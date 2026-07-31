Programul Rabla Auto 2026: fondurile pentru mașinile electrice s-au epuizat în doar 10 zile. Ce opțiuni mai sunt disponibile
Interesul pentru mașinile electrice rămâne ridicat în România, iar acest lucru se vede și în ritmul în care au fost consumate fondurile din Programul Rabla Auto 2026. Bugetul destinat achiziției de autoturisme electrice a fost epuizat la doar zece zile de la deschiderea sesiunii de înscrieri, după mii de cereri depuse de persoanele interesate.
Ministerul Mediului a confirmat că plafonul alocat acestei componente a programului a fost atins pe 30 iulie, însă cei care intenționează să cumpere alte tipuri de autovehicule prin Rabla Auto pot continua să depună dosarele.
Peste 6.700 de cereri au consumat întregul buget pentru mașinile electrice
Potrivit datelor comunicate de Ministerul Mediului, bugetul de 120 de milioane de lei destinat achiziției de autoturisme electrice a fost epuizat după depunerea a 6.724 de dosare.
Valoarea totală a solicitărilor a depășit ușor suma disponibilă, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru această categorie de finanțare încă din primele zile ale programului.
În schimb, sesiunile de înscriere pentru autovehiculele cu motor termic și pentru modelele hibride rămân deschise, astfel că persoanele care doresc să beneficieze de un ecotichet pentru aceste categorii își pot depune în continuare documentele.
Aproape 19.000 de dosare au fost depuse în Programul Rabla Auto 2026
Până în prezent, în toate componentele Programului Rabla Auto 2026 au fost înregistrate 18.628 de dosare. Acestea acoperă achiziția de autoturisme electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete.
Ministerul Mediului precizează că există posibilitatea ca, pe parcursul anului, să fie eliberate din nou fonduri pentru mașinile electrice. Acest lucru se poate întâmpla dacă o parte dintre beneficiarii care și-au rezervat ecotichetele renunță la ele înainte de finalizarea procedurilor.
De asemenea, autoritățile nu exclud o suplimentare a bugetului în urma unei rectificări bugetare. O astfel de decizie va depinde însă de evoluția celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu și de disponibilitatea resurselor financiare.
Motocicletele au stabilit un nou record de viteză
Dacă fondurile pentru mașinile electrice au fost consumate în zece zile, interesul pentru motociclete a fost și mai mare.
Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziției de motociclete și motociclete electrice s-a epuizat în numai nouă minute de la deschiderea sesiunii, unul dintre cele mai rapide ritmuri înregistrate până acum în cadrul programului.
Rezultatul confirmă că cererea pentru vehiculele eligibile în cadrul Rabla Auto continuă să fie foarte ridicată, în ciuda modificărilor aduse programului în ultimii ani.
Ce valoare au ecotichetele acordate în 2026
În ediția din acest an, valoarea sprijinului diferă în funcție de tipul vehiculului ales.
Persoanele fizice pot beneficia de:
- 18.500 de lei pentru un autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
- 15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;
- 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid;
- 10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, precum și pentru o motocicletă convențională.
În cazul în care vor exista renunțări din partea beneficiarilor sau dacă bugetul programului va fi suplimentat în cursul anului, Ministerul Mediului a anunțat că va comunica public orice nouă sumă disponibilă pentru achiziția de autoturisme electrice.