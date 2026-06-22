Dacia Bigster și rivalii direcți: ce șanse are SUV-ul românesc într-o clasă plină de modele consacrate

Bigster are o lungime de aproximativ 4,57 metri, ceea ce îl așază clar peste Duster și îl apropie de SUV-urile compacte de familie. În funcție de versiune, portbagajul poate ajunge la valori foarte bune pentru clasă, iar motorizările includ variante mild hybrid, full hybrid și versiuni cu tracțiune integrală, în funcție de piață și configurație. Dacia listează pentru Bigster opțiuni precum mild hybrid 140 și Hybrid 155, iar unele piețe menționează și variante Hybrid-G 4×4.

Unde poate câștiga Bigster

Primul avantaj este spațiul. Pentru o familie din România, acesta poate conta mai mult decât materialele moi de pe bord. Dacă ai copii, bagaje, scaune auto, drumuri la bunici, vacanțe la mare și la munte, nu te interesează doar sigla de pe capotă. Te interesează dacă portbagajul înghite tot, dacă pasagerii din spate stau comod și dacă mașina nu devine sufocantă la drum lung.

Al doilea avantaj este poziționarea Dacia. Bigster nu încearcă să concureze direct cu SUV-urile premium sau cu versiunile foarte echipate ale rivalilor generalisti. El propune o alternativă mai pragmatică: dimensiuni mari, dotări esențiale, motorizări moderne și costuri mai controlate. În Marea Britanie, Dacia listează Bigster de la aproximativ 25.215 lire, iar în România comenzile au fost anunțate inițial cu prețuri de pornire de aproximativ 23.000 de euro, ceea ce explică agresivitatea poziționării.

Al treilea avantaj este simplitatea de utilizare. Mulți rivali au devenit foarte tehnologizați, cu meniuri complicate, ecrane mari, funcții ascunse și sisteme de asistență care pot deranja în utilizarea zilnică. Bigster poate atrage exact acei clienți care vor o mașină modernă, dar nu vor să simtă că au cumpărat un computer pe roți.

Al patrulea avantaj este imaginea Dacia de marcă rațională. În România, dar și în multe țări europene, Dacia nu mai este doar opțiunea ieftină. Este opțiunea care refuză risipa. Bigster poate valorifica această percepție într-o piață în care SUV-urile compacte au devenit scumpe, grele și adesea prea încărcate cu funcții.

Unde va fi judecat mai dur

Bigster va fi analizat sever la confort, zgomot și rafinament. Într-un SUV mai mare, așteptările cresc. Clientul poate accepta plastic dur într-un Sandero sau într-un Duster, dar într-un SUV de familie care poate trece de 30.000 de euro în versiuni echipate, comparația cu Tucson, Sportage sau Tiguan devine inevitabilă. Dacă zgomotul la autostradă, calitatea scaunelor sau izolarea nu sunt suficient de bune, criticile vor apărea rapid.

Motorizările vor fi și ele importante. Hybrid 155 poate fi foarte relevant pentru oraș, consum și utilizare de familie, dar clienții care trag remorci, merg des încărcați la munte sau vor reprize puternice pe autostradă ar putea simți limitele. Dacia trebuie să convingă că Bigster nu este doar mare, ci și suficient de capabil în viața reală.