Americanii merg din nou la urne. Ce sunt alegerile „midterms” și de ce rezultatul îi poate tăia din putere lui Trump

Ce sunt alegerile „midterms”

Sistemul american este diferit de cel cu care suntem obișnuiți în România. Președintele SUA are un mandat de patru ani, însă membrii Congresului au alte durate ale mandatelor. Toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților sunt aleși pentru numai doi ani, astfel că toate locurile lor sunt puse în joc la aceste alegeri.

În Senat sunt 100 de membri, câte doi pentru fiecare stat, cu mandate de șase ani. Nu sunt aleși însă toți simultan. Anul acesta sunt disputate 35 de locuri, dintre care 33 în alegeri obișnuite și două în alegeri speciale.

Practic, americanii nu aleg acum un nou președinte, ci stabilesc cine va controla instituția fără de care Donald Trump nu își poate transforma cu ușurință agenda politică în legi.

Miza uriașă pentru Donald Trump

Republicanii au în prezent 218 locuri în Camera Reprezentanților, față de 214 ale democraților. Pentru majoritate sunt necesare 218 mandate. În Senat, republicanii au 53 de senatori, în timp ce blocul democrat dispune de 47 de voturi. Practic, democrații au nevoie de încă trei locuri pentru a prelua Camera și de un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51 în Senat.

Dacă republicanii păstrează ambele camere, Trump va avea în continuare un avantaj major pentru promovarea politicilor sale. Dacă democrații câștigă însă măcar una dintre ele, situația se schimbă considerabil.

O Cameră controlată de democrați ar putea bloca o parte importantă a legislației susținute de republicani, ar putea deschide investigații asupra administrației Trump și ar avea o influență importantă asupra finanțării guvernului federal.

De ce Senatul este la fel de important

Senatul are o putere aparte deoarece votează și confirmarea unor numiri făcute de președinte. Printre acestea se numără judecătorii federali, membrii Cabinetului, ambasadorii și judecătorii Curții Supreme.