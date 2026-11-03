Acțiunile Intel s-au prăbușit cu aproape 30% într-o singură zi. Ce se întâmplă cu investiția de miliarde de dolari făcută de administrația Trump
Investiția de 8,9 miliarde de dolari făcută de administrația Donald Trump în Intel, în august 2025, părea să fie o afacere foarte bună pentru statul american. Acțiunile producătorului de procesoare au crescut puternic pe fondul interesului pentru AI, iar valoarea participației guvernului a ajuns la aproape 40 de miliarde de dolari. Situația s-a schimbat însă brusc la sfârșitul săptămânii trecute, când titlurile companiei au înregistrat cea mai slabă ședință bursieră din 1974 încoace.
Scăderea de aproape 30% într-o singură zi a redus valoarea participației statului american la mult sub 30 de miliarde de dolari. Pierderea de peste 11 miliarde de dolari arată cât de repede se poate schimba valoarea unei investiții publice într-o companie listată la bursă, mai ales într-un sector influențat puternic de așteptările investitorilor.
Cum a ajuns guvernul american să dețină aproape 10% din Intel
În august 2025, administrația Trump a anunțat o investiție de 8,9 miliarde de dolari în Intel, în cadrul unui efort mai amplu, estimat la 100 de miliarde de dolari, pentru creșterea capacităților de producție a semiconductorilor în Statele Unite, scrie Futurism.
În urma tranzacției, guvernul american a obținut o participație de 9,9% în companie. Miza era susținerea unui producător considerat important pentru industria americană de semiconductori, într-un moment în care cererea pentru procesoare și cipuri destinate infrastructurii AI creștea rapid.
Evoluția acțiunilor a făcut ca investiția să pară extrem de profitabilă. Titlurile Intel au depășit 92 de dolari în ședința de joi a săptămânii trecute, iar valoarea participației statului ajunsese la aproape 40 de miliarde de dolari, de peste patru ori mai mult decât suma inițială investită.
După prăbușirea de vineri, participația a coborât însă sub pragul de 30 de miliarde de dolari. Acțiunile au ajuns să se tranzacționeze la puțin peste 60 de dolari, mult sub nivelul de 95 de dolari prezentat într-o imagine generată cu AI și distribuită de Donald Trump în septembrie.
De ce s-au prăbușit acțiunile Intel
Declinul a venit după ce compania a prezentat o estimare a veniturilor pentru trimestrul al patrulea sub așteptările analiștilor de pe Wall Street. Reacția investitorilor a fost puternică, iar capitalizarea bursieră a Intel s-a redus cu aproximativ 150 de miliarde de dolari.
Rezultatele pentru trimestrul al treilea au depășit totuși estimările pieței. Problema a fost perspectiva pentru următoarele luni și dificultatea companiei de a răspunde cererii din mai multe segmente ale industriei.
Piața calculatoarelor personale se confruntă cu presiuni importante. Costurile tot mai mari ale componentelor, alimentate inclusiv de cererea ridicată din sectorul AI, au dus la scumpiri care afectează cererea din partea consumatorilor. În plus, Intel are probleme pe partea de producție și aprovizionare, ceea ce îi limitează capacitatea de a profita de oportunitățile din piață.
Acțiunile companiei crescuseră cu aproximativ 150% de la începutul anului până la declinul de vineri. O parte importantă a entuziasmului investitorilor fusese alimentată de interesul pentru infrastructura AI și de așteptările privind revenirea Intel.
Intel trebuie să aleagă între piața PC-urilor și procesoarele pentru servere
Compania se află într-un moment dificil. Piața calculatoarelor personale nu mai oferă perspectivele de creștere de altădată, iar Intel trebuie să își extindă prezența în segmentul procesoarelor pentru servere, folosite în centrele de date care susțin serviciile AI.
Această schimbare nu garantează însă succesul. Producătorul are deja dificultăți legate de capacitatea de producție și de aprovizionare, iar concurența pentru contractele din sectorul centrelor de date este puternică. Investițiile masive în AI nu se traduc automat în comenzi pentru Intel.
Volatilitatea nu afectează doar compania americană. Alphabet, grupul care deține Google, a înregistrat la rândul său pierderi importante de capitalizare bursieră în aceeași perioadă. Investitorii reevaluează tot mai atent sumele uriașe alocate centrelor de date și încearcă să stabilească dacă acestea vor genera venituri suficiente pentru a justifica investițiile.