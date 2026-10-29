A murit „Căpitanul Picard” – Sir Patrick Stewart a făcut valuri în Star Trek și X-Men, dar fanii îl vor ține minte pentru o sută de alte roluri

Patrick Stewart, de la teatrul lui Shakespeare la conducerea navei Enterprise

Născut pe 13 iulie 1940, în Mirfield, Yorkshire, Patrick Stewart a crescut într-o familie modestă, într-un mediu marcat de dificultăți financiare și violență domestică. Tatăl său, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, suferea de probleme psihologice și dependență de alcool. Stewart avea să vorbească deschis, peste ani, despre abuzurile la care era supusă mama sa și despre felul în care teatrul i-a oferit o formă de refugiu.

A descoperit opera lui William Shakespeare la vârsta de 12 ani, datorită unui profesor care i-a remarcat interesul pentru interpretare. A început să joace profesionist la 18 ani și, în anii 1960, a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company. A interpretat numeroase personaje din repertoriul clasic britanic, construindu-și o reputație solidă în teatru cu mult înainte de a deveni o celebritate internațională.

Marea schimbare a venit în 1987, când a fost distribuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek: The Next Generation. Avea 47 de ani și era relativ necunoscut publicului american. Producția a continuat până în 1994, timp de șapte sezoane și 176 de episoade, transformându-l într-una dintre figurile emblematice ale televiziunii science-fiction.

Spre deosebire de James T. Kirk, căpitanul interpretat de William Shatner în seria originală, Jean-Luc Picard era un comandant cerebral, diplomat, preocupat de etică și de consecințele deciziilor sale. Patrick Stewart i-a oferit personajului o combinație rară de vulnerabilitate, fermitate și inteligență. Expresii precum „Make it so” și „Engage” au devenit imediat recognoscibile pentru fanii francizei.

Succesul serialului a fost urmat de patru lungmetraje Star Trek cu distribuția The Next Generation, printre care Generations, First Contact, Insurrection și Nemesis. În 2020, Stewart a revenit la personajul care l-a consacrat prin Star Trek: Picard, producție încheiată în 2023, după trei sezoane.

Profesorul Xavier din X-Men și rolurile care au demonstrat versatilitatea actorului

În anul 2000, Patrick Stewart a început un al doilea capitol major al carierei sale cinematografice, odată cu lansarea primului film X-Men. Alegerea sa pentru rolul profesorului Charles Xavier, fondatorul unei școli pentru tineri mutanți, s-a dovedit una dintre cele mai inspirate decizii de distribuție din istoria ecranizărilor Marvel.

Stewart a construit un personaj care transmitea autoritate fără agresivitate și putere fără ostentație. Relația dintre profesorul Xavier și Magneto, interpretat de prietenul său Ian McKellen, a devenit una dintre cele mai interesante dinamici ale francizei. Cei doi actori britanici au transformat conflictul ideologic dintre personaje într-o confruntare memorabilă între două viziuni despre toleranță, discriminare și conviețuire.