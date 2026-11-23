Joe Russo spune că publicul trebuie implicat înainte de lansarea filmului

Cu câteva ore înainte de declarația lui Hayley Atwell, Joe Russo a făcut referire la noi materiale promoționale în cadrul unui eveniment organizat în Qatar. Regizorul a participat la o discuție cu publicul în cadrul celei de-a doua ediții Doha Industry Days, organizată de Qatar Film Committee, unde a explicat de ce strategia pentru Avengers: Doomsday este diferită de cea folosită la filmele anterioare din serie, scrie Deadline.

Potrivit lui Russo, cele patru teasere lansate înaintea trailerului oficial, așteptat în vara anului 2026, au contribuit inclusiv la forma finală a filmului. Materialele au fost gândite ca o modalitate de a menține legătura cu fanii și de a observa felul în care aceștia reacționează la informațiile dezvăluite treptat.

Regizorul consideră că publicul s-a schimbat considerabil față de perioada lansării filmelor Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame, în 2018 și 2019. Pandemia, creșterea consumului de conținut pe rețelele sociale, ascensiunea platformelor de streaming și schimbările recente din industria cinematografică au modificat felul în care oamenii urmăresc filmele și interacționează cu ele.

„Trebuie să muncesc mult mai mult pentru a vă contrazice așteptările și pentru a fi atent la cine sunteți ca spectatori și la felul în care vă schimbați”, a explicat Russo.

Acesta a subliniat că ritmul conversațiilor de pe internet este mult mai rapid decât în urmă cu câțiva ani. Pentru a înțelege ce îi interesează pe spectatori și ce funcționează în campania de promovare, echipa trebuie să urmărească reacțiile acestora și să adapteze comunicarea pe parcurs.

Cele patru teasere au început să spună povestea cu un an înainte de premieră

Joe Russo a explicat că ideea campaniei a fost să înceapă construirea poveștii cu aproximativ un an înainte de lansarea filmului. În loc să publice toate informațiile într-un trailer amplu, echipa a ales să distribuie treptat indicii despre personaje și evenimente.

Primul teaser a apărut pe 23 decembrie 2025 și l-a prezentat pe Steve Rogers, interpretat de Chris Evans, întorcându-se acasă. În imagini, personajul își despachetează costumul de Captain America și ține în brațe un bebeluș. Următorul material, publicat pe 30 noiembrie, l-a arătat pe Thor, interpretat de Chris Hemsworth, rugându-se lui Odin pentru putere.