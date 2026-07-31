Programul Rabla Auto 2026: fondurile pentru mașinile electrice s-au epuizat în doar 10 zile. Ce opțiuni mai sunt disponibile

Peste 6.700 de cereri au consumat întregul buget pentru mașinile electrice

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Mediului, bugetul de 120 de milioane de lei destinat achiziției de autoturisme electrice a fost epuizat după depunerea a 6.724 de dosare.

Valoarea totală a solicitărilor a depășit ușor suma disponibilă, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru această categorie de finanțare încă din primele zile ale programului.

În schimb, sesiunile de înscriere pentru autovehiculele cu motor termic și pentru modelele hibride rămân deschise, astfel că persoanele care doresc să beneficieze de un ecotichet pentru aceste categorii își pot depune în continuare documentele.

Aproape 19.000 de dosare au fost depuse în Programul Rabla Auto 2026

Până în prezent, în toate componentele Programului Rabla Auto 2026 au fost înregistrate 18.628 de dosare. Acestea acoperă achiziția de autoturisme electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete.

Ministerul Mediului precizează că există posibilitatea ca, pe parcursul anului, să fie eliberate din nou fonduri pentru mașinile electrice. Acest lucru se poate întâmpla dacă o parte dintre beneficiarii care și-au rezervat ecotichetele renunță la ele înainte de finalizarea procedurilor.

De asemenea, autoritățile nu exclud o suplimentare a bugetului în urma unei rectificări bugetare. O astfel de decizie va depinde însă de evoluția celorlalte programe finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu și de disponibilitatea resurselor financiare.

Motocicletele au stabilit un nou record de viteză

Dacă fondurile pentru mașinile electrice au fost consumate în zece zile, interesul pentru motociclete a fost și mai mare.