România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat

Ce sunt eurobondurile și cum funcționează sistemul

Pe înțelesul tuturor, atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează din taxe, impozite și alte venituri, diferența trebuie acoperită din împrumuturi. România poate lua bani atât de pe piața internă, cât și de la investitorii internaționali.

Eurobondurile sunt, practic, o formă prin care statul spune investitorilor: „Împrumutați-ne bani acum, iar noi îi vom restitui peste câțiva ani și vă vom plăti dobândă”.

În cazul emisiunii lansate luni, există trei termene diferite de rambursare: 4, 8 și 12 ani. Pentru fiecare categorie, investitorii cer o anumită remunerație, care depinde inclusiv de cât de riscantă este percepută România.

Interesul a fost consistent. Potrivit datelor Bloomberg, subscrierile au ajuns la 8,5 miliarde de euro: 2,1 miliarde pentru obligațiunile pe 4 ani, 3,8 miliarde pentru cele pe 8 ani și 2,6 miliarde pentru titlurile pe 12 ani.

Cât costă România aceste împrumuturi

Costurile sunt însă importante. Pentru obligațiunile pe 4 ani, nivelul indicativ a ajuns la rata midswap de 3,38% plus 195 de puncte de bază, pentru cele pe 8 ani la 3,39% plus 290 de puncte de bază, iar pentru obligațiunile pe 12 ani la 3,47% plus 340 de puncte de bază.

Un punct de bază reprezintă 0,01 puncte procentuale. Astfel, 195 de puncte de bază înseamnă 1,95 puncte procentuale peste rata de referință. Simplificat, costurile indicate ar fi în zona de aproximativ 5,33% pentru 4 ani, 6,29% pentru 8 ani și 6,87% pentru 12 ani, înainte de stabilirea condițiilor finale ale emisiunii.

Față de nivelurile anunțate la deschiderea operațiunii, costurile au coborât, pe fondul cererii investitorilor. Totuși, acestea sunt mai ridicate decât cele înregistrate în 2025.