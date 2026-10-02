Piața auto din România frânează: înmatriculările de mașini noi scad cu 11%, dar electricele merg în sens opus
Piața mașinilor noi din România a continuat să piardă teren în septembrie 2026, însă segmentul electrificat merge în direcția opusă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% față de septembrie 2025, în timp ce mașinile electrificate și cele 100% electrice au crescut cu câte 16%, potrivit datelor preliminare DGPCI, prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile – APIA și publicate la 1 octombrie. În total, au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme noi.
Datele vin după o perioadă dificilă pentru piața auto din România. În august, înmatriculările scăzuseră cu aproape 37% față de aceeași lună din 2025. Septembrie aduce, așadar, o temperare a declinului lunar, dar nu suficientă pentru a întoarce evoluția de la începutul anului: după primele nouă luni din 2026, piața autoturismelor noi rămâne cu aproximativ 10% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.
Dacia rămâne lider, dar Toyota și BYD urcă puternic
Dacia domină în continuare clasamentul mărcilor, cu 2.705 autoturisme înmatriculate în septembrie. Poziția constructorului de la Mioveni rămâne confortabilă, însă diferența față de anul trecut este vizibilă: în septembrie 2025, Dacia înregistrase 4.124 de mașini. Asta înseamnă o reducere de aproximativ 34% într-un singur an.
Toyota ocupă locul al doilea, cu 1.435 de unități, față de 1.047 în septembrie 2025, ceea ce indică o creștere de peste 37%. Skoda completează podiumul cu 795 de mașini, iar una dintre cele mai interesante apariții este BYD. Constructorul chinez ajunge la 708 înmatriculări într-o singură lună și ocupă poziția a patra, înaintea unor mărci precum Volkswagen și Renault.
Volkswagen a avut 640 de unități, urmat foarte aproape de Renault, cu 639. MG ajunge la 464 de mașini, Mercedes-Benz la 426, BMW la 390, iar Hyundai închide topul primelor zece mărci cu 345 de unități. Ascensiunea mărcilor chinezești este vizibilă mai ales prin pozițiile ocupate de BYD și MG, într-o perioadă în care discuțiile despre mașinile electrice și Programul Rabla 2026 continuă să influențeze piața.
Logan rămâne cea mai înmatriculată mașină din România
La nivel de modele, Dacia Logan își păstrează prima poziție, cu 1.148 de unități înmatriculate în septembrie. Logan este urmat de Dacia Duster, cu 609 unități, în timp ce Toyota Corolla Cross urcă pe poziția a treia cu 559 de exemplare.
Dacia Sandero ocupă locul patru, cu 536 de unități, urmată de Toyota Yaris Cross, cu 340. Skoda Octavia a înregistrat 282 de exemplare, Renault Clio 270, iar BYD Seal U DM-i ajunge în top zece cu 253 de unități. Dacia Bigster, unul dintre cele mai noi și mai importante modele ale constructorului român, înregistrează 242 de unități, în timp ce Volkswagen Tiguan completează clasamentul cu 207 mașini. Modelul Bigster continuă astfel să-și facă loc pe piața locală într-un segment SUV foarte competitiv, în care Playtech a analizat anterior poziționarea Dacia Bigster în raport cu rivalii săi.
Comparativ cu septembrie 2025, scăderea Logan este semnificativă. Atunci erau înmatriculate 1.743 de exemplare, iar Duster ajungea la 931 de unități. Totuși, cele două modele rămân și în 2026 în fruntea clasamentului local.
Mașinile electrice cresc într-o piață care scade
Partea pozitivă a raportului APIA vine din zona electrificării. Autoturismele electrificate au înregistrat în septembrie o creștere de 16% față de aceeași lună din 2025. În aceeași proporție au avansat și automobilele complet electrice.
În septembrie 2026 au fost înmatriculate 869 de autoturisme pur electrice, ceea ce înseamnă aproximativ 8% din totalul pieței de autoturisme noi. Evoluția este cu atât mai interesantă cu cât întreaga piață se află în scădere, iar după primele nouă luni din an declinul general este de aproximativ 10%.
Pentru comparație, în septembrie 2025 piața ajunsese la 12.409 autoturisme noi, după o creștere spectaculoasă de 39% față de septembrie 2024. Tot atunci, vehiculele pur electrice reprezentau aproximativ 6% din piață.
Datele complete pentru septembrie, inclusiv distribuția pe clase, tipuri de motorizare și mărci, urmează să fie publicate de APIA în analiza extinsă. Primele cifre arată însă deja două direcții clare: piața mașinilor noi rămâne sub presiune în 2026, în timp ce electrificarea își continuă avansul, iar mărcile chinezești devin din ce în ce mai vizibile în clasamentele locale.