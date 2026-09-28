Dacia Bigster second hand peste câțiva ani: ce versiuni ar putea fi mai ușor de revândut

Motorizarea potrivită pentru cât mai mulți cumpărători contează mult

Versiunile cu un consum rezonabil și o utilizare simplă au, de regulă, un public mai larg. Un Bigster cu sistem hibrid poate deveni atractiv pentru cumpărătorii care îl folosesc mult în oraș și vor un consum redus fără să depindă de o priză de încărcare. Pe de altă parte, o motorizare mai simplă, cu preț de achiziție mai mic și costuri de service ușor de anticipat, poate fi preferată de cei care caută valoare înaintea tehnologiei.

Configurațiile cu GPL au un avantaj potențial într-o piață precum cea din România, unde infrastructura pentru acest combustibil este bine dezvoltată, iar costul pe kilometru poate rămâne atractiv. La revânzare, însă, contează foarte mult modul în care a fost întreținut sistemul și existența unui istoric clar de service.

Pentru versiunile cu tracțiune integrală, publicul va fi probabil mai mic, dar mai specific. Cine caută un SUV pentru drumuri dificile, munte sau tractare poate fi dispus să plătească mai mult pentru 4×4. În același timp, consumul, complexitatea suplimentară și costul mai mare de achiziție pot limita interesul cumpărătorilor care utilizează mașina aproape exclusiv urban.

La mâna a doua, o motorizare foarte rară poate deveni dificil de evaluat. Chiar dacă este performantă, cumpărătorii tind să compare rapid zeci de anunțuri, iar versiunile cunoscute și răspândite sunt mai ușor de încadrat într-un buget.

Echiparea și istoricul pot conta mai mult decât motorul

O mașină bine echipată, dar fără dotări foarte exotice, poate avea un echilibru bun la revânzare. Climatizarea automată, camerele de parcare, sistemele moderne de asistență, scaunele încălzite sau accesul fără cheie sunt elemente pe care cumpărătorii le pot aprecia după câțiva ani. În schimb, diferența de preț plătită pentru fiecare opțiune la achiziție nu se recuperează automat la revânzare.

Culoarea și configurația interiorului influențează, de asemenea, numărul de potențiali cumpărători. Culorile neutre și echipările populare sunt de obicei mai ușor de vândut decât combinațiile foarte specifice. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să alegi o mașină care nu îți place doar pentru viitorul proprietar, dar merită să știi că o configurație foarte nișată poate necesita mai mult timp până la vânzare.

Istoricul de întreținere va avea probabil cea mai mare importanță. Un Bigster cu revizii documentate, kilometri verificabili, anvelope bune și fără accidente serioase poate fi mai ușor de vândut decât o versiune teoretic mai dorită, dar neglijată.