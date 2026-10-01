Mașini și alte bunuri scumpe trecute pe firmă. ANAF verifică dacă sunt folosite pentru afacere sau de patron

„Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective”, explică ANAF.

Inspectorii vor verifica dacă bunurile contribuie la obținerea unor venituri impozabile sau dacă sunt folosite, în fapt, de patron, administrator ori alte persoane apropiate.

De exemplu, existența unui bun foarte scump într-o companie nu înseamnă automat că firma a încălcat legea. Importantă va fi justificarea economică și respectarea regulilor fiscale aplicabile.

ANAF verifică și amenajările făcute la reședințele patronilor

O atenție specială va fi acordată construcțiilor și amenajărilor de agrement plătite de societăți, mai ales atunci când acestea se află la reședințele asociaților sau administratorilor.

Dacă o firmă din turism construiește și exploatează o zonă de agrement pentru clienți, cheltuiala poate avea o justificare economică evidentă. Situația este diferită dacă societatea plătește o amenajare la proprietatea personală a asociatului, fără ca aceasta să fie utilizată pentru activitatea economică.

În asemenea cazuri, ANAF avertizează că pot apărea consecințe privind deductibilitatea cheltuielilor și a TVA.

Cum află ANAF ce a cumpărat firma

Controalele nu vor fi făcute la întâmplare. Firmele sunt selectate în urma unor analize de risc, iar ANAF dispune acum de mai multe surse de informații care pot fi comparate automat. Astfel, Fiscul va corela declarațiile fiscale cu datele din D406 – SAF-T și cu facturile transmise prin RO e-Factura.

Practic, inspectorii pot identifica anumite achiziții și le pot compara cu activitatea declarată de societate, situația contabilă și tratamentul fiscal aplicat.