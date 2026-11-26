Blade Runner 2099, noul serial science-fiction disponibil pe Prime Video începând cu 25 noiembrie 2026, explorează acest univers dintr-o perspectivă diferită. De această dată, replicanții au devenit forța dominantă, iar oamenii sunt cei marginalizați în societate.

Într-un interviu acordat publicației Space.com, producătorii executivi Andrew Kosove și Broderick Johnson au dezvăluit detalii despre modul în care noua producție continuă moștenirea cinematografică a francizei, dar și despre referințele ascunse pe care fanii le vor putea descoperi pe parcursul celor opt episoade.

Blade Runner 2099 inversează raportul de putere dintre oameni și replicanți

Universul Blade Runner își are originile în romanul „Visează androizii oi electrice?” (Do Androids Dream of Electric Sheep?), publicat de Philip K. Dick în 1968. Cartea a inspirat filmul regizat de Ridley Scott în 1982, devenit între timp una dintre producțiile fundamentale ale cinematografiei science-fiction. În 2017, Denis Villeneuve a continuat povestea prin Blade Runner 2049.

Acțiunea noului serial se desfășoară la 50 de ani după evenimentele celui de-al doilea film, într-o societate în care raportul de putere dintre oameni și replicanți s-a inversat în urma unei revolte globale.

Michelle Yeoh o interpretează pe Olwen, o replicantă aflată la sfârșitul vieții, care își unește forțele cu Cora, personajul interpretat de Hunter Schafer. Aceasta din urmă este o femeie care își ascunde identitatea umană, pretinzând că este o ființă artificială. Cele două pornesc în căutarea unui replicant periculos, care deține cheia unui secret întunecat.

Din distribuția serialului Blade Runner 2099 mai fac parte Matthew Needham, Dimitri Abold și Lewis Gribben. Producția este coordonată de Silka Louisa, în calitate de creatoare și showrunner, cu implicarea Alcon Entertainment și Scott Free Productions, compania lui Ridley Scott.

De ce universul Blade Runner este mai relevant ca niciodată în epoca inteligenței artificiale

În interviul acordat publicației Space.com, Andrew Kosove a explicat că multe dintre tehnologiile și dilemele prezentate în filmele precedente păreau extrem de îndepărtate la momentul lansării acestora.

Astăzi, dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială readuce în atenție întrebări despre limitele tehnologiei și capacitatea oamenilor de a păstra controlul asupra propriilor invenții. Deși replicanții din Blade Runner rămân personaje fictive, dilemele morale ale francizei au dobândit o relevanță contemporană.

Ideea propusă de Silka Louisa a fost construită în jurul consecințelor unei lumi în care ființele artificiale își depășesc creatorii. Producătorii au considerat că această premisă permite atât continuarea firească a poveștii, cât și atragerea unui public care nu este familiarizat cu filmele precedente.

De altfel, relația dintre oameni și inteligența artificială a devenit una dintre temele centrale ale cinematografiei science-fiction, fiind explorată din perspective tot mai diverse, de la identitate și memorie artificială până la libertate individuală și conștiință.

Referințele ascunse la filmele originale și detaliile arhitecturale pe care fanii le pot descoperi

Realizarea serialului a presupus și păstrarea identității vizuale a francizei. Broderick Johnson a explicat că echipa și-a propus să respecte contribuțiile artiștilor care au lucrat la producțiile precedente, atât în privința decorurilor și efectelor vizuale, cât și a muzicii.

Printre elementele arhitecturale familiare care reapar în serial se numără turnurile corporației Wallace, piramida Tyrell și zidul maritim prezentat în Blade Runner 2049. Aceste construcții contribuie la continuitatea vizuală a unui univers cinematografic dezvoltat de-a lungul mai multor decenii.

Producătorii au dezvăluit, de asemenea, că Silka Louisa a recuperat anumite concepte din romanul original al lui Philip K. Dick, care nu fuseseră explorate în niciunul dintre cele două filme. Identitatea acestora a fost păstrată secretă, pentru a nu compromite experiența spectatorilor.

După ce lansarea Blade Runner 2099 a fost amânată, serialul este disponibil începând cu 25 noiembrie 2026, exclusiv pe Prime Video.

Producția are misiunea dificilă de a continua moștenirea a două filme reprezentative pentru genul cyberpunk, fără să se transforme într-un simplu exercițiu de nostalgie. Noua perspectivă narativă și revenirea la opera literară a lui Philip K. Dick ar putea reprezenta tocmai elementele prin care Blade Runner 2099 își va construi propria identitate.