România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
România a revenit luni, 2 noiembrie, pe piețele financiare internaționale pentru a atrage miliarde de euro de la investitori, într-o perioadă în care Guvernul are nevoie de sume importante pentru finanțarea deficitului bugetar. Este a doua ieșire a statului pe piețele externe în 2026, după ce la precedenta operațiune Ministerul Finanțelor a atras echivalentul a aproximativ 5 miliarde de euro.
De această dată, România a lansat obligațiuni în euro cu maturități de 4 și 8 ani, precum și obligațiuni verzi pe 12 ani. Statul era așteptat să atragă aproximativ 4 miliarde de euro, însă interesul investitorilor a fost mult mai mare: ordinele de cumpărare au ajuns la aproximativ 8,5 miliarde de euro.
Ce sunt eurobondurile și cum funcționează sistemul
Pe înțelesul tuturor, atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează din taxe, impozite și alte venituri, diferența trebuie acoperită din împrumuturi. România poate lua bani atât de pe piața internă, cât și de la investitorii internaționali.
Eurobondurile sunt, practic, o formă prin care statul spune investitorilor: „Împrumutați-ne bani acum, iar noi îi vom restitui peste câțiva ani și vă vom plăti dobândă”.
În cazul emisiunii lansate luni, există trei termene diferite de rambursare: 4, 8 și 12 ani. Pentru fiecare categorie, investitorii cer o anumită remunerație, care depinde inclusiv de cât de riscantă este percepută România.
Interesul a fost consistent. Potrivit datelor Bloomberg, subscrierile au ajuns la 8,5 miliarde de euro: 2,1 miliarde pentru obligațiunile pe 4 ani, 3,8 miliarde pentru cele pe 8 ani și 2,6 miliarde pentru titlurile pe 12 ani.
Cât costă România aceste împrumuturi
Costurile sunt însă importante. Pentru obligațiunile pe 4 ani, nivelul indicativ a ajuns la rata midswap de 3,38% plus 195 de puncte de bază, pentru cele pe 8 ani la 3,39% plus 290 de puncte de bază, iar pentru obligațiunile pe 12 ani la 3,47% plus 340 de puncte de bază.
Un punct de bază reprezintă 0,01 puncte procentuale. Astfel, 195 de puncte de bază înseamnă 1,95 puncte procentuale peste rata de referință. Simplificat, costurile indicate ar fi în zona de aproximativ 5,33% pentru 4 ani, 6,29% pentru 8 ani și 6,87% pentru 12 ani, înainte de stabilirea condițiilor finale ale emisiunii.
Față de nivelurile anunțate la deschiderea operațiunii, costurile au coborât, pe fondul cererii investitorilor. Totuși, acestea sunt mai ridicate decât cele înregistrate în 2025.
De ce are România nevoie acum de atât de mulți bani
Momentul ales nu este întâmplător. Ieșirea pe piețele externe a venit imediat după aprobarea primei rectificări bugetare din 2026.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explicase săptămâna trecută că rectificarea este importantă inclusiv pentru credibilitatea României în fața investitorilor internaționali. Guvernul mai are de finanțat aproximativ 70 de miliarde de lei, din surse interne și externe, în cele circa opt săptămâni rămase până la sfârșitul anului.
Pentru întregul an 2026, Ministerul Finanțelor anunțase inițial un plan de aproximativ 10 miliarde de euro pentru împrumuturile prin eurobonduri, după ce în 2025 România atrăsese echivalentul a circa 16 miliarde de euro prin astfel de instrumente.
Ce înseamnă acest lucru pentru români
Pentru populație, efectul nu este că fiecare român primește acum o „factură” pentru noul împrumut. Legătura este indirectă, dar importantă.
Banii împrumutați sunt folosiți pentru acoperirea necesarului de finanțare al statului, inclusiv a deficitului și a datoriilor ajunse la scadență. Problema apare atunci când datoria și dobânzile cresc prea mult: o parte tot mai mare din veniturile bugetului trebuie direcționată către plata dobânzilor, în loc să poată fi folosită pentru investiții, infrastructură, educație, sănătate sau alte cheltuieli publice.
Cu cât România este percepută drept mai riscantă, cu atât investitorii cer dobânzi mai mari. Iar costurile mai mari ale datoriei pot pune presiune, în timp, asupra bugetului și pot crește nevoia de reducere a cheltuielilor, majorare a veniturilor statului sau contractare a unor noi împrumuturi.
Faptul că investitorii au depus ordine de peste 8 miliarde de euro arată că există cerere pentru obligațiunile României. Însă la fel de important ca suma pe care statul reușește să o atragă este prețul plătit pentru acești bani. Iar acesta va conta pentru buget nu doar în 2026, ci timp de mai mulți ani.