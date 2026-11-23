Joe Russo explică de ce a început Marvel să dezvăluie povestea din Avengers: Doomsday cu un an înainte de lansare
Joe Russo a vorbit despre modul în care echipa din spatele filmului Avengers: Doomsday a construit campania de promovare cu mult înainte de lansarea producției. Regizorul spune că cele patru teasere publicate până acum au avut un rol important nu doar în menținerea interesului publicului, ci și în dezvoltarea poveștii.
Actrița, care revine în rolul lui Peggy Carter, le-a spus unor fani întâlniți la New York că următorul trailer va apărea luni, după care s-a întrebat dacă avea voie să dezvăluie această informație. Disney a anunțat deja o prezentare specială pentru 30 noiembrie, în cadrul emisiunii The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular, difuzată de ABC. Aceasta ar urma însă să fie o altă secvență promoțională.
Joe Russo spune că publicul trebuie implicat înainte de lansarea filmului
Cu câteva ore înainte de declarația lui Hayley Atwell, Joe Russo a făcut referire la noi materiale promoționale în cadrul unui eveniment organizat în Qatar. Regizorul a participat la o discuție cu publicul în cadrul celei de-a doua ediții Doha Industry Days, organizată de Qatar Film Committee, unde a explicat de ce strategia pentru Avengers: Doomsday este diferită de cea folosită la filmele anterioare din serie, scrie Deadline.
Potrivit lui Russo, cele patru teasere lansate înaintea trailerului oficial, așteptat în vara anului 2026, au contribuit inclusiv la forma finală a filmului. Materialele au fost gândite ca o modalitate de a menține legătura cu fanii și de a observa felul în care aceștia reacționează la informațiile dezvăluite treptat.
Regizorul consideră că publicul s-a schimbat considerabil față de perioada lansării filmelor Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame, în 2018 și 2019. Pandemia, creșterea consumului de conținut pe rețelele sociale, ascensiunea platformelor de streaming și schimbările recente din industria cinematografică au modificat felul în care oamenii urmăresc filmele și interacționează cu ele.
„Trebuie să muncesc mult mai mult pentru a vă contrazice așteptările și pentru a fi atent la cine sunteți ca spectatori și la felul în care vă schimbați”, a explicat Russo.
Acesta a subliniat că ritmul conversațiilor de pe internet este mult mai rapid decât în urmă cu câțiva ani. Pentru a înțelege ce îi interesează pe spectatori și ce funcționează în campania de promovare, echipa trebuie să urmărească reacțiile acestora și să adapteze comunicarea pe parcurs.
Cele patru teasere au început să spună povestea cu un an înainte de premieră
Joe Russo a explicat că ideea campaniei a fost să înceapă construirea poveștii cu aproximativ un an înainte de lansarea filmului. În loc să publice toate informațiile într-un trailer amplu, echipa a ales să distribuie treptat indicii despre personaje și evenimente.
Primul teaser a apărut pe 23 decembrie 2025 și l-a prezentat pe Steve Rogers, interpretat de Chris Evans, întorcându-se acasă. În imagini, personajul își despachetează costumul de Captain America și ține în brațe un bebeluș. Următorul material, publicat pe 30 noiembrie, l-a arătat pe Thor, interpretat de Chris Hemsworth, rugându-se lui Odin pentru putere.
Pe 6 ianuarie 2026 a fost lansat un teaser dedicat personajelor X-Men, iar pe 13 ianuarie a urmat un material în care au apărut Wakandanii și Fantastic Four. Cele patru secvențe au fost construite în jurul unor personaje diferite, dar, potrivit regizorului, fac parte din aceeași structură narativă.
„Am realizat o serie de secvențe scurte dedicate personajelor, pentru că povestea a început, de fapt, în ianuarie anul trecut. Ați urmărit cum se desfășoară treptat, iar toate aceste elemente vor alcătui ceva care vă va ocupa două ore și jumătate pe 18 decembrie”, a declarat Joe Russo.
Strategia are și o componentă practică. Reacțiile publicului îi permit echipei să observe dacă spectatorii înțeleg indiciile și dacă urmăresc direcția în care se îndreaptă povestea. Russo a recunoscut că scenariul este complicat și că există riscul ca anumite secvențe să fie interpretate greșit. În asemenea situații, echipa poate ajusta modul în care prezintă informațiile în materialele următoare.
Robert Downey Jr. l-a convins pe regizor să revină la Avengers
Joe Russo a povestit și cum a ajuns să accepte revenirea în franciza Avengers, alături de fratele său, Anthony Russo. Inițial, regizorul a fost reticent, în principal din cauza efortului considerabil pe care l-au presupus Infinity War și Endgame. După încheierea celor două producții, avea nevoie de o pauză și nu era convins că voia să se întoarcă la un proiect de asemenea amploare.
Un rol important în schimbarea deciziei l-a avut Robert Downey Jr., interpretul lui Tony Stark, care urma să revină în universul Marvel într-un rol complet diferit: Victor von Doom, cunoscut drept Doctor Doom. Russo a spus că actorul, pe care îl consideră unul dintre cei mai talentați ai generației sale, a adus în discuție posibilitatea unei noi colaborări în timpul unei cine, cu câțiva ani în urmă.
Downey Jr. nu a insistat inițial, ci a lăsat ideea să fie discutată treptat. Când i-a spus că urma să îl interpreteze pe Doom, Russo a început să vadă potențialul acestei alegeri. Regizorul a remarcat contrastul dintre cel mai mare erou și unul dintre cei mai importanți răufăcători ai universului Marvel, precum și posibilitățile oferite de conceptul multiversului.
Chiar și atunci, revenirea nu era sigură. Russo a explicat că nu putea accepta un asemenea proiect fără să existe o poveste solidă în spatele lui. Ideea care a schimbat situația a venit de la scenaristul Steve McFeely, colaborator de lungă durată al fraților Russo.
Ideea care a stat la baza poveștii din Avengers: Doomsday
Steve McFeely i-a propus regizorului un punct de plecare neobișnuit: ce s-ar fi întâmplat dacă filmările ar fi continuat imediat după ultima scenă din Avengers: Endgame? Cu alte cuvinte, povestea ar fi pornit de la momentul în care publicul credea că personajele au ajuns la un final fericit.
Russo a recunoscut că ideea i s-a părut riscantă, deoarece ar fi putut afecta impactul emoțional al unui film care avusese un succes uriaș. În același timp, tocmai această abordare i-a stârnit interesul. Propunerea scenaristului a deschis posibilitatea unei povești construite în jurul consecințelor unui final fericit.
„Conceptul era că acela a fost un final foarte fericit pentru un personaj. Dar ce-ar fi dacă fericirea ar fi limitată? Ce-ar fi dacă ar trebui să iei fericirea altcuiva pentru a-ți crea propria fericire? Ce s-ar întâmpla într-o asemenea poveste?”, a explicat regizorul.
Ideea a devenit punctul de plecare pentru Avengers: Doomsday, care va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie 2026. Potrivit lui Russo, întrebarea despre prețul unui final fericit a oferit echipei direcția necesară pentru a construi noua poveste. Revenirea lui Robert Downey Jr. în rolul lui Doctor Doom și implicarea unor personaje din mai multe zone ale universului Marvel fac parte dintr-un proiect pe care regizorul îl descrie drept unul complex, construit în etape și prezentat publicului încă de cu un an înainte de premieră.