Black Friday pentru toată familia la Carrefour, mai repede decât crezi. Mașină de spălat la 999,99 lei, aspirator la 399,99 lei și sute de oferte 1+1 gratis și reduceri de 50%
Black Friday nu mai înseamnă doar o singură zi de reduceri și nici nu se rezumă la telefoane, televizoare sau alte gadgeturi. Pentru cei care vor să-și gestioneze mai eficient bugetul familiei, cele mai interesante oferte pot fi chiar la produsele pe care le folosesc zilnic, de la cafeaua de dimineață și alimentele din frigider până la detergentul de rufe. Carrefour vine anul acesta cu o campanie extinsă, în care reducerile de până la 50% sunt completate de sute de produse disponibile în sistem 1+1 gratis.
Campania Black Friday Carrefour începe pe 21 octombrie și continuă până pe 1 decembrie 2026, oferind suficient timp pentru cumpărături planificate, fără presiunea unei singure zile. Ofertele acoperă numeroase categorii de produse, de la alimente și articole de îngrijire personală până la electrocasnice, produse pentru casă, textile și accesorii pentru călătorii. Practic, un singur drum la Carrefour poate rezolva o bună parte dintre nevoile întregii familii.
Strategia retailerului este construită în jurul a două tipuri de promoții: reduceri directe, care pot ajunge la 50% din prețul inițial, și oferte 1+1 gratis pentru produse selectate. În ambele cazuri, ideea este simplă: să poți cumpăra mai avantajos fie obiectele importante pentru casă, fie produsele de consum pe care știi deja că le vei folosi. Găsești toate produsele în ofertă în magazine, în cataloagele online sau în aplicația mobilă Carrefour.
Electrocasnice la jumătate de preț și bagaje pentru vacanțele de iarnă. Ce găsești la Black Friday Carrefour
Dacă ai amânat achiziționarea unei mașini de spălat sau vrei să înlocuiești un aspirator mai vechi, campania Carrefour poate fi un moment potrivit pentru a face această investiție. Printre ofertele anunțate se numără o mașină de spălat Arctic, redusă de la 1.999,99 lei la 999,99 lei, și un aspirator vertical Bosch, disponibil la 399,99 lei, față de prețul anterior de 799,99 lei. În ambele cazuri, reducerea este de 50%.
Pentru pasionații de cafea, un alt exemplu interesant este espressorul automat Philips, al cărui preț scade de la 2.199,99 lei la 1.089,99 lei. Este genul de achiziție pentru care merită să urmărești campaniile promoționale, mai ales dacă îți dorești un aparat automat, dar ai evitat până acum investiția inițială.
Black Friday Carrefour poate fi o ocazie și pentru cei care se pregătesc de concediul de Crăciun sau Revelion. În ofertă se regăsesc trollere de 54, 64 și 74 de centimetri, cu reduceri de 50%. De exemplu, trollerul Carrefour Bahia ABS de 54 cm poate fi achiziționat la 99,50 lei, în loc de 199 de lei. Pentru familiile care călătoresc împreună, posibilitatea de a cumpăra mai multe bagaje la prețuri reduse poate reprezenta o economie semnificativă.
Avantajul unei campanii care se întinde pe mai multe săptămâni este că îți poți organiza achizițiile în funcție de priorități și de bugetul disponibil. În loc să cumperi impulsiv doar pentru că un produs are o etichetă promoțională, poți porni de la lucrurile de care ai într-adevăr nevoie și să urmărești ofertele relevante.
Sute de produse 1+1 gratis la Carrefour. De la cafea și lactate la detergent și hrană pentru animale
Dacă reducerile la electrocasnice atrag atenția prin economiile realizate la o singură achiziție, ofertele 1+1 gratis pot avea un impact direct asupra cheltuielilor recurente ale unei gospodării. Carrefour include în această campanie sute de produse selectate din categorii precum mezeluri, lactate, băuturi vegetale, cafea, ulei, conserve, băuturi, hrană pentru animale, produse de îngrijire personală și articole pentru curățenia casei.
Printre exemplele concrete se numără cafeaua măcinată Lavazza, disponibilă în sistem 1+1 gratis, la un preț total de 37,99 lei pentru două pachete identice. Tot în această categorie intră telemeaua de vacă Napolact, cu un preț de 9,45 lei pentru două produse identice, precum și detergentul lichid de rufe Persil, pentru care oferta 1+1 gratis presupune un preț total de 99,90 lei.
Există însă o regulă importantă pentru a beneficia de aceste promoții: oferta 1+1 gratis se aplică la achiziționarea a două produse identice, selecționate în campanie. Clientul trebuie să ia personal de la raft ambele unități. Nu este suficient să adauge un singur produs în coș și să se aștepte ca al doilea să fie oferit automat la casă.
Pentru a simplifica identificarea ofertelor, Carrefour folosește în magazine eticheta „Preț magic de Black Friday”. Aceasta semnalizează produsele incluse în campanie, astfel încât să le poți recunoaște mai ușor în timpul cumpărăturilor.
Ofertele pot fi deosebit de utile dacă îți organizezi cumpărăturile pentru mai multe săptămâni, însă este bine să ții cont de termenul de valabilitate al alimentelor și de cantitățile pe care le consumă efectiv familia. Promoțiile de tip 1+1 gratis au cel mai mult sens în cazul produselor pe care le cumperi oricum și pe care le poți păstra în condiții corespunzătoare.
Campania Carrefour se desfășoară în perioada 21 octombrie – 1 decembrie 2026, în hipermarketurile și supermarketurile Carrefour din țară. Prin combinația dintre reducerile directe de până la 50% și ofertele 1+1 gratis, retailerul își propune să sprijine puterea de cumpărare a românilor și să transforme Black Friday într-o oportunitate de economisire pentru întreaga gospodărie, nu doar pentru achiziții ocazionale de electronice.
Pentru cei care își pregătesc deja bugetul pentru sărbătorile de iarnă, momentul este cu atât mai potrivit. Fie că vorbim despre un electrocasnic nou, bagajele pentru vacanță sau produsele de consum necesare zilnic, Carrefour propune șase săptămâni în care poți bifa mai multe cumpărături din aceeași listă, într-un singur loc.