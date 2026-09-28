Tesla Roadster revine după nouă ani de așteptare cu o surpriză: design Cyber și propulsoare SpaceX pentru accelerații sub o secundă
Tesla pregătește o nouă prezentare a Roadster pentru 1 octombrie 2026, la aproape nouă ani după ce a arătat pentru prima dată conceptul celei de-a doua generații. De această dată, compania sugerează schimbări importante de design și o integrare mai pronunțată cu estetica „Cyber” pe care a folosit-o la Cybertruck, Cybercab și Robovan.
Un teaser recent arată și ceea ce Elon Musk a promis de ani de zile: un pachet SpaceX cu propulsoare pe gaz rece. Ideea este ca mașina să folosească jeturi de gaz presurizat pentru impulsuri suplimentare de accelerație și, conform declarațiilor lui Musk, chiar pentru o scurtă ridicare de la sol în cadrul demonstrațiilor.
De la 0 la aproape 100 km/h în mai puțin de o secundă
Când Tesla a prezentat Roadster în 2017, promisiunile păreau deja exagerate: aproape 1.000 km autonomie, 0-97 km/h în aproximativ 1,9 secunde și o viteză maximă de peste 400 km/h.
Între timp, piața s-a schimbat radical. Modele electrice de la Rimac, Lucid, Porsche și constructorii chinezi au demonstrat că accelerațiile sub două secunde nu mai sunt science-fiction. Pentru Tesla, simpla reproducere a cifrelor din 2017 nu ar mai crea același șoc tehnologic.
De aici pare să provină ideea pachetului SpaceX. Musk a sugerat că Roadster ar putea coborî sub o secundă pentru sprintul 0-97 km/h atunci când propulsoarele sunt active. Chiar dacă o asemenea demonstrație ar fi posibilă, utilitatea în traficul normal ar fi aproape nulă.
Propulsoarele folosesc gaz presurizat și ar necesita reumplerea rezervorului după un număr limitat de activări. Ele ar adăuga masă, complexitate și cost unei mașini care oricum va fi foarte scumpă.
Mai există și problema zgomotului și a siguranței. Demonstratorul despre care se discută ar putea fi operat de la distanță, fără șofer la bord, tocmai pentru a limita riscurile asociate sistemului.
Roadster a fost promis pentru 2020, dar nici în 2026 nu există încă un model de serie
Întârzierile reprezintă poate cea mai importantă parte a poveștii. Roadster trebuia inițial să intre în producție în 2020. Termenul a fost mutat în repetate rânduri, iar în acest interval Tesla a lansat Cybertruck, a dezvoltat Cybercab și a extins masiv producția Model Y.
În 2017, Tesla cerea un avans de 50.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 44.000 de euro la cursul actual, pentru rezervarea unui Roadster. Prețul de bază anunțat era de 200.000 de dolari, aproximativ 176.000 de euro, iar Founders Series ajungea la 250.000 de dolari, adică aproximativ 220.000 de euro.
Unii dintre primii clienți cunoscuți public au renunțat între timp la rezervări. Este ușor de înțeles de ce: aproape un deceniu reprezintă enorm într-o industrie în care tehnologia bateriilor, motoarele și software-ul se schimbă de la un an la altul.
Pentru România, Roadster va rămâne aproape sigur o apariție extrem de rară, indiferent de forma finală. Totuși, modelul are valoare simbolică pentru întreaga industrie. Dacă Tesla reușește să aducă aproape 1.000 km autonomie și performanțe de hypercar într-un automobil produs în serie, limitele tehnice ale mașinilor electrice vor fi împinse din nou.
Întrebarea esențială nu mai este însă ce accelerație va avea Roadster, ci când va putea fi cumpărat efectiv. După atâtea amânări, data începerii producției va conta probabil mai mult decât orice propulsor SpaceX sau element de design inspirat de Cybertruck.