Mecanismul prezentat de minister prevede un adaos de maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și de maximum 20% în comerțul cu amănuntul. Comercianții pot concura prin adaosuri mai mici decât aceste limite.

„Acest mecanism nu fixează preţul final la raft şi nu impune restricţii cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanţul de distribuţie şi maximum 20% la retail, menţinând astfel concurenţa liberă «sub plafon» şi libertatea de negociere între producători şi procesatori”, arată MADR.

Printre alimentele pentru care se aplică mecanismul se numără pâinea, laptele, telemeaua de vacă, iaurtul, făina, mălaiul, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea proaspătă de pui și de porc, cartofii și zahărul. Lista cuprinde și alte categorii, în condițiile stabilite de actul normativ.

Pentru cumpărători, continuarea măsurii ar însemna păstrarea limitelor privind adaosurile aplicate acestor produse. Prețul de vânzare rămâne influențat de costurile de producție, procesare, transport și comercializare.

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De ce solicită ministerul prelungirea cu șase luni

MADR invocă presiunile generate de evoluția prețurilor la electricitate și carburanți. Aceste cheltuieli se regăsesc de-a lungul lanțului agroalimentar, de la ferme și unități de procesare până la distribuție și magazine.

Ministerul menționează și tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului. În argumentația instituției, menținerea plafonării urmărește să limiteze transferarea rapidă a costurilor suplimentare către consumatori.

Datele Institutului Național de Statistică citate în comunicat arată că, în octombrie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat o scumpire anuală de 3,07%. Ministerul susține că măsura este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare, în special în cazul gospodăriilor cu venituri mici.