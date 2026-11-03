Americanii merg din nou la urne. Ce sunt alegerile „midterms” și de ce rezultatul îi poate tăia din putere lui Trump
Americanii merg marți, 3 noiembrie, la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute drept „midterms”, un scrutin în care Donald Trump nu candidează, dar care poate decide câtă putere va mai avea președintele SUA în ultimii doi ani ai mandatului său.
Aproximativ 210 milioane de americani sunt înscriși pe listele electorale. În joc se află controlul Congresului, instituția care adoptă legile și decide asupra cheltuielilor federale. Republicanii controlează în prezent atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, însă avantajul lor este suficient de redus încât rezultatul unor curse strânse să schimbe raportul de forțe de la Washington.
Ce sunt alegerile „midterms”
Sistemul american este diferit de cel cu care suntem obișnuiți în România. Președintele SUA are un mandat de patru ani, însă membrii Congresului au alte durate ale mandatelor. Toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților sunt aleși pentru numai doi ani, astfel că toate locurile lor sunt puse în joc la aceste alegeri.
În Senat sunt 100 de membri, câte doi pentru fiecare stat, cu mandate de șase ani. Nu sunt aleși însă toți simultan. Anul acesta sunt disputate 35 de locuri, dintre care 33 în alegeri obișnuite și două în alegeri speciale.
Practic, americanii nu aleg acum un nou președinte, ci stabilesc cine va controla instituția fără de care Donald Trump nu își poate transforma cu ușurință agenda politică în legi.
Miza uriașă pentru Donald Trump
Republicanii au în prezent 218 locuri în Camera Reprezentanților, față de 214 ale democraților. Pentru majoritate sunt necesare 218 mandate. În Senat, republicanii au 53 de senatori, în timp ce blocul democrat dispune de 47 de voturi. Practic, democrații au nevoie de încă trei locuri pentru a prelua Camera și de un câștig net de patru mandate pentru a ajunge la 51 în Senat.
Dacă republicanii păstrează ambele camere, Trump va avea în continuare un avantaj major pentru promovarea politicilor sale. Dacă democrații câștigă însă măcar una dintre ele, situația se schimbă considerabil.
O Cameră controlată de democrați ar putea bloca o parte importantă a legislației susținute de republicani, ar putea deschide investigații asupra administrației Trump și ar avea o influență importantă asupra finanțării guvernului federal.
De ce Senatul este la fel de important
Senatul are o putere aparte deoarece votează și confirmarea unor numiri făcute de președinte. Printre acestea se numără judecătorii federali, membrii Cabinetului, ambasadorii și judecătorii Curții Supreme.
Aici miza depășește mandatul actual al lui Trump. Judecătorii federali sunt numiți pe viață, astfel că blocarea sau aprobarea unor asemenea numiri poate avea efecte asupra societății americane timp de decenii.
Chiar dacă democrații ar câștiga ambele camere, Donald Trump ar rămâne președinte și și-ar păstra dreptul de veto. SUA ar intra însă într-o perioadă de „guvern divizat”, în care Casa Albă și Congresul s-ar afla în mâinile unor tabere politice diferite.
Alegerile sunt și un test pentru Trump
Alegerile de la jumătatea mandatului sunt considerate în mod tradițional un referendum asupra președintelui aflat la putere. Istoria nu este neapărat de partea acestuia: din 1946, partidul președintelui a pierdut în medie 26,5 locuri în Camera Reprezentanților la astfel de scrutinuri.
Costul vieții se numără acum printre principalele preocupări ale alegătorilor, alături de imigrație, drepturile reproductive, starea democrației și problemele de politică externă.
Primele secții se vor închide la ora 18:00 pe Coasta de Est, ceea ce înseamnă ora 01:00 în România, în noaptea de marți spre miercuri. Primele rezultate vor începe atunci să apară, însă în cursele foarte strânse verdictul final ar putea veni după câteva zile. Miza este una majoră: nu se decide cine va ocupa Casa Albă, ci cât de ușor va putea Donald Trump să guverneze până la finalul mandatului.