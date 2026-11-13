Kevin Feige lămurește misterul Doctor Doom din Avengers: Doomsday. Este sau nu o variantă a lui Tony Stark?
Distribuirea lui Robert Downey Jr. în rolul lui Doctor Doom, principalul antagonist din „Avengers: Doomsday”, a ridicat una dintre cele mai mari întrebări în rândul fanilor Marvel: este noul personaj o versiune alternativă a lui Tony Stark sau studioul pregătește o poveste complet diferită? După luni de speculații, șeful Marvel Studios, Kevin Feige, a oferit un răspuns direct. Potrivit acestuia, Doctor Doom nu este o variantă multiversală a lui Iron Man, ci Victor Von Doom, un personaj distinct.
Declarația vine într-un moment în care Marvel încearcă să păstreze cât mai mult misterul în jurul producției. Alegerea lui Downey Jr., actorul care l-a interpretat pe Tony Stark timp de peste un deceniu, a alimentat numeroase teorii, mai ales că universul cinematografic Marvel a explorat deja posibilitatea existenței unor versiuni alternative ale personajelor cunoscute, scrie Polygon.
Kevin Feige spune că Doctor Doom nu este o variantă a lui Tony Stark
Într-un interviu acordat publicației Empire, Kevin Feige a abordat direct teoria potrivit căreia Doctor Doom ar putea fi doar o altă versiune a lui Tony Stark. Șeful Marvel Studios a recunoscut că această întrebare a apărut în mod repetat în discuțiile fanilor, mai ales după anunțarea revenirii lui Robert Downey Jr. în universul cinematografic Marvel.
„Oamenii s-au întrebat: Este Doom doar o variantă a unui alt personaj? Este acesta doar o scurtătură pentru a aduce înapoi un alt personaj?”, a explicat Feige. Răspunsul său a fost categoric: „Nu. El este Victor Von Doom”.
Oficialul Marvel a invocat și alte exemple de actori care au interpretat personaje diferite în producțiile inspirate din benzile desenate. Chris Evans, de exemplu, l-a jucat atât pe Steve Rogers, cunoscut drept Captain America, cât și pe Johnny Storm, Human Torch. Cele două personaje sunt distincte, chiar dacă sunt interpretate de același actor.
Comparația nu este însă identică în cazul lui Downey Jr. Evans a fost distribuit în rolul lui Johnny Storm înainte ca Universul Cinematografic Marvel să capete forma actuală și să introducă poveștile despre multivers. Revenirea sa în rolul personajului din „Deadpool & Wolverine” a fost construită și ca o referință meta la trecutul său cinematografic. În schimb, Robert Downey Jr. a fost anunțat în rolul lui Doctor Doom după ce Marvel dezvoltase deja mai multe povești despre realități alternative.
De ce fanii continuă să creadă că Doom ar putea avea chipul lui Iron Man
Chiar dacă Feige a negat teoria, distribuirea lui Robert Downey Jr. într-un rol atât de important nu putea trece fără speculații. Actorul a devenit una dintre figurile definitorii ale francizei Marvel prin interpretarea lui Tony Stark, iar revenirea sa într-un rol negativ ridică inevitabil întrebări despre legătura dintre cele două personaje.
Discuțiile au fost alimentate și de declarațiile făcute în trecut de David Harbour, actorul care îl interpretează pe Red Guardian. În luna august, acesta a lăsat să se înțeleagă că fața lui Doctor Doom ar putea fi dezvăluită și că ar exista o asemănare cu cea a lui Stark. Ulterior, Harbour și-a nuanțat afirmațiile, ceea ce nu a oprit însă teoriile fanilor.
Mai există și un motiv pentru care declarația lui Feige nu închide definitiv subiectul în ochii publicului: Marvel a păstrat în trecut surprize importante legate de distribuție și de evoluția personajelor. Actorii și reprezentanții studioului au evitat uneori să confirme detalii despre rolurile lor, tocmai pentru a proteja momentele-cheie ale producțiilor.
Prin urmare, răspunsul lui Feige stabilește poziția oficială a studioului, dar publicul va putea verifica modul în care este construit personajul abia după lansarea filmului. Deocamdată, Marvel susține că Victor Von Doom și Tony Stark sunt două personaje diferite, chiar dacă vor avea același chip pe ecran.
Frații Russo descriu un Doctor Doom marcat de pierderea unui copil
În același material publicat de Empire, regizorii Anthony și Joe Russo au oferit câteva indicii despre felul în care va fi construit antagonistul din „Avengers: Doomsday”. Declarațiile lor sugerează că Doctor Doom nu va fi doar un personaj preocupat de putere sau de dominație, ci unul ale cărui acțiuni sunt influențate de o traumă profundă.
Joe Russo l-a descris drept un tată afectat de o pierdere personală majoră. „Este un tată care este o victimă a traumei. A pierdut un copil”, a spus regizorul. Acesta a adăugat că filmul va avea o dimensiune înfricoșătoare tocmai din cauza suferinței care îl definește pe antagonist.
Anthony Russo a făcut și o comparație cu Thanos, unul dintre cei mai importanți adversari din filmele anterioare Avengers. În opinia sa, Doctor Doom este mult mai motivat de propriul ego decât personajul interpretat de Josh Brolin. Thanos considera că acționează în numele unui bine superior, chiar dacă metodele sale erau extreme.
Această diferență ar putea influența felul în care va fi prezentată confruntarea din noul film. Dacă Thanos își justifica acțiunile printr-o viziune proprie asupra echilibrului universului, Doctor Doom pare să fie construit în jurul unor motivații personale și al unei traume care îi afectează judecata.
„Avengers: Doomsday” va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie 2026. Filmul marchează revenirea lui Robert Downey Jr. în Universul Cinematografic Marvel, de această dată într-un rol diferit de cel care l-a consacrat în franciză. Până la apariția producției, rămâne de văzut cât de multe dintre teoriile fanilor vor fi confirmate și cum va explica Marvel faptul că unul dintre cei mai cunoscuți actori ai săi interpretează acum unul dintre cei mai importanți adversari ai supereroilor.