A murit „Căpitanul Picard” – Sir Patrick Stewart a făcut valuri în Star Trek și X-Men, dar fanii îl vor ține minte pentru o sută de alte roluri
Există actori care devin celebri datorită unui personaj și există actori care reușesc să transforme personajele pe care le interpretează în repere culturale pentru generații întregi. Sir Patrick Stewart a făcut parte din a doua categorie. Pentru milioane de oameni, vocea sa inconfundabilă, privirea pătrunzătoare și autoritatea naturală vor rămâne pentru totdeauna asociate cu Jean-Luc Picard, legendarul căpitan al navei Enterprise din universul Star Trek. Pentru alții, va fi mereu profesorul Charles Xavier, mentorul mutanților din seria X-Men. Dar cariera sa a fost mult mai bogată decât aceste două personaje.
Actorul britanic a murit pe 28 octombrie 2026, la vârsta de 86 de ani, în locuința sa din Los Angeles. Decesul a fost anunțat public pe 29 octombrie, printr-un comunicat transmis de familie și de reprezentanta sa, Kelly Bush Novak. Potrivit acestuia, Stewart s-a confruntat în ultima perioadă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy, diagnostice care nu fuseseră făcute publice anterior. Actorul s-a stins în prezența soției sale, muziciana Sunny Ozell, după o perioadă în care a fost înconjurat de familie și prieteni.
Patrick Stewart, de la teatrul lui Shakespeare la conducerea navei Enterprise
Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Patrick Stewart a crescut într-o familie modestă, într-un mediu marcat de dificultăți financiare și violență domestică. Tatăl său, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, suferea de probleme psihologice și dependență de alcool. Stewart avea să vorbească deschis, peste ani, despre abuzurile la care era supusă mama sa și despre felul în care teatrul i-a oferit o formă de refugiu.
A descoperit opera lui William Shakespeare la vârsta de 12 ani, datorită unui profesor care i-a remarcat interesul pentru interpretare. A început să joace profesionist la 18 ani și, în anii 1960, a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company. A interpretat numeroase personaje din repertoriul clasic britanic, construindu-și o reputație solidă în teatru cu mult înainte de a deveni o celebritate internațională.
Marea schimbare a venit în 1987, când a fost distribuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek: The Next Generation. Avea 47 de ani și era relativ necunoscut publicului american. Producția a continuat până în 1994, timp de șapte sezoane și 176 de episoade, transformându-l într-una dintre figurile emblematice ale televiziunii science-fiction.
Spre deosebire de James T. Kirk, căpitanul interpretat de William Shatner în seria originală, Jean-Luc Picard era un comandant cerebral, diplomat, preocupat de etică și de consecințele deciziilor sale. Patrick Stewart i-a oferit personajului o combinație rară de vulnerabilitate, fermitate și inteligență. Expresii precum „Make it so” și „Engage” au devenit imediat recognoscibile pentru fanii francizei.
Succesul serialului a fost urmat de patru lungmetraje Star Trek cu distribuția The Next Generation, printre care Generations, First Contact, Insurrection și Nemesis. În 2020, Stewart a revenit la personajul care l-a consacrat prin Star Trek: Picard, producție încheiată în 2023, după trei sezoane.
Profesorul Xavier din X-Men și rolurile care au demonstrat versatilitatea actorului
În anul 2000, Patrick Stewart a început un al doilea capitol major al carierei sale cinematografice, odată cu lansarea primului film X-Men. Alegerea sa pentru rolul profesorului Charles Xavier, fondatorul unei școli pentru tineri mutanți, s-a dovedit una dintre cele mai inspirate decizii de distribuție din istoria ecranizărilor Marvel.
Stewart a construit un personaj care transmitea autoritate fără agresivitate și putere fără ostentație. Relația dintre profesorul Xavier și Magneto, interpretat de prietenul său Ian McKellen, a devenit una dintre cele mai interesante dinamici ale francizei. Cei doi actori britanici au transformat conflictul ideologic dintre personaje într-o confruntare memorabilă între două viziuni despre toleranță, discriminare și conviețuire.
Una dintre cele mai apreciate interpretări ale lui Stewart în această franciză a venit în Logan, filmul din 2017, unde profesorul Xavier apare fragil, îmbătrânit și măcinat de boală. Actorul a revenit ulterior într-o variantă alternativă a personajului în Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lansat în 2022. De asemenea, Stewart a participat la filmările Avengers: Doomsday, producție Marvel programată pentru lansare în decembrie 2026.
Dincolo de cele două francize, filmografia actorului cuprinde roluri surprinzător de diverse. A apărut în Excalibur (1981), în epopeea science-fiction Dune a lui David Lynch, din 1984, unde l-a interpretat pe Gurney Halleck, și în thrillerul Wolf (1994), alături de Jack Nicholson. A demonstrat aceeași versatilitate și în Jeffrey (1995), o comedie dramatică despre relații, identitate și prejudecăți.
Talentul său comic a devenit tot mai vizibil în a doua parte a carierei. Apariția din serialul Extras, alături de Ricky Gervais, a rămas memorabilă tocmai pentru capacitatea sa de a ironiza imaginea actorului britanic solemn. A avut rolul principal în comedia satirică Blunt Talk și a dat voce personajului Avery Bullock în serialul animat American Dad!, interpretare prin care a ajuns la un public cu totul diferit de cel al producțiilor Star Trek.
Stewart a avut, de asemenea, apariții vocale în Family Guy, The Prince of Egypt și The Emoji Movie, dovedind că nu se temea de rolurile excentrice sau de umorul absurd. În paralel, a continuat să joace teatru, inclusiv în producții precum Waiting for Godot și No Man’s Land, alături de Ian McKellen. Interpretarea sa scenică a poveștii A Christmas Carol a devenit una dintre realizările sale artistice reprezentative.
O carieră de peste șase decenii și moștenirea unui actor care a refuzat să fie definit de un singur rol
În 2010, Patrick Stewart a primit titlul de cavaler din partea reginei Elisabeta a II-a, pentru contribuțiile sale la arta dramatică. Distincția a reprezentat recunoașterea unei cariere care a traversat teatrul clasic, televiziunea, cinematografia și animația, fără ca actorul să abandoneze vreodată disciplina interpretării învățată pe scenă.
În 2023, și-a publicat autobiografia Making It So, în care a povestit despre copilărie, anii petrecuți în teatru, succesul neașteptat din Star Trek și relațiile personale. Dincolo de activitatea artistică, Stewart s-a implicat în campanii împotriva violenței domestice, vorbind despre experiențele traumatizante ale propriei familii.
Vestea morții sale a provocat reacții din partea unora dintre cele mai importante nume de la Hollywood. Hugh Jackman, partenerul său din filmele X-Men, l-a descris drept un mare actor și un prieten de la care a învățat enorm. William Shatner și George Takei au amintit impactul său asupra universului Star Trek, în timp ce Marvel Studios i-a elogiat talentul și generozitatea.
Pentru public, Patrick Stewart va rămâne omul care a condus Enterprise către lumi necunoscute și profesorul care a încercat să-i învețe pe mutanți să-și folosească puterile pentru binele celorlalți. Pentru istoria teatrului și cinematografiei, însă, moștenirea sa este mult mai amplă. A fost un actor care a demonstrat că succesul internațional poate veni și la aproape 50 de ani, că notorietatea nu trebuie să însemne renunțarea la ambițiile artistice și că un personaj extraordinar poate fi interpretat cu aceeași seriozitate pe scena unui teatru londonez sau într-o producție science-fiction.
Patrick Stewart lasă în urmă două personaje nemuritoare, zeci de interpretări remarcabile și o voce pe care generații întregi o vor recunoaște fără să aibă nevoie de o imagine.