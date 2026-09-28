Tesla Roadster revine după nouă ani de așteptare cu o surpriză: design Cyber și propulsoare SpaceX pentru accelerații sub o secundă

De la 0 la aproape 100 km/h în mai puțin de o secundă

Când Tesla a prezentat Roadster în 2017, promisiunile păreau deja exagerate: aproape 1.000 km autonomie, 0-97 km/h în aproximativ 1,9 secunde și o viteză maximă de peste 400 km/h.

Între timp, piața s-a schimbat radical. Modele electrice de la Rimac, Lucid, Porsche și constructorii chinezi au demonstrat că accelerațiile sub două secunde nu mai sunt science-fiction. Pentru Tesla, simpla reproducere a cifrelor din 2017 nu ar mai crea același șoc tehnologic.

De aici pare să provină ideea pachetului SpaceX. Musk a sugerat că Roadster ar putea coborî sub o secundă pentru sprintul 0-97 km/h atunci când propulsoarele sunt active. Chiar dacă o asemenea demonstrație ar fi posibilă, utilitatea în traficul normal ar fi aproape nulă.

Propulsoarele folosesc gaz presurizat și ar necesita reumplerea rezervorului după un număr limitat de activări. Ele ar adăuga masă, complexitate și cost unei mașini care oricum va fi foarte scumpă.

Mai există și problema zgomotului și a siguranței. Demonstratorul despre care se discută ar putea fi operat de la distanță, fără șofer la bord, tocmai pentru a limita riscurile asociate sistemului.

Roadster a fost promis pentru 2020, dar nici în 2026 nu există încă un model de serie

Întârzierile reprezintă poate cea mai importantă parte a poveștii. Roadster trebuia inițial să intre în producție în 2020. Termenul a fost mutat în repetate rânduri, iar în acest interval Tesla a lansat Cybertruck, a dezvoltat Cybercab și a extins masiv producția Model Y.

În 2017, Tesla cerea un avans de 50.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 44.000 de euro la cursul actual, pentru rezervarea unui Roadster. Prețul de bază anunțat era de 200.000 de dolari, aproximativ 176.000 de euro, iar Founders Series ajungea la 250.000 de dolari, adică aproximativ 220.000 de euro.