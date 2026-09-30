Dacia Hipster ar urma să fie produsă în China din 2027. Micuța electrică ar putea costa sub 11.500 de euro
Dacia pare pregătită să transforme unul dintre cele mai neobișnuite concepte ale sale într-un model de serie. Dacia Hipster, micuța electrică de numai trei metri prezentată în 2025, ar urma să intre în producție în 2027, iar fabrica aleasă ar fi în China, potrivit informațiilor publicate de Carscoops și de publicația britanică Autocar. Prețul vizat pentru Europa ar putea coborî sub 11.500 de euro, ceea ce ar poziționa Hipster sub noul Spring în gama mărcii.
Este însă importantă o nuanță: Dacia nu a confirmat oficial încă lansarea în producție. Autocar citează surse apropiate proiectului, potrivit cărora modelul ar urma să primească undă verde pentru 2027, în timp ce CEO-ul Dacia, Katrin Adt, s-a limitat recent să transmită că trebuie așteptate noi informații. Hipster a atras atenția încă de la prezentare tocmai prin promisiunea unei electrice extrem de simple și accesibile, iar Playtech a scris anterior despre apropierea conceptului de producția de serie.
Dacia Hipster ar urma să fie construită în fabrica vechiului Spring
Producția ar urma să aibă loc la uzina din Shiyan, China, aceeași facilitate în care a fost construită prima generație Dacia Spring. Fabrica este operată prin eGT New Energy Automotive, joint-venture în care sunt implicate Renault, Nissan și Dongfeng. Potrivit Autocar, uzina a rămas fără producția Spring în luna iulie 2026, iar echipele din China ar participa deja inclusiv la dezvoltarea tehnică a Hipster.
Este o mișcare interesantă deoarece, în paralel, Dacia merge în direcția opusă cu Spring. Noua generație Dacia Spring va fi produsă în Europa, la Novo Mesto, în Slovenia, pe o arhitectură înrudită cu Renault Twingo E-Tech. Practic, dacă planurile pentru Hipster se confirmă, fabrica din China ar continua să joace un rol în strategia electrică Dacia, dar printr-un model poziționat mai jos decât Spring.
Unul dintre motive este costul. Conducerea Renault Group consideră uzina din Shiyan atractivă atât prin costurile competitive de producție, cât și prin capacitatea de dezvoltare tehnică. Sursele Autocar susțin că unele componente provenite de la vechiul Spring ar putea fi reutilizate acolo unde este posibil, tocmai pentru a ține prețul Hipster cât mai jos.
O baterie minusculă și numai trei metri lungime
Hipster nu este gândit ca un automobil electric convențional. Modelul de serie ar urma să respecte regulile europene pentru cvadriciclurile grele din categoria L7e, ceea ce impune limite stricte pentru greutate și performanță. Autocar indică o putere de aproximativ 20 CP, iar greutatea vehiculului nu ar trebui să depășească 450 kg fără baterie.
Bateria ar urma să fie la fel de minimalistă. Sursele publicației britanice vorbesc despre o capacitate de aproximativ 15 kWh, însă chimia și configurația finală nu ar fi fost încă stabilite. Pentru comparație, filosofia modelului este una complet diferită de cea a electricelor moderne care urmăresc autonomii de sute de kilometri și acumulatori din ce în ce mai mari.
Dimensiunile conceptului arată cât de radicală este abordarea. Dacia a prezentat Hipster cu o lungime de numai 3 metri, 1,53 metri înălțime și 1,55 metri lățime. Cu toate acestea, constructorul spune că interiorul poate găzdui patru adulți, iar portbagajul poate varia între 70 și 500 de litri, în funcție de configurație.
Dacia a explicat încă de la dezvăluirea conceptului că obiectivul este reducerea drastică a masei, complexității și costurilor. Conceptul este cu aproximativ 20% mai ușor decât Spring, iar marca susține că o mașină mai ușoară înseamnă atât mai puține materii prime folosite la producție, cât și mai puțină energie consumată în deplasare. Playtech a prezentat pe larg soluțiile neobișnuite folosite de Dacia Hipster.
Modelul de serie ar putea arăta aproape identic cu prototipul
Un alt detaliu interesant este că versiunea care ar ajunge pe străzi nu pare să se îndepărteze foarte mult de concept. Desenele depuse pentru protejarea designului indică o mașină cu aceeași siluetă cubică, însă cu o serie de modificări necesare pentru producția de serie.
Printre schimbările observate se numără o bară de protecție și o grilă frontală simplificate, modificări ale portierelor și geamurilor laterale și o configurație diferită în partea din spate. Autocar notează inclusiv înlocuirea hayonului în două părți al conceptului cu o portieră spate cu deschidere laterală.
Prețul ar putea fi însă principalul argument. Sursele indică aproximativ 9.500 de lire sterline în Marea Britanie, echivalentul a puțin peste 11.000 de euro, în timp ce Carscoops vorbește despre un nivel sub 11.500 de euro pe piața europeană. Dacă Dacia reușește să păstreze această țintă, Hipster s-ar putea număra printre cele mai ieftine vehicule electrice cu patru locuri disponibile în Europa.
Rămâne însă de așteptat confirmarea oficială a proiectului, alături de specificațiile finale privind bateria, autonomia, prețul și piețele pe care Hipster va fi comercializat. Până atunci, trecerea de la concept la model de serie pare mai aproape ca oricând, într-un moment în care și noua Dacia Spring se schimbă radical.