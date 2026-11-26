Mecanismul era cunoscut în sistem drept „titularizarea pe 253”. Acesta permitea accesul la un contract pe perioadă nedeterminată fără participarea la un nou concurs, în competiție cu ceilalți candidați.

Viabilitatea reprezintă perioada pentru care se estimează că postul va exista, în funcție de numărul claselor, al elevilor și de planul de școlarizare. Profesorii care au deschis procesul susțineau că posturile lor erau libere și aveau o viabilitate de cel puțin patru ani.

Metodologia pentru anul școlar 2019–2020 prevedea depunerea dosarelor între 2 și 4 aprilie 2019. Repartizarea era programată pe 8 aprilie, iar contractele pe perioadă nedeterminată urmau să producă efecte de la 1 septembrie.

Pe 4 aprilie, Ministerul Educației a emis ordinul de suspendare a procedurii. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial chiar pe 8 aprilie, în ziua repartizării.

Două zile mai târziu a intrat în vigoare OUG nr. 23/2019, care a abrogat articolul 253 și a introdus contractul pe durata viabilității postului. Acesta permite continuarea activității pe post în condițiile legii, fără a conferi statutul de titular.

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Ce au cerut cei 70 de profesori în instanță

Profesorii au deschis acțiunea la Curtea de Apel București pe 20 decembrie 2019. Au chemat în judecată Ministerul Educației, 33 de inspectorate și peste 80 de unități de învățământ.