPC au atras atenția asupra formulărilor folosite frecvent de comercianți pentru a crea senzația că o anumită ofertă nu poate fi ratată. Expresii precum „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” pot determina cumpărătorii să ia decizii rapide, fără să analizeze dacă produsul respectiv le este cu adevărat necesar sau dacă reducerea justifică achiziția.

Acest fenomen este asociat cu teama de a pierde o oportunitate, cunoscută și sub denumirea de FOMO, de la expresia engleză „fear of missing out”. Campaniile de marketing digital, notificările personalizate, mesajele promoționale trimise prin e-mail și numărătorile inverse pot accentua presiunea psihologică. ANPC subliniază însă că existența unei oferte limitate în timp nu demonstrează automat că aceasta este avantajoasă. În plus, prezentarea unei urgențe false poate constitui o practică comercială înșelătoare.

Un alt aspect asupra căruia insistă instituția este verificarea recomandărilor publicate pe rețelele sociale. O postare realizată de un influencer poate reprezenta, în realitate, o reclamă plătită, iar conținutul comercial trebuie identificat corespunzător. Popularitatea unui produs sau entuziasmul celui care îl promovează nu reprezintă garanții ale calității și nici ale celui mai bun preț.

ANPC recomandă stabilirea unui buget înainte de începerea cumpărăturilor și alcătuirea unei liste cu produse necesare. O achiziție realizată exclusiv pentru că reducerea pare impresionantă poate afecta bugetul personal mai mult decât o cumpărare planificată, chiar dacă suma plătită este mai mică decât prețul obișnuit.

Regula celor 30 de zile. Cum verifici dacă reducerea de Black Friday este reală

Una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să le respecte comercianții din România privește modul în care sunt calculate reducerile. Potrivit HG 947/2000, cu modificările ulterioare, prețul anterior folosit ca referință pentru anunțarea unei reduceri trebuie să reprezinte, de regulă, cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea promoției. Legislația prevede și anumite excepții, inclusiv pentru produsele perisabile și reducerile majorate progresiv în cadrul aceleiași campanii.

Prin urmare, dacă un televizor este prezentat cu o reducere de 40%, procentul trebuie analizat în raport cu prețul de referință legal, nu doar cu un preț de catalog sau cu o valoare recomandată de producător. Compararea istoricului de prețuri pe mai multe săptămâni sau luni poate oferi o imagine mai fidelă asupra economiei realizate. De asemenea, merită verificat dacă același produs este disponibil la un preț mai bun la alt comerciant, chiar și în afara unei campanii de Black Friday.

ANPC insistă și asupra verificării costului final al comenzii. Taxele de livrare, eventualele comisioane și condițiile de plată pot modifica semnificativ atractivitatea unei oferte. În cazul achizițiilor în rate, trebuie analizat costul total al finanțării, nu numai valoarea ratei lunare. Un produs cumpărat cu reducere poate deveni considerabil mai scump dacă finanțarea implică dobânzi sau alte costuri.