70 de profesori suplinitori au dat în judecată Ministerul Educației. Procesul care a dus la decizia CCR privind titularizarea
Un proces început în decembrie 2019 de 70 de profesori suplinitori a dus la decizia prin care CCR a declarat neconstituțională o prevedere din vechea Lege a educației privind angajarea pe perioadă nedeterminată. Profesorii ceruseră să devină titulari în școlile în care lucrau, pe baza unor note obținute la concursuri anterioare. Procedura fusese suspendată cu patru zile înaintea repartizării, iar ulterior articolul pe care se bazau a fost abrogat.
Cum puteau deveni titulari profesorii în baza articolului 253
Articolul 253 alineatul (1) din Legea educației nr. 1/2011 permitea unor suplinitori care obținuseră cel puțin nota 7 la un concurs de titularizare din ultimii șase ani să fie repartizați pe perioadă nedeterminată. Condiția era ca postul ocupat în școală să fie vacant și să fi devenit viabil.
Mecanismul era cunoscut în sistem drept „titularizarea pe 253”. Acesta permitea accesul la un contract pe perioadă nedeterminată fără participarea la un nou concurs, în competiție cu ceilalți candidați.
Viabilitatea reprezintă perioada pentru care se estimează că postul va exista, în funcție de numărul claselor, al elevilor și de planul de școlarizare. Profesorii care au deschis procesul susțineau că posturile lor erau libere și aveau o viabilitate de cel puțin patru ani.
Metodologia pentru anul școlar 2019–2020 prevedea depunerea dosarelor între 2 și 4 aprilie 2019. Repartizarea era programată pe 8 aprilie, iar contractele pe perioadă nedeterminată urmau să producă efecte de la 1 septembrie.
Pe 4 aprilie, Ministerul Educației a emis ordinul de suspendare a procedurii. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial chiar pe 8 aprilie, în ziua repartizării.
Două zile mai târziu a intrat în vigoare OUG nr. 23/2019, care a abrogat articolul 253 și a introdus contractul pe durata viabilității postului. Acesta permite continuarea activității pe post în condițiile legii, fără a conferi statutul de titular.
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Ce au cerut cei 70 de profesori în instanță
Profesorii au deschis acțiunea la Curtea de Apel București pe 20 decembrie 2019. Au chemat în judecată Ministerul Educației, 33 de inspectorate și peste 80 de unități de învățământ.
Aceștia au solicitat anularea ordinelor ministeriale din aprilie, repartizarea lor ca titulari și încheierea contractelor pe perioadă nedeterminată. Argumentul principal era că îndeplineau condițiile prevăzute de lege înaintea schimbării procedurii.
În cererea lor, profesorii au susținut că inspectoratele „aveau obligaţia repartizării pe perioadă nedeterminată”. Au reclamat și un „experiment juridic atipic profund prejudiciabil”, comparând situația lor cu cea a colegilor angajați anterior prin același mecanism.
În mai 2021, Curtea de Apel București a sesizat din oficiu CCR în privința articolului 253, în forma aplicabilă la 4 aprilie 2019. Era chiar prevederea pe care profesorii își întemeiau solicitările.
Procesul a fost ulterior reluat, iar pe 24 octombrie 2024 instanța a respins ca neîntemeiată cererea celor 41 de profesori rămași în litigiu. Ceilalți 29 renunțaseră la judecată.
Judecătorii au reținut că repartizarea nu avusese loc și deciziile nu fuseseră emise. Prin urmare, reclamanții „nu dispuneau de «drepturi câştigate»”. Profesorii au declarat recurs în februarie 2025.
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De ce a declarat CCR prevederea neconstituțională
Pe 24 noiembrie 2026, Curtea Constituțională a admis în unanimitate excepția. Judecătorii au stabilit că mecanismul crea o cale paralelă de acces la statutul de titular, discriminatorie față de candidații obligați să participe la concurs potrivit regulilor generale.
CCR a invocat egalitatea în drepturi, claritatea și previzibilitatea legii, precum și obligația respectării deciziilor sale. Curtea mai sancționase soluții legislative similare în 2014 și în 2018.
Reformularea articolului, prin înlocuirea expresiei „devin titulare” cu „pot fi repartizate […] pe perioadă nedeterminată”, nu înlăturase mecanismul criticat. Curtea a considerat și că formularea referitoare la viabilitatea postului avea un caracter imprecis.
Decizia privește prevederea din vechea Lege a educației, în forma aplicabilă în 2019. Contractul pe durata viabilității postului este reglementat distinct, în prezent, de articolul 180 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Președintele FSE „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat că decizia CCR nu pune în pericol contractele profesorilor angajați pe durata viabilității postului. Hotărârea constituțională este definitivă și general obligatorie.