Adio, căpitane Picard! Patrick Stewart a plecat dintre noi, dar pentru generația care a descoperit Star Trek la TVR va rămâne mereu omul care ne-a învățat să privim cu entuziasm spre stele și să credem într-o lume mai bună

A fost chipul unei lumi în care oamenii reușiseră să treacă peste prejudecăți, conflicte și limitele propriilor civilizații. Iar pentru cei care au descoperit Star Trek: The Next Generation la TVR, aici incluzându-mă și pe mine, amintirea lui Picard este legată de o perioadă întreagă din viață. Aș putea spune, fără niciun dubiu, că exact această serie mi-a deschis apetitul spre toate celelalte Trek-uri, inclusiv spre The Original Series, întâmplată cu ceva timp înainte. Aici, o parte din merit îi aparține și lui Patrick Stewart.

TVR, anii ’90 și întâlnirea cu o altă lume, una bună

În România de după Revoluție, televiziunea avea o putere pe care astăzi ne este greu să ne-o imaginăm întrucât avem acum internetul.

Nu aveam, evident, nici platforme de streaming, nu puteam căuta orice serial în câteva secunde și nici nu aveam acces la un catalog aproape infinit de filme. Așteptam programele anunțate, ne organizam timpul în jurul lor și descopeream uneori lucruri care aveau să ne rămână în minte zeci de ani. Tot atunci, în anii 1990, când am crescut eu, atunci când era ceva „mișto” la tv, nu mai vedeai nici țipenie de copil pe-afară.

În toamna lui 1993, emisiunea „Știință și imaginație” de la TVR a început să difuzeze Star Trek: The Next Generation. Au ajuns pe ecran toate cele 178 de episoade. Pentru o generație de telespectatori, întâlnirea cu Jean-Luc Picard a fost și o întâlnire cu un alt fel de science-fiction: unul în care viitorul nu era construit strict din nave spațiale, arme și extratereștri, ci mai ales din idei despre oameni, despre acceptarea tuturor așa cum sunt.

Poate că atunci nu înțelegeam toate dilemele morale, politice sau filosofice ale serialului, dar m-am updatat mai târziu. Poate că unele episoade mi se păreau complicate, iar tehnologia de pe Enterprise era pur și simplu fascinantă. Dar era ceva în felul în care vorbea Picard, în calmul lui și în felul în care își asculta echipajul, care te făcea să rămâi în fața televizorului. În plus, pentru un copil, costumele acelea de extratereștri păreau cu adevărat fascinante.

În perioada în care țara noastră încerca să-și găsească propriul drum, Star Trek ne arăta o umanitate care învățase să colaboreze, să exploreze și să privească dincolo de granițele ei. N-a fost niciodată despre un viitor perfect, însă măcar unul cât se poate de apropiat de această noțiune.

Patrick Stewart nu a jucat doar rolul unui căpitan, a construit un reper extrem de greu de egalat

Trebuie știut că, în momentul în care Patrick Stewart a primit rolul lui Jean-Luc Picard, în 1987, el avea deja o carieră importantă în teatru. Era un actor format în Shakespeare și petrecuse ani buni pe scena Royal Shakespeare Company. Nu părea întocmai alegerea evidentă pentru un serial SF destinat unui public internațional, însă cred eu că tocmai de aceea, ceea ce a construit în jurul personajului a fost atât de special – în ciuda accentului britanic pentru un personaj de origine franceză, așa cum am menționat, de asemenea, adineauri.