Kevin Feige lămurește misterul Doctor Doom din Avengers: Doomsday. Este sau nu o variantă a lui Tony Stark?

Kevin Feige spune că Doctor Doom nu este o variantă a lui Tony Stark

Într-un interviu acordat publicației Empire, Kevin Feige a abordat direct teoria potrivit căreia Doctor Doom ar putea fi doar o altă versiune a lui Tony Stark. Șeful Marvel Studios a recunoscut că această întrebare a apărut în mod repetat în discuțiile fanilor, mai ales după anunțarea revenirii lui Robert Downey Jr. în universul cinematografic Marvel.

„Oamenii s-au întrebat: Este Doom doar o variantă a unui alt personaj? Este acesta doar o scurtătură pentru a aduce înapoi un alt personaj?”, a explicat Feige. Răspunsul său a fost categoric: „Nu. El este Victor Von Doom”.

Oficialul Marvel a invocat și alte exemple de actori care au interpretat personaje diferite în producțiile inspirate din benzile desenate. Chris Evans, de exemplu, l-a jucat atât pe Steve Rogers, cunoscut drept Captain America, cât și pe Johnny Storm, Human Torch. Cele două personaje sunt distincte, chiar dacă sunt interpretate de același actor.

Comparația nu este însă identică în cazul lui Downey Jr. Evans a fost distribuit în rolul lui Johnny Storm înainte ca Universul Cinematografic Marvel să capete forma actuală și să introducă poveștile despre multivers. Revenirea sa în rolul personajului din „Deadpool & Wolverine” a fost construită și ca o referință meta la trecutul său cinematografic. În schimb, Robert Downey Jr. a fost anunțat în rolul lui Doctor Doom după ce Marvel dezvoltase deja mai multe povești despre realități alternative.

De ce fanii continuă să creadă că Doom ar putea avea chipul lui Iron Man

Chiar dacă Feige a negat teoria, distribuirea lui Robert Downey Jr. într-un rol atât de important nu putea trece fără speculații. Actorul a devenit una dintre figurile definitorii ale francizei Marvel prin interpretarea lui Tony Stark, iar revenirea sa într-un rol negativ ridică inevitabil întrebări despre legătura dintre cele două personaje.

Discuțiile au fost alimentate și de declarațiile făcute în trecut de David Harbour, actorul care îl interpretează pe Red Guardian. În luna august, acesta a lăsat să se înțeleagă că fața lui Doctor Doom ar putea fi dezvăluită și că ar exista o asemănare cu cea a lui Stark. Ulterior, Harbour și-a nuanțat afirmațiile, ceea ce nu a oprit însă teoriile fanilor.

Mai există și un motiv pentru care declarația lui Feige nu închide definitiv subiectul în ochii publicului: Marvel a păstrat în trecut surprize importante legate de distribuție și de evoluția personajelor. Actorii și reprezentanții studioului au evitat uneori să confirme detalii despre rolurile lor, tocmai pentru a proteja momentele-cheie ale producțiilor.