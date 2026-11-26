Adaosul comercial la alimentele de bază ar putea rămâne plafonat până la 30 iunie 2027. Ce propune Ministerul Agriculturii
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază ar urma să fie prelungită cu șase luni, până la 30 iunie 2027 inclusiv, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat miercuri, 25 noiembrie, de Ministerul Agriculturii. Același document propune menținerea mecanismului de licențiere pentru anumite produse agricole din Ucraina până la sfârșitul anului 2027. Cele două prelungiri sunt în consultare publică.
Ce limite ar urma să fie menținute pentru adaosurile comerciale
Proiectul vizează continuarea aplicării OUG nr. 67/2023, actul normativ care limitează adaosurile comerciale pentru anumite produse agricole și alimentare de bază. Termenul actual, 31 decembrie 2026, ar fi prelungit până la jumătatea anului viitor.
Mecanismul prezentat de minister prevede un adaos de maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție și de maximum 20% în comerțul cu amănuntul. Comercianții pot concura prin adaosuri mai mici decât aceste limite.
„Acest mecanism nu fixează preţul final la raft şi nu impune restricţii cantitative, ci plafonează marjele comerciale la maximum 5% cumulat pe lanţul de distribuţie şi maximum 20% la retail, menţinând astfel concurenţa liberă «sub plafon» şi libertatea de negociere între producători şi procesatori”, arată MADR.
Printre alimentele pentru care se aplică mecanismul se numără pâinea, laptele, telemeaua de vacă, iaurtul, făina, mălaiul, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea proaspătă de pui și de porc, cartofii și zahărul. Lista cuprinde și alte categorii, în condițiile stabilite de actul normativ.
Pentru cumpărători, continuarea măsurii ar însemna păstrarea limitelor privind adaosurile aplicate acestor produse. Prețul de vânzare rămâne influențat de costurile de producție, procesare, transport și comercializare.
Citește și: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază continuă până la finalul lui 2026. Lista produselor incluse
De ce solicită ministerul prelungirea cu șase luni
MADR invocă presiunile generate de evoluția prețurilor la electricitate și carburanți. Aceste cheltuieli se regăsesc de-a lungul lanțului agroalimentar, de la ferme și unități de procesare până la distribuție și magazine.
Ministerul menționează și tensiunile geopolitice din regiune și din zona Golfului. În argumentația instituției, menținerea plafonării urmărește să limiteze transferarea rapidă a costurilor suplimentare către consumatori.
Datele Institutului Național de Statistică citate în comunicat arată că, în octombrie 2026, mărfurile alimentare au înregistrat o scumpire anuală de 3,07%. Ministerul susține că măsura este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare, în special în cazul gospodăriilor cu venituri mici.
„Prelungirea plafonării are rolul de a preveni transferul accelerat al costurilor cu utilităţile şi transportul în preţul final şi de a proteja puterea de cumpărare a populaţiei, în special a gospodăriilor cu venituri mici”, precizează MADR.
Citește și: România, pe primul loc în UE la creșterea prețurilor. Ce se scumpește cel mai mult și cât pierd românii din puterea de cumpărare
Licențierea produselor agricole din Ucraina ar continua până la sfârșitul lui 2027
A doua componentă a proiectului privește mecanismul reglementat prin OUG nr. 84/2023. Ministerul propune prelungirea acestuia cu un an, de la 31 decembrie 2026 până la 31 decembrie 2027 inclusiv.
Sunt vizate grâul sau meslinul, porumbul, oleaginoasele, făina de grâu, zahărul, ouăle și carnea de pasăre. Mecanismul presupune consultare și reacție coordonată în privința autorizării exporturilor acestor produse din Ucraina.
MADR susține că menținerea culoarelor de solidaritate pentru tranzitul mărfurilor ucrainene a creat premise pentru descărcarea pe piața românească a unor cantități importante de produse la prețuri pe care ministerul le descrie drept prețuri de dumping. Instituția argumentează că licențierea protejează fermele din sectoarele vegetal și zootehnic.
Ministerul invocă și sprijinirea procesatorilor autohtoni, prevenirea practicilor comerciale neloiale și asigurarea trasabilității produselor. Respectarea normelor sanitar-veterinare este un alt obiectiv menționat în comunicat.
„Continuăm să intervenim echilibrat şi responsabil acolo unde piaţa are nevoie de stabilitate. Pe de o parte, ne asigurăm că românii au în continuare acces la alimente de bază la preţuri corecte, fără creşteri speculative generate de costurile la energie şi combustibili”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu.
„Pe de altă parte, le oferim fermierilor şi procesatorilor români predictibilitate şi protecţie în faţa importurilor masive, menţinând echilibrul producţiei interne şi siguranţa alimentară a ţării”, a adăugat ministrul.