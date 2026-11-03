Black Friday 2026: Anker pregătește reduceri la căști inteligente cu AI, boxe portabile și baterii externe. Ce produse intră în ofertă

Potrivit unui comunicat transmis de companie pe 3 noiembrie 2026, produsele vor fi disponibile la prețuri promoționale prin intermediul retailerilor eMAG și evoMAG, în perioadele în care fiecare magazin își organizează propria campanie de reduceri. În cazul eMAG, Black Friday 2026 este programat pentru 6 noiembrie.

Printre dispozitivele incluse în ofertă se numără căștile Soundcore Liberty 5 Pro Max, care integrează funcții AI pentru înregistrarea și transcrierea conversațiilor, dar și modelele Sleep A30, Space 2 și mai multe boxe wireless destinate utilizării în aer liber.

Căști cu inteligență artificială și modele concepute special pentru somn

Una dintre principalele atracții ale campaniei este seria Soundcore Liberty 5 Pro, care include modelele Liberty 5 Pro și Liberty 5 Pro Max. Acestea utilizează un cip neural dedicat procesării audio, tehnologie care contribuie la îmbunătățirea clarității vocii în timpul apelurilor telefonice.

În aprilie 2026, modelul Liberty 5 Pro a obținut o certificare Guinness World Records pentru cel mai mare scor de calitate a vorbirii înregistrat de căști true wireless în cadrul unui test obiectiv. Cele două modele folosesc aceeași tehnologie audio, însă versiunea Pro Max adaugă o funcționalitate destinată celor care participă frecvent la întâlniri sau conferințe.

Mai exact, Soundcore Liberty 5 Pro Max dispune de funcția AI Note Taker, care permite înregistrarea și transcrierea automată a conversațiilor, prezentărilor și ședințelor, prin intermediul carcasei inteligente de încărcare. Sistemul poate genera și rezumate ale discuțiilor, identificând informațiile importante.

O altă categorie vizată de Anker este cea a dispozitivelor pentru îmbunătățirea confortului în timpul somnului. Căștile Soundcore Sleep A30 cântăresc aproximativ trei grame fiecare și sunt realizate din silicon moale, pentru a putea fi purtate inclusiv de persoanele care obișnuiesc să doarmă pe o parte.

Modelul integrează tehnologia Smart ANC pentru reducerea zgomotului ambiental, dar și un sistem care poate masca sunetele produse de sforăitul partenerului. În plus, căștile oferă monitorizarea unor parametri ai somnului, precum durata odihnei, schimbările de poziție și sforăitul. Utilizatorii au acces și la o bibliotecă de sunete relaxante prin aplicația mobilă.

Pentru cei interesați de căști over-ear, Anker include în campanie și modelul Soundcore Space 2. Acesta dispune de difuzoare de 40 mm, certificare Hi-Res Audio și suport LDAC pentru redarea wireless a sunetului la calitate ridicată, pe dispozitive compatibile.

Space 2 beneficiază și de tehnologia Adaptive ANC 3.0, conectare simultană la două dispozitive prin Bluetooth 6.1 și un asistent AI care poate oferi traduceri în 100 de limbi, prin intermediul aplicației dedicate.

Boxe pentru petreceri, karaoke și aventuri în aer liber

Oferta de Black Friday 2026 include și trei boxe Soundcore, concepute pentru scenarii diferite de utilizare: Rave 3S, Boom 2 Plus și Boom Go 3i.

Cel mai puternic model dintre acestea este Rave 3S, o boxă de podea cu o putere de ieșire de 200 W și un volum maxim declarat de 108 decibeli. Dispozitivul dispune de un woofer de 16,5 centimetri, trei difuzoare suplimentare și o autonomie de până la 12 ore.

Elementul care diferențiază Rave 3S de o boxă Bluetooth obișnuită este sistemul de karaoke. Pachetul include două microfoane wireless, care pot fi depozitate direct în corpul boxei.

Cu ajutorul unui procesor neural și al unui model AI, dispozitivul poate reduce automat intensitatea vocii din melodiile redate. Astfel, utilizatorii pot transforma piesele preferate în variante potrivite pentru karaoke, fără să caute separat versiuni instrumentale.

Rave 3S oferă conectivitate Bluetooth, intrare AUX și un port de 6,35 mm pentru conectarea unei chitare electrice. De asemenea, suportă tehnologia Auracast, care permite asocierea a două unități pentru redare stereo.

Pentru petrecerile în aer liber, Anker propune Soundcore Boom 2 Plus, o boxă portabilă cu o putere de 140 W și certificare IPX7 pentru rezistența la apă. Conform producătorului, dispozitivul poate pluti dacă ajunge accidental într-o piscină.

La polul opus, din perspectiva dimensiunilor, se află Boom Go 3i, o boxă compactă destinată excursiilor și activităților outdoor. Aceasta oferă o autonomie declarată de până la 24 de ore, certificare IP68 pentru protecție împotriva prafului și apei și rezistență la căderi de la aproximativ un metru.

Un avantaj suplimentar este posibilitatea utilizării boxei Boom Go 3i drept baterie externă pentru alimentarea unui telefon atunci când este necesar.

Baterii externe de 25.000 mAh și încărcare magnetică pentru telefoane

Dincolo de produsele audio, Anker pregătește reduceri și pentru două baterii externe destinate utilizatorilor care au nevoie de autonomie suplimentară în deplasări.

Primul model are o capacitate de 25.000 mAh și o putere totală maximă de 165 W. Dispozitivul poate alimenta simultan până la patru echipamente și este echipat cu trei porturi USB-C și unul USB-A.

Fiecare port USB-C poate furniza individual până la 100 W, în limita puterii totale disponibile, ceea ce permite inclusiv alimentarea unor laptopuri compatibile. Potrivit Anker, un MacBook echipat cu procesor M3 poate ajunge de la 0% la 50% baterie în puțin peste 30 de minute, în condițiile de testare ale companiei.

Bateria integrează două cabluri USB-C, dintre care unul retractabil, cu lungimea de 69 de centimetri, și unul fix, de 30 de centimetri. Un ecran afișează nivelul de încărcare și puterea distribuită către dispozitivele conectate.

A doua soluție este Anker MagGo de 10.000 mAh, un acumulator extern compact, cu încărcare wireless Qi2 de până la 15 W. Modelul se poate fixa magnetic pe telefoanele compatibile și dispune și de un port USB-C.

Conform datelor furnizate de producător, bateria poate asigura până la 1,8 încărcări complete pentru un iPhone 15 Pro, în funcție de condițiile de utilizare.

Anker nu a comunicat în anunț prețurile exacte pentru fiecare produs și nici procentele de reducere. Compania precizează însă că unele dintre dispozitive vor beneficia de cele mai mici prețuri din acest an, ofertele urmând să fie disponibile exclusiv prin magazinele partenere.

În contextul campaniilor de Black Friday 2026, este important să verifici istoricul prețurilor înainte de cumpărare, pentru a putea evalua economia reală. De asemenea, disponibilitatea produselor și durata promoțiilor pot varia între eMAG și evoMAG.