Dacia Hipster ar urma să fie produsă în China din 2027. Micuța electrică ar putea costa sub 11.500 de euro

Dacia Hipster ar urma să fie construită în fabrica vechiului Spring

Producția ar urma să aibă loc la uzina din Shiyan, China, aceeași facilitate în care a fost construită prima generație Dacia Spring. Fabrica este operată prin eGT New Energy Automotive, joint-venture în care sunt implicate Renault, Nissan și Dongfeng. Potrivit Autocar, uzina a rămas fără producția Spring în luna iulie 2026, iar echipele din China ar participa deja inclusiv la dezvoltarea tehnică a Hipster.

Este o mișcare interesantă deoarece, în paralel, Dacia merge în direcția opusă cu Spring. Noua generație Dacia Spring va fi produsă în Europa, la Novo Mesto, în Slovenia, pe o arhitectură înrudită cu Renault Twingo E-Tech. Practic, dacă planurile pentru Hipster se confirmă, fabrica din China ar continua să joace un rol în strategia electrică Dacia, dar printr-un model poziționat mai jos decât Spring.

Unul dintre motive este costul. Conducerea Renault Group consideră uzina din Shiyan atractivă atât prin costurile competitive de producție, cât și prin capacitatea de dezvoltare tehnică. Sursele Autocar susțin că unele componente provenite de la vechiul Spring ar putea fi reutilizate acolo unde este posibil, tocmai pentru a ține prețul Hipster cât mai jos.

O baterie minusculă și numai trei metri lungime

Hipster nu este gândit ca un automobil electric convențional. Modelul de serie ar urma să respecte regulile europene pentru cvadriciclurile grele din categoria L7e, ceea ce impune limite stricte pentru greutate și performanță. Autocar indică o putere de aproximativ 20 CP, iar greutatea vehiculului nu ar trebui să depășească 450 kg fără baterie.

Bateria ar urma să fie la fel de minimalistă. Sursele publicației britanice vorbesc despre o capacitate de aproximativ 15 kWh, însă chimia și configurația finală nu ar fi fost încă stabilite. Pentru comparație, filosofia modelului este una complet diferită de cea a electricelor moderne care urmăresc autonomii de sute de kilometri și acumulatori din ce în ce mai mari.

Dimensiunile conceptului arată cât de radicală este abordarea. Dacia a prezentat Hipster cu o lungime de numai 3 metri, 1,53 metri înălțime și 1,55 metri lățime. Cu toate acestea, constructorul spune că interiorul poate găzdui patru adulți, iar portbagajul poate varia între 70 și 500 de litri, în funcție de configurație.