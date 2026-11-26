Ultima zi de filmare a fost marcată de un discurs emoționant

Kevin Feige a povestit că, în ultima zi petrecută de Patrick Stewart pe platoul de filmare, actorul s-a ridicat și le-a ținut un discurs membrilor echipei. La acel moment, cei din jur nu știau cu certitudine că era ultima sa zi într-o producție cinematografică, însă Stewart părea să intuiască acest lucru, scrie Variety.

Anthony Russo a descris atmosfera de pe platou drept una foarte emoționantă. Regizorul a spus că starea de sănătate a actorului îi îngrijora pe cei din echipă și că efortul depus pentru a-și interpreta rolul era vizibil. Stewart a continuat să lucreze și să colaboreze cu ceilalți actori, în ciuda dificultăților prin care trecea.

Potrivit lui Russo, implicarea sa a depășit ceea ce presupune în mod obișnuit pregătirea unei interpretări. Actorul a reușit să ofere o prestație puternică, dar și să fie prezent pentru colegii săi și pentru echipa de producție. Regizorul a explicat că tocmai această combinație a făcut ca experiența filmărilor să fie atât de intensă pentru cei care au lucrat alături de el.

Patrick Stewart a murit la 86 de ani, pe 28 octombrie 2026, după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. Decesul a fost anunțat public a doua zi.

Charles Xavier va avea o scenă importantă alături de Magneto

În „Avengers: Doomsday”, Patrick Stewart revine pentru ultima dată în rolul profesorului Charles Xavier, personaj pe care l-a interpretat în seria „X-Men” începând cu filmul din 2000. Este a noua apariție a actorului în acest rol, iar povestea îi oferă ocazia să împartă din nou ecranul cu Ian McKellen, interpretul lui Magneto.

Joe Russo a dezvăluit că cei doi au o scenă cu o încărcătură emoțională puternică, construită în jurul ideii de iertare. Regizorul a spus că momentul capătă o semnificație aparte după moartea lui Stewart, mai ales prin relația dintre Xavier și Magneto, doi foști prieteni care au ajuns de-a lungul timpului de părți diferite ale conflictelor din universul „X-Men”.

Stewart ar fi primit și o propunere de a apărea în continuarea filmului, „Avengers: Secret Wars”, programată pentru decembrie 2027, însă a refuzat rolul. Astfel, „Doomsday” marchează ultima sa interpretare a personajului Charles Xavier.