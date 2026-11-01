5 idei de cadouri de Crăciun cu ofertele Lidl Black Deals care te vor surprinde cu reduceri de până la 52%

De la jucării pentru cei mici la electrocasnice utile pentru casă și bucătărie, iată cinci produse din oferta Lidl Black Deals care pot deveni cadouri de Crăciun:

Casă de păpuși din lemn Lupilu, cu 54 de piese, la 119 lei

Pentru cei mici, una dintre cele mai mari reduceri din Lidl Black Deals este la casa de păpuși din lemn Lupilu, cu 54 de piese, recomandată copiilor de peste 3 ani. Produsul este disponibil la prețul de 119 lei (preț redus de la 249 lei), ceea ce înseamnă o reducere de 52%. Un cadou de Crăciun care trebuie să intre din timp pe lista de cumpărături, mai ales dacă vrei să eviți aglomerația din apropierea sărbătorilor.

Hartă magnetică din lemn Lupilu, cu 44% mai ieftină

Tot pentru copii, harta magnetică din lemn Lupilu, recomandată copiilor de peste 6 ani, îmbină joaca cu descoperirea lumii și este disponibilă la 49,99 lei (preț redus de la 89,99 lei). Cu o reducere de 44%, poate fi o variantă de cadou accesibilă pentru cei care caută o alternativă la jocurile care implică mult timp petrecut în fața ecranelor.

Robot de bucătărie Silvercrest, 3 în 1, la 169 lei

Pentru cineva pasionat de gătit, un aparat care preia o parte dintre sarcinile ce necesită timp și efort poate fi o idee practică de cadou. Robotul de bucătărie Silvercrest este disponibil în perioada campaniei la 169 lei (preț redus de la 259 lei), are bol cu volum de 5 litri, funcții de amestecare, batere și frământare, iar la raft se găsește cu o reducere de 34%.

Aparat de făcut vafe Silvercrest, redus cu 33%

Un mic dejun de weekend sau un desert pregătit acasă poate începe cu un cadou potrivit pentru bucătărie. Aparatul de făcut vafe Silvercrest are plăci de încălzire din material antiaderent și costă 199 lei (preț redus de la 299 lei), după aplicarea reducerii de 33%.

Friteuză cu aer cald Silvercrest, 9 în 1, la 269 de lei

Pentru cei care preferă electrocasnicele utile, friteuza cu aer cald 9 în 1 Silvercrest este disponibilă la 269 lei (preț redus de la 399 lei). Reducerea este de 32%, iar produsul, care are volum de 12 litri, 9 funcții diferite, inclusiv de deshidratare, completează selecția de idei de cadouri pentru casă și bucătărie din campania Lidl Black Deals.

Ofertele Lidl Black Deals sunt valabile în limita stocului disponibil în magazine, iar reducerile speciale se activează la casa de marcat după scanarea cardului digital Lidl Plus.