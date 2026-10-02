Studiul InfluenceMe 2026 arată ce îi face pe români să acorde atenție influencerilor: 83% îi urmăresc, dar brandurile trebuie să ofere mai mult

Notorietatea este zona în care influencerii au cel mai mare impact

Analiza InfluenceMe 2026, realizată pe întreg parcursul prin care un consumator ajunge de la primul contact cu un brand până la loialitate, arată că notorietatea este indicatorul care înregistrează cea mai puternică evoluție în cazul campaniilor cu influenceri. Acestea reușesc să atragă atenția și să genereze interes inițial, însă efectele sunt mai reduse când obiectivul este construirea loialității, a relevanței sau a atașamentului față de brand.

Pentru campaniile axate pe notorietate, rezultatele sunt mai bune atunci când sunt implicați mai mulți influenceri și celebrități, când sunt organizate activări de amploare, parteneriate cu evenimente și campanii care asigură expunere repetată pe mai multe canale de comunicare.

Mirela Mirică, Media Research Specialist la Starcom România, spune că provocarea s-a mutat de la simpla atingere a unei audiențe cât mai mari către captarea atenției și păstrarea relevanței. Potrivit acesteia, influencer marketingul a ajuns la maturitate, iar rezultatele sunt legate tot mai mult de conținutul adaptat obiectivului și de capacitatea acestuia de a crea o conexiune cu publicul.

Andreea Lupu, Innovation Lead la Starcom România, atrage la rândul său atenția asupra accentului pus în ultimii ani pe cifre. În opinia sa, industria a ajuns să pornească prea des de la indicatorii cantitativi, în timp ce povestea și mesajul au trecut în plan secund. Ea consideră că publicul are nevoie de sens, de o poveste relevantă și de timp pentru ca un brand sau un produs să ajungă pe lista preferințelor sale.

Preferințele publicului sunt tot mai fragmentate

Un alt rezultat important al studiului este legat de distribuția atenției. Respondenții au indicat 30 de influenceri preferați, însă 23 dintre aceștia sunt urmăriți ca favoriți de mai puțin de 1% din public. Datele indică astfel o fragmentare accentuată a preferințelor.

Publicul online nu se mai concentrează în aceeași măsură în jurul unui număr mic de vedete cu audiențe foarte mari. În schimb, oamenii urmăresc un amestec mai divers de creatori, în funcție de interesele și comunitățile din care fac parte.

Pentru campaniile de influencer marketing, această schimbare poate modifica inclusiv modul în care sunt alese colaborările. Un creator cu o comunitate mai restrânsă poate fi relevant pentru un anumit obiectiv sau context, în timp ce o campanie de notorietate poate urmări în continuare acoperirea oferită de mai multe nume și canale.