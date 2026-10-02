Huawei vine cu o idee neobișnuită pentru telefoane: o cameră de 50 MP cu zoom 10x care se atașează pe smartphone
Huawei a găsit o soluție neobișnuită pentru telefoanele care vor să ofere experiența unei camere foto dedicate. Compania a prezentat Ruiying Z10, un modul foto care se atașează fizic pe spatele telefonului și care este, practic, o cameră compactă completă, nu doar un obiectiv teleconvertor.
Ruiying Z10 are propriul senzor de imagine de 50 MP și un obiectiv cu zoom 24-240 mm în echivalent full-frame. Modulul se conectează la anumite telefoane Huawei Mate 90 și folosește telefonul pentru alimentare și procesare, în timp ce sistemul optic și senzorul foto sunt integrate în propriul corp. Prețul este pe măsura tehnologiei: 5.999 de yuani în China, echivalentul a aproape 900 de dolari.
Ruiying Z10 este mai mult decât un obiectiv pentru telefon
Huawei Ruiying Z10 diferă de accesoriile foto obișnuite pentru smartphone. În loc să fie doar un set de lentile montate peste camera existentă a telefonului, noul dispozitiv funcționează ca o cameră foto separată.
Modulul are un senzor Type 1 RYYB de 50 MP și un obiectiv cu zoom 24-240 mm f/2-4.5 în echivalent full-frame. În realitate, obiectivul are o plajă focală de 9,1-91 mm, iar echivalența de 24-240 mm rezultă în urma factorului de crop de 2,6x.
Sistemul optic este format din 19 elemente dispuse în șase grupuri. Zoomul de 10x permite modificarea continuă a distanței focale pe întreaga plajă, fără trepte fixe între valorile disponibile. Este un avantaj pe care lentilele integrate în telefoane nu îl pot reproduce în același mod.
Dimensiunea mai mare a senzorului și utilizarea unui obiectiv propriu pot aduce beneficii în ceea ce privește nivelul de detaliu, rezoluția și profunzimea de câmp. Modulul transformă astfel telefonul într-un dispozitiv care se apropie mai mult de experiența oferită de o cameră foto compactă.
Cum se atașează camera Huawei la telefon
Ruiying Z10 se montează pe telefoanele compatibile printr-un sistem de prindere cu filet, similar cu principiul utilizat la obiectivele interschimbabile ale camerelor foto tradiționale. Modulul este poziționat în fața camerelor telefonului, dar nu folosește senzorii și obiectivele integrate în smartphone pentru a realiza fotografiile.
Accesoriul se bazează pe telefon pentru alimentare și procesare, în timp ce partea foto este în mare măsură autonomă. În interiorul său se află senzorul de 50 MP, obiectivul cu zoom și sistemul necesar pentru captarea imaginilor.
În momentul lansării, Ruiying Z10 este compatibil cu două modele din seria Huawei Mate 90: Mate 90 Pro Max Collector’s Edition și Mate 90 RS. Ambele sunt telefoane flagship, iar sistemele lor foto integrate sunt deja avansate. Modulul este conceput, prin urmare, ca o extensie pentru cei care vor o configurație foto mai apropiată de o cameră dedicată, nu ca o soluție pentru telefoane care au camere slabe.
Aproape 350 de grame pentru un accesoriu foto
Unul dintre compromisurile evidente este dimensiunea. Ruiying Z10 cântărește aproape 350 de grame doar el, ceea ce înseamnă că greutatea unui telefon compatibil crește considerabil atunci când modulul este atașat.
Pe de altă parte, accesoriul poate fi detașat atunci când nu este necesar. Telefonul poate fi folosit în continuare cu propriile camere, iar modulul poate fi montat atunci când este nevoie de zoom și de avantajele unui senzor mai mare.
Dimensiunea fizică are însă și un avantaj important. În cazul sistemelor foto, dimensiunea senzorului și a opticii poate avea un impact direct asupra imaginii, iar procesarea software nu poate reproduce în totalitate efectele unei lentile fizic mai mari. Un obiectiv dedicat poate oferi un control mai bun asupra rezoluției și profunzimii de câmp decât soluțiile foarte compacte integrate în telefoane.
Prin urmare, Ruiying Z10 seamănă mai degrabă cu o cameră compactă care folosește telefonul drept ecran, sursă de alimentare și unitate de procesare decât cu un simplu accesoriu pentru camera unui smartphone.
Cât costă Huawei Ruiying Z10
Huawei nu poziționează, de altfel, Ruiying Z10 ca pe un accesoriu foto ieftin. În China, modulul are un preț de 5.999 de yuani, sumă care echivalează cu aproape 900 de dolari la cursurile menționate în momentul lansării.
Prețul este semnificativ mai mare decât în cazul unui simplu teleconvertor, deoarece Ruiying Z10 include practic întregul sistem de captare a imaginii: senzor, obiectiv cu zoom, elemente optice și procesare proprie. Telefonul compatibil asigură însă alimentarea și partea de procesare necesară utilizării sistemului.
Conceptul este unul neobișnuit pentru piața smartphone, unde producătorii au încercat în ultimii ani să obțină rezultate foto tot mai bune prin senzori mai mari, obiective multiple și procesare software. Huawei a ales în cazul Ruiying Z10 o direcție diferită: în loc să înghesuie toate componentele într-un telefon subțire, o parte importantă a sistemului foto este mutată într-un modul extern.
Pentru cei care vor un telefon capabil să ofere și experiența unei camere foto compacte, combinația dintre senzorul Type 1 de 50 MP și zoomul 24-240 mm reprezintă principala atracție. În schimb, greutatea de aproape 350 de grame și prețul de aproape 900 de dolari arată că Ruiying Z10 este un accesoriu specializat, destinat mai ales pasionaților de fotografie.