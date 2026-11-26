Patrick Stewart a filmat ultima apariție în rolul lui Charles Xavier pentru Marvel. Studiourile pregătesc un omagiu în „Avengers: Doomsday”
Patrick Stewart a filmat ceea ce a devenit ultima sa apariție pe ecran în rolul profesorului Charles Xavier, în „Avengers: Doomsday”. Actorul a murit pe 29 octombrie 2026, iar Kevin Feige, președintele Marvel Studios, și regizorii Anthony și Joe Russo discută acum despre un omagiu care să-i cinstească memoria în filmul programat pentru lansare în decembrie.
Ultima zi de filmare a fost una dificilă pentru echipă. Stewart le-ar fi vorbit colegilor și membrilor echipei de producție, lăsând impresia că știa că s-ar putea să nu mai revină pe un platou de filmare. Regizorii au povestit că actorul se confrunta cu probleme de sănătate, dar a depus un efort considerabil pentru a-și duce rolul la capăt.
Ultima zi de filmare a fost marcată de un discurs emoționant
Kevin Feige a povestit că, în ultima zi petrecută de Patrick Stewart pe platoul de filmare, actorul s-a ridicat și le-a ținut un discurs membrilor echipei. La acel moment, cei din jur nu știau cu certitudine că era ultima sa zi într-o producție cinematografică, însă Stewart părea să intuiască acest lucru, scrie Variety.
Anthony Russo a descris atmosfera de pe platou drept una foarte emoționantă. Regizorul a spus că starea de sănătate a actorului îi îngrijora pe cei din echipă și că efortul depus pentru a-și interpreta rolul era vizibil. Stewart a continuat să lucreze și să colaboreze cu ceilalți actori, în ciuda dificultăților prin care trecea.
Potrivit lui Russo, implicarea sa a depășit ceea ce presupune în mod obișnuit pregătirea unei interpretări. Actorul a reușit să ofere o prestație puternică, dar și să fie prezent pentru colegii săi și pentru echipa de producție. Regizorul a explicat că tocmai această combinație a făcut ca experiența filmărilor să fie atât de intensă pentru cei care au lucrat alături de el.
Patrick Stewart a murit la 86 de ani, pe 28 octombrie 2026, după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. Decesul a fost anunțat public a doua zi.
Charles Xavier va avea o scenă importantă alături de Magneto
În „Avengers: Doomsday”, Patrick Stewart revine pentru ultima dată în rolul profesorului Charles Xavier, personaj pe care l-a interpretat în seria „X-Men” începând cu filmul din 2000. Este a noua apariție a actorului în acest rol, iar povestea îi oferă ocazia să împartă din nou ecranul cu Ian McKellen, interpretul lui Magneto.
Joe Russo a dezvăluit că cei doi au o scenă cu o încărcătură emoțională puternică, construită în jurul ideii de iertare. Regizorul a spus că momentul capătă o semnificație aparte după moartea lui Stewart, mai ales prin relația dintre Xavier și Magneto, doi foști prieteni care au ajuns de-a lungul timpului de părți diferite ale conflictelor din universul „X-Men”.
Stewart ar fi primit și o propunere de a apărea în continuarea filmului, „Avengers: Secret Wars”, programată pentru decembrie 2027, însă a refuzat rolul. Astfel, „Doomsday” marchează ultima sa interpretare a personajului Charles Xavier.
Marvel pregătește un omagiu pentru actor în „Avengers: Doomsday”
Kevin Feige și frații Russo analizează acum cum ar putea fi inclus un omagiu pentru Patrick Stewart în film. Președintele Marvel Studios a confirmat că filmările s-au încheiat și că echipa caută o modalitate potrivită de a-i onora memoria. Nu a fost anunțat însă dacă omagiul va apărea la începutul producției, în genericul de final sau într-o altă secvență.
Declarațiile lui Feige sugerează că decizia nu este tratată doar ca un gest formal. Stewart a avut o contribuție importantă la universul cinematografic „X-Men”, iar revenirea sa în rolul lui Xavier pentru „Avengers: Doomsday” devine acum ultima ocazie în care publicul îl va vedea interpretând acest personaj.
Filmul îi reunește pe mai mulți actori din universul „X-Men” și din producțiile Marvel, într-o poveste care aduce împreună personaje din lumi diferite. Prezența lui Ian McKellen alături de Stewart oferă o dimensiune suplimentară revenirii celor două personaje, mai ales în contextul scenei despre iertare descrise de Joe Russo.
„Avengers: Doomsday”, regizat de Anthony și Joe Russo, este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026. Pentru Marvel, lansarea va marca și ultima apariție pe ecran a lui Patrick Stewart în rolul profesorului Charles Xavier.