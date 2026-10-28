Cum verifici ofertele și mesajele despre colete ca să nu pierzi bani de Black Friday, anul acesta
În perioada Black Friday, fraudele online pot începe cu o reclamă la un produs redus, un SMS despre un colet blocat sau un mesaj care promite returnarea banilor. Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția, prin proiectul #SigurantaOnline, că verificările trebuie făcute înainte de plată, dar și după plasarea unei comenzi.
Escrocii pot copia identitatea vizuală a unor magazine cunoscute, pot trimite mesaje care par să vină de la firme de curierat și pot pretinde că reprezintă o bancă. În perioadele cu multe cumpărături, notificările despre livrări par mai credibile, însă o comandă recentă nu înseamnă că orice SMS primit este autentic. Câteva verificări simple pot preveni divulgarea datelor bancare și tranzacțiile nedorite.
Ofertele de Black Friday trebuie verificate înainte de cumpărare
O reclamă care folosește numele și sigla unui brand cunoscut poate trimite către un site fals. Înainte de a introduce date personale sau bancare, este important să fie verificată adresa completă a paginii, identitatea comerciantului și informațiile despre contact, livrare și retur.
Cea mai sigură variantă este accesarea magazinului prin introducerea manuală a adresei cunoscute în browser sau prin aplicația oficială. Linkurile din reclame, SMS-uri și mesaje nesolicitate trebuie tratate cu prudență, mai ales dacă oferta impune plata imediată sau promite reduceri neobișnuit de mari.
Prezența protocolului „https” indică o conexiune criptată, dar nu demonstrează că site-ul aparține unui comerciant legitim. De aceea, verificarea adresei trebuie completată cu informații despre companie și cu o comparație a prețurilor. Presiunea de a cumpăra rapid nu ar trebui să înlocuiască aceste verificări.
Plata online: ce trebuie verificat înainte de autorizarea unei tranzacții
Înainte de confirmarea unei plăți în aplicația bancară, trebuie citite informațiile afișate și verificate suma și beneficiarul. O operațiune care nu a fost inițiată de titularul contului nu trebuie aprobată doar pentru că cineva susține, la telefon sau prin mesaje, că este necesară pentru finalizarea unei comenzi.
Datele cardului trebuie introduse numai pe o pagină de plată verificată. PIN-ul cardului, parola de online banking și codurile de autorizare primite prin SMS sau în aplicația băncii nu trebuie comunicate altor persoane. O solicitare urgentă nu reprezintă un motiv suficient pentru a transmite aceste informații sau pentru a confirma o operațiune necunoscută.
Aceeași atenție este necesară în cazul apelurilor și mesajelor care pretind că vin de la bancă. Dacă există îndoieli, comerciantul sau instituția financiară trebuie contactată prin datele de contact publicate pe site-ul oficial, nu prin numerele ori linkurile incluse în mesajul suspect.
Mesajele despre livrare și rambursare pot ascunde fraude
Notificările despre colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare trebuie verificate direct în aplicația oficială a firmei de curierat ori pe site-ul acesteia. Pagina trebuie accesată independent, fără folosirea linkului primit prin SMS sau e-mail.
O precauție similară se aplică mesajelor care anunță o rambursare. Pentru a primi banii înapoi, nu ar trebui să fie necesară comunicarea codurilor de autorizare sau aprobarea unei plăți către o persoană necunoscută. Dacă apare o solicitare suplimentară, aceasta trebuie verificată cu magazinul, folosind datele din comanda inițială sau informațiile de contact de pe site-ul oficial.
Mesajele frauduloase nu mai sunt întotdeauna ușor de recunoscut după felul în care sunt scrise. Instrumentele de inteligență artificială pot genera texte și imagini convingătoare, astfel că un mesaj fără greșeli gramaticale, un logo familiar sau o pagină cu aspect profesionist nu garantează autenticitatea solicitării.
Ce trebuie să faci dacă ai divulgat date bancare
Dacă au fost introduse datele cardului pe un site suspect, au fost comunicate coduri de securitate sau apar tranzacții necunoscute, banca trebuie contactată imediat prin canalele sale oficiale. Aceasta poate indica măsurile necesare pentru blocarea cardului și protejarea contului.
Este recomandată păstrarea mesajelor primite, a adreselor site-urilor, a capturilor de ecran și a dovezilor tranzacțiilor. Aceste informații pot ajuta la documentarea incidentului și la sesizarea autorităților. Dacă a fost vorba despre o fraudă, cazul poate fi raportat Poliției, iar DNSC poate fi notificat la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.
Recomandările campaniei #SigurantaOnline vizează întregul proces de cumpărare, de la verificarea magazinului până la urmărirea coletului și eventualele rambursări. În perioada Black Friday, accesarea independentă a site-urilor oficiale și verificarea fiecărei solicitări de plată pot reduce riscul de a pierde bani sau de a compromite datele bancare.