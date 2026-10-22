Black Friday pentru toată familia la Carrefour, mai repede decât crezi. Mașină de spălat la 999,99 lei, aspirator la 399,99 lei și sute de oferte 1+1 gratis și reduceri de 50%

Strategia retailerului este construită în jurul a două tipuri de promoții: reduceri directe, care pot ajunge la 50% din prețul inițial, și oferte 1+1 gratis pentru produse selectate. În ambele cazuri, ideea este simplă: să poți cumpăra mai avantajos fie obiectele importante pentru casă, fie produsele de consum pe care știi deja că le vei folosi. Găsești toate produsele în ofertă în magazine, în cataloagele online sau în aplicația mobilă Carrefour.

Electrocasnice la jumătate de preț și bagaje pentru vacanțele de iarnă. Ce găsești la Black Friday Carrefour

Dacă ai amânat achiziționarea unei mașini de spălat sau vrei să înlocuiești un aspirator mai vechi, campania Carrefour poate fi un moment potrivit pentru a face această investiție. Printre ofertele anunțate se numără o mașină de spălat Arctic, redusă de la 1.999,99 lei la 999,99 lei, și un aspirator vertical Bosch, disponibil la 399,99 lei, față de prețul anterior de 799,99 lei. În ambele cazuri, reducerea este de 50%.

Pentru pasionații de cafea, un alt exemplu interesant este espressorul automat Philips, al cărui preț scade de la 2.199,99 lei la 1.089,99 lei. Este genul de achiziție pentru care merită să urmărești campaniile promoționale, mai ales dacă îți dorești un aparat automat, dar ai evitat până acum investiția inițială.

Black Friday Carrefour poate fi o ocazie și pentru cei care se pregătesc de concediul de Crăciun sau Revelion. În ofertă se regăsesc trollere de 54, 64 și 74 de centimetri, cu reduceri de 50%. De exemplu, trollerul Carrefour Bahia ABS de 54 cm poate fi achiziționat la 99,50 lei, în loc de 199 de lei. Pentru familiile care călătoresc împreună, posibilitatea de a cumpăra mai multe bagaje la prețuri reduse poate reprezenta o economie semnificativă.

Avantajul unei campanii care se întinde pe mai multe săptămâni este că îți poți organiza achizițiile în funcție de priorități și de bugetul disponibil. În loc să cumperi impulsiv doar pentru că un produs are o etichetă promoțională, poți porni de la lucrurile de care ai într-adevăr nevoie și să urmărești ofertele relevante.

Sute de produse 1+1 gratis la Carrefour. De la cafea și lactate la detergent și hrană pentru animale

Dacă reducerile la electrocasnice atrag atenția prin economiile realizate la o singură achiziție, ofertele 1+1 gratis pot avea un impact direct asupra cheltuielilor recurente ale unei gospodării. Carrefour include în această campanie sute de produse selectate din categorii precum mezeluri, lactate, băuturi vegetale, cafea, ulei, conserve, băuturi, hrană pentru animale, produse de îngrijire personală și articole pentru curățenia casei.