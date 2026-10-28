Cum verifici ofertele și mesajele despre colete ca să nu pierzi bani de Black Friday, anul acesta

Ofertele de Black Friday trebuie verificate înainte de cumpărare

O reclamă care folosește numele și sigla unui brand cunoscut poate trimite către un site fals. Înainte de a introduce date personale sau bancare, este important să fie verificată adresa completă a paginii, identitatea comerciantului și informațiile despre contact, livrare și retur.

Cea mai sigură variantă este accesarea magazinului prin introducerea manuală a adresei cunoscute în browser sau prin aplicația oficială. Linkurile din reclame, SMS-uri și mesaje nesolicitate trebuie tratate cu prudență, mai ales dacă oferta impune plata imediată sau promite reduceri neobișnuit de mari.

Prezența protocolului „https” indică o conexiune criptată, dar nu demonstrează că site-ul aparține unui comerciant legitim. De aceea, verificarea adresei trebuie completată cu informații despre companie și cu o comparație a prețurilor. Presiunea de a cumpăra rapid nu ar trebui să înlocuiască aceste verificări.

Plata online: ce trebuie verificat înainte de autorizarea unei tranzacții

Înainte de confirmarea unei plăți în aplicația bancară, trebuie citite informațiile afișate și verificate suma și beneficiarul. O operațiune care nu a fost inițiată de titularul contului nu trebuie aprobată doar pentru că cineva susține, la telefon sau prin mesaje, că este necesară pentru finalizarea unei comenzi.

Datele cardului trebuie introduse numai pe o pagină de plată verificată. PIN-ul cardului, parola de online banking și codurile de autorizare primite prin SMS sau în aplicația băncii nu trebuie comunicate altor persoane. O solicitare urgentă nu reprezintă un motiv suficient pentru a transmite aceste informații sau pentru a confirma o operațiune necunoscută.

Aceeași atenție este necesară în cazul apelurilor și mesajelor care pretind că vin de la bancă. Dacă există îndoieli, comerciantul sau instituția financiară trebuie contactată prin datele de contact publicate pe site-ul oficial, nu prin numerele ori linkurile incluse în mesajul suspect.

Mesajele despre livrare și rambursare pot ascunde fraude

Notificările despre colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare trebuie verificate direct în aplicația oficială a firmei de curierat ori pe site-ul acesteia. Pagina trebuie accesată independent, fără folosirea linkului primit prin SMS sau e-mail.