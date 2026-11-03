Acțiunile Intel s-au prăbușit cu aproape 30% într-o singură zi. Ce se întâmplă cu investiția de miliarde de dolari făcută de administrația Trump

Cum a ajuns guvernul american să dețină aproape 10% din Intel

În august 2025, administrația Trump a anunțat o investiție de 8,9 miliarde de dolari în Intel, în cadrul unui efort mai amplu, estimat la 100 de miliarde de dolari, pentru creșterea capacităților de producție a semiconductorilor în Statele Unite, scrie Futurism.

În urma tranzacției, guvernul american a obținut o participație de 9,9% în companie. Miza era susținerea unui producător considerat important pentru industria americană de semiconductori, într-un moment în care cererea pentru procesoare și cipuri destinate infrastructurii AI creștea rapid.

Evoluția acțiunilor a făcut ca investiția să pară extrem de profitabilă. Titlurile Intel au depășit 92 de dolari în ședința de joi a săptămânii trecute, iar valoarea participației statului ajunsese la aproape 40 de miliarde de dolari, de peste patru ori mai mult decât suma inițială investită.

După prăbușirea de vineri, participația a coborât însă sub pragul de 30 de miliarde de dolari. Acțiunile au ajuns să se tranzacționeze la puțin peste 60 de dolari, mult sub nivelul de 95 de dolari prezentat într-o imagine generată cu AI și distribuită de Donald Trump în septembrie.

De ce s-au prăbușit acțiunile Intel

Declinul a venit după ce compania a prezentat o estimare a veniturilor pentru trimestrul al patrulea sub așteptările analiștilor de pe Wall Street. Reacția investitorilor a fost puternică, iar capitalizarea bursieră a Intel s-a redus cu aproximativ 150 de miliarde de dolari.

Rezultatele pentru trimestrul al treilea au depășit totuși estimările pieței. Problema a fost perspectiva pentru următoarele luni și dificultatea companiei de a răspunde cererii din mai multe segmente ale industriei.

Piața calculatoarelor personale se confruntă cu presiuni importante. Costurile tot mai mari ale componentelor, alimentate inclusiv de cererea ridicată din sectorul AI, au dus la scumpiri care afectează cererea din partea consumatorilor. În plus, Intel are probleme pe partea de producție și aprovizionare, ceea ce îi limitează capacitatea de a profita de oportunitățile din piață.