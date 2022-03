Sir Patrick Stewart a vorbit despre revenirea în cele două roluri care i-au marcat cariera: Jean-Luc Picard, în „Star Trek: Picard” și Professor X, în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Stewart a revenit în rolul principal din „Star Trek: Picard”, în sezonul al doilea, recent. Primul sezon a putut fi vizionat, pentru prima oară, în 2020.

Cu toate astea, fanii francizei Star Trek știu deja că Sir Patrick Stewart a jucat, întâia oară, rolul lui Jean-Luc Picard, în „Star Trek: The Next Generation”, între anii 1987 și 1994. Noul serial se concentrează pe povestea căpitanului, la 30 de ani după „The Next Generation”, cel care acum se angrenează în noi misiuni, din postura noii sale funcții, de amiral.

De asemenea, din câte știm până în prezent, actorul va deține un rol important și în „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Stewart va intra din nou în rolul lui Charles Xavier (Professor X, liderul X-Men).

În total, Patrick Stewart a apărut în șapte filme X-Men.

Ce a avut de spus Sir Patrick Stewart despre rolurile sale din „Picard” și „Doctor Strange”

Într-un interviu recent acordat Hindustan Times, el a vorbit despre experiența celor două roluri emblematice. Conform declarațiilor, revenirea la aceste roluri este o provocare, deoarece actorul ține cu tot dinadinsul să se asigure că ele nu vor fi repetitive.

Actorul a mai spus că decizia de a reveni în aceste roluri a fost marjată și de faptul că scenariile celor două francize reinventate sunt diferite față de așteptările inițiale.

„Are mare legătură cu originalitatea din spatele scenariului. Dacă scenariul are un aspect cu totul original, acest lucru poate reprezenta un plus pentru mine. Iar în acest caz sunt experiențe noi. Trebuie să le experimentezi pe cât de deplin posibil. Ce-i drept, uneori, acest lucru poate îngreuna puțin viața oamenilor cu care trăiești, dar consider că este singurul mod în care poți face un rol corespunzător”, a declarat Sir Patrick Stewart, pentru sursa menționată anterior.