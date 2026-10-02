Huawei vine cu o idee neobișnuită pentru telefoane: o cameră de 50 MP cu zoom 10x care se atașează pe smartphone

Ruiying Z10 este mai mult decât un obiectiv pentru telefon

Huawei Ruiying Z10 diferă de accesoriile foto obișnuite pentru smartphone. În loc să fie doar un set de lentile montate peste camera existentă a telefonului, noul dispozitiv funcționează ca o cameră foto separată.

Modulul are un senzor Type 1 RYYB de 50 MP și un obiectiv cu zoom 24-240 mm f/2-4.5 în echivalent full-frame. În realitate, obiectivul are o plajă focală de 9,1-91 mm, iar echivalența de 24-240 mm rezultă în urma factorului de crop de 2,6x.

Sistemul optic este format din 19 elemente dispuse în șase grupuri. Zoomul de 10x permite modificarea continuă a distanței focale pe întreaga plajă, fără trepte fixe între valorile disponibile. Este un avantaj pe care lentilele integrate în telefoane nu îl pot reproduce în același mod.

Dimensiunea mai mare a senzorului și utilizarea unui obiectiv propriu pot aduce beneficii în ceea ce privește nivelul de detaliu, rezoluția și profunzimea de câmp. Modulul transformă astfel telefonul într-un dispozitiv care se apropie mai mult de experiența oferită de o cameră foto compactă.

Cum se atașează camera Huawei la telefon

Ruiying Z10 se montează pe telefoanele compatibile printr-un sistem de prindere cu filet, similar cu principiul utilizat la obiectivele interschimbabile ale camerelor foto tradiționale. Modulul este poziționat în fața camerelor telefonului, dar nu folosește senzorii și obiectivele integrate în smartphone pentru a realiza fotografiile.

Accesoriul se bazează pe telefon pentru alimentare și procesare, în timp ce partea foto este în mare măsură autonomă. În interiorul său se află senzorul de 50 MP, obiectivul cu zoom și sistemul necesar pentru captarea imaginilor.

În momentul lansării, Ruiying Z10 este compatibil cu două modele din seria Huawei Mate 90: Mate 90 Pro Max Collector’s Edition și Mate 90 RS. Ambele sunt telefoane flagship, iar sistemele lor foto integrate sunt deja avansate. Modulul este conceput, prin urmare, ca o extensie pentru cei care vor o configurație foto mai apropiată de o cameră dedicată, nu ca o soluție pentru telefoane care au camere slabe.